2023/01/09,
歐洲

俄羅斯宣稱飛彈殲滅600烏軍，《路透社》：未見明顯傷亡跡象

俄羅斯宣稱飛彈殲滅600烏軍，《路透社》：未見明顯傷亡跡象
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俄羅斯知名傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人表示，他希望他的部隊及俄羅斯政府軍可以拿下烏克蘭東部的巴赫姆特市（Bakhmut），因為這座城市擁有「地下城市」，下頭可以容納大軍和坦克。

（中央社）俄羅斯結束自行宣布的耶誕節停火，轟擊烏克蘭東部造成至少2人死亡。烏克蘭頓內次克（Donetsk）部分地區由俄羅斯軍隊控制的兩座火力發電廠，在烏克蘭軍隊的火箭攻擊中受損。

  • 俄軍徹夜轟烏釀2死

地方官員說，俄羅斯徹夜轟擊烏克蘭東部造成至少2人死亡。先前莫斯科結束自行宣布的耶誕節停火，並矢言繼續戰鬥，直到戰勝這個鄰國為止。

俄羅斯總統普亭6日下令停火36小時，以慶祝7日俄羅斯和烏克蘭的東正教耶誕節，但烏克蘭堅不同意，前線戰火持續。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）在Telegram上表示，州內有1名50歲男子死於俄羅斯轟擊。這個消息是在莫斯科午夜過後幾分鐘傳出。

  • 俄羅斯：烏克蘭攻擊頓內次克發電廠

莫斯科扶植的當地官員和俄羅斯國營《塔斯社》說，由俄羅斯軍隊控制的烏克蘭頓內次克部分地區內的兩座火力發電廠，遭到烏克蘭軍隊以火箭彈攻擊受損。

官員在社群平台Telegram上說，稍早的訊息表明，位於祖赫瑞斯（Zuhres）和諾維斯維特（Novyi Svit）的發電廠遭到攻擊，現場有些人受傷。

塔斯社報導，在諾維斯維特受損的史塔羅貝謝夫（Starobesheve）發電廠，有2人可能被困在廢墟下。塔斯社引述官員的說法報導，這次襲擊是使用多管火箭發射系統。

  • 俄傭兵首腦點名拿下烏東要塞

俄羅斯知名傭兵組織瓦格納集團（Wagner）創辦人表示，他希望他的部隊及俄羅斯政府軍可以拿下烏克蘭東部的巴赫姆特市（Bakhmut），因為這座城市擁有「地下城市」，下頭可以容納大軍和坦克。

《路透社》報導，俄羅斯不惜持續5個多月的攻擊，試圖奪下巴赫姆特，讓西方軍事分析家感到困惑。他們指出，俄軍蒙受的龐大損失，以及烏克蘭已在附近建立防線，意味著俄羅斯若勝利，也將會付出慘痛的代價。

瓦格納集團創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）8日在社群媒體Telegram透露他認為拿下巴赫姆特市這麼重要的原因。

「主要原因是蘇勒答爾鎮（Soledar）和巴赫姆特礦場，基本上是一座地下城市。在深達80-100公尺的地底不僅可以容納大批人群，坦克和步兵作戰車輛也可以移動。」

俄羅斯宣稱殲滅600烏軍，《路透社》：未見明顯傷亡跡象

《路透社》記者今天目擊，一枚俄羅斯火箭在烏克蘭克拉莫托斯克市（Kramatorsk）造成損失，但並未摧毀建物，也沒有明顯傷亡跡象，而俄國稍早表示這次攻擊殲滅600名烏軍。

《路透社》記者造訪戰爭前線附近的兩棟大學宿舍，據俄國國防部表示，這兩棟宿舍在昨夜空襲期間，有烏克蘭軍人暫時入住。

但兩棟建物似乎都沒被飛彈直接擊中或嚴重毀損，也沒有明顯跡象顯示曾有軍人入住，或是存在遺體及血跡。

俄國國防部點名的47號宿舍一些窗戶碎裂，一旁院子裡出現一個大洞；另一棟28號宿舍則完好無損，倒是50公尺外一些車庫附近有個大洞。

對於這波攻擊，或是俄國宣稱造成數百人傷亡一事，基輔當局皆未立即回應。克拉莫托斯克市長稍早表示無人傷亡。

俄國國防部則在聲明中表示，攻擊克拉莫托斯克是為了報復烏克蘭上週空襲烏東城鎮馬克耶夫卡（Makiivka）的俄軍兵營。馬克耶夫卡位於頓內次克州（Donetsk）的俄軍控制區，而那次攻擊造成至少89名軍人死亡。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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