2023/01/09,
印太

因應中國重開邊境，國際旅客入境泰國需出示兩劑疫苗證明

因應中國重開邊境，國際旅客入境泰國需出示兩劑疫苗證明
照片攝於2021年7月的曼谷國際機場。Photo Credit: GettyImages

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泰國民航局上週六（7日）在一份聲明中表示，從本週一開始，所有的外國入境者需要具備疫苗接種證明，或提供六個月內從新冠疫苗康復的證明文件，而若未接種疫苗的旅客則須提出醫療證明，以解釋未接種疫苗的原因。這個新的入境要求不適用於泰國護照持有人或過境泰國的旅客。 在泰國清邁的旅遊業經營者Anchalee Vittayanuntapornkul說到，對中國遊客能再次旅行感到非常欣慰，他表示：「我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，他們唯一期待看到回來的是中國國籍的遊客。」目前Anchalee Vittayanuntapornkul已增聘了會講中文的司機和領隊，計畫要帶領遊客遊覽清邁著名的雙龍寺、瀑布和山地景觀。

中國於週日重新開放邊界，而為迎接來自中國的旅客，泰國要求國際旅客出示兩劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗證明。

泰國民航局上週六（7日）在一份聲明中表示，從本週一開始，所有的外國入境旅客需具備疫苗接種證明，或提供六個月內從新冠肺炎康復的證明文件，而若未接種疫苗的旅客也需提出醫療證明，以解釋未接種疫苗的原因。這個新的入境要求不適用於泰國護照持有人或過境泰國的旅客。

泰國在去年10月取消了疫苗接種要求，但隨中國放寬COVID-19防疫政策後重開邊境，疫苗接種要求又重新恢復。泰國民航局表示，航空公司將會負責在乘客登機前檢查所需文件，而該政策至少會持續到今年1月底。

而在泰國民航局官網認可的16種疫苗名單中，包括了莫德納、AZ、嬌生、BNT、中國的科興和台灣的高端疫苗。

泰國政府發言人Traisuree Taisaranakul週日表示，首個商業航班是從中國飛往泰國的廈門航空MF833航班，是在今日從廈門飛抵曼谷，載有共286名乘客。

中國重新開放邊境，也代表泰國將會有更多觀光客到訪，而在疫情之前，中國遊客約佔泰國遊客的三分之一。

在清邁經營一家餐館的Piyanut Intarachai表示，對抵達的遊客進行Covid-19篩檢是個好主意，不過他並不擔心新冠肺炎，因為「Covid 無所不在，不僅在中國，這裡每天仍有新病例。但在目前壓力下，情況要溫和一些。每個人都需要工作和收入來過自己的生活。」

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Photo Credit: GettyImages
疫情之下空蕩的曼谷街頭

在泰國清邁的旅遊業經營者Anchalee Vittayanuntapornkul說到，對中國遊客能再次旅行感到非常欣慰，他表示：「我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，他們唯一期待看到回來的是中國國籍的遊客。」目前Anchalee Vittayanuntapornkul已增聘了會講中文的司機和領隊，計畫要帶領遊客遊覽清邁著名的雙龍寺、瀑布和山地景觀。

泰國當局預計今年將有約500萬中國遊客前來旅遊，不過這仍不到2019年入境人數的一半。

而目前除了泰國針對入境旅客做出防疫政策調整之外，美國、英國、法國、澳洲、印度、加拿大、日本等國也增加新的防疫措施，要求來自中國的旅客要提出COVID-19的陰性檢測證明。

註：關於完整的泰國入境旅客防疫政策，可參考外交部領事事務局網站

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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