因應中國重開邊境，國際旅客入境泰國需出示兩劑疫苗證明
我們想讓你知道的是
泰國民航局上週六（7日）在一份聲明中表示，從本週一開始，所有的外國入境者需要具備疫苗接種證明，或提供六個月內從新冠疫苗康復的證明文件，而若未接種疫苗的旅客則須提出醫療證明，以解釋未接種疫苗的原因。這個新的入境要求不適用於泰國護照持有人或過境泰國的旅客。 在泰國清邁的旅遊業經營者Anchalee Vittayanuntapornkul說到，對中國遊客能再次旅行感到非常欣慰，他表示：「我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，他們唯一期待看到回來的是中國國籍的遊客。」目前Anchalee Vittayanuntapornkul已增聘了會講中文的司機和領隊，計畫要帶領遊客遊覽清邁著名的雙龍寺、瀑布和山地景觀。
中國於週日重新開放邊界，而為迎接來自中國的旅客，泰國要求國際旅客出示兩劑COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗證明。
泰國民航局上週六（7日）在一份聲明中表示，從本週一開始，所有的外國入境旅客需具備疫苗接種證明，或提供六個月內從新冠肺炎康復的證明文件，而若未接種疫苗的旅客也需提出醫療證明，以解釋未接種疫苗的原因。這個新的入境要求不適用於泰國護照持有人或過境泰國的旅客。
泰國在去年10月取消了疫苗接種要求，但隨中國放寬COVID-19防疫政策後重開邊境，疫苗接種要求又重新恢復。泰國民航局表示，航空公司將會負責在乘客登機前檢查所需文件，而該政策至少會持續到今年1月底。
而在泰國民航局官網認可的16種疫苗名單中，包括了莫德納、AZ、嬌生、BNT、中國的科興和台灣的高端疫苗。
泰國政府發言人Traisuree Taisaranakul週日表示，首個商業航班是從中國飛往泰國的廈門航空MF833航班，是在今日從廈門飛抵曼谷，載有共286名乘客。
中國重新開放邊境，也代表泰國將會有更多觀光客到訪，而在疫情之前，中國遊客約佔泰國遊客的三分之一。
在清邁經營一家餐館的Piyanut Intarachai表示，對抵達的遊客進行Covid-19篩檢是個好主意，不過他並不擔心新冠肺炎，因為「Covid 無所不在，不僅在中國，這裡每天仍有新病例。但在目前壓力下，情況要溫和一些。每個人都需要工作和收入來過自己的生活。」
在泰國清邁的旅遊業經營者Anchalee Vittayanuntapornkul說到，對中國遊客能再次旅行感到非常欣慰，他表示：「我敢肯定，如果你問旅遊業的任何人，他們唯一期待看到回來的是中國國籍的遊客。」目前Anchalee Vittayanuntapornkul已增聘了會講中文的司機和領隊，計畫要帶領遊客遊覽清邁著名的雙龍寺、瀑布和山地景觀。
泰國當局預計今年將有約500萬中國遊客前來旅遊，不過這仍不到2019年入境人數的一半。
而目前除了泰國針對入境旅客做出防疫政策調整之外，美國、英國、法國、澳洲、印度、加拿大、日本等國也增加新的防疫措施，要求來自中國的旅客要提出COVID-19的陰性檢測證明。
註：關於完整的泰國入境旅客防疫政策，可參考外交部領事事務局網站
新聞來源
- Thailand Introduces New Entry Regulations as China Reopens Border（美國之音）
- ‘We are ready’: relief and excitement builds in Thailand with Chinese tourists set to return（衛報）
- Countries mandate COVID tests for China travellers（半島電台）
- 新／中國今開放邊境！泰國要求「所有旅客」持疫苗證明 各國措施一次看（三立新聞網）
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泰國政府因應疫情發展調整入境管制措施更新警示(旅遊警示燈號：黃色)（外交部領事事務局）
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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！