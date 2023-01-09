2023/01/09,
政治

不顧中國反對，德國與立陶宛國會訪團9日抵台，美智庫：今年台灣對歐中關係更加重要

不顧中國反對，德國與立陶宛國會訪團9日抵台，美智庫：今年台灣對歐中關係更加重要
德國國會國防委員會主席史琪曼資料照。Photo Credit: GettyImages

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近來歐洲議員和各國官員訪團不斷，美國智庫「德國馬歇爾基金會」學者指出，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，歐洲國家並沒有因為害怕激怒中國而停止與台灣往來，反而掀起一波的訪台潮；一位德國外交官認為這是對中國傳遞一個訊息：「如果你繼續反彈，我們（歐洲）跟台灣的來往將會更頻繁、而非減少。」

德國國會國防委員會主席、自民黨副主席今（9）日率團來台訪問，立陶宛國會國安及國防委員會跨黨派議員組成的訪問團也在同日抵達台灣。外國訪團不斷，智庫學者分析指出，今年台灣在歐中關係中將是越來越重要的議題。

德國國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）與自民黨副黨鞭佛格（Johannes Vogel）今日率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團抵達台灣，將在台灣展開為期4天的訪問。是近4個月內第3個訪台的德國國會官式訪團。

史琪曼行前接受《法新社》採訪時表示，中國國家主席習近平在最近一次的中共黨代表大會上重申，他準備透過軍事手段解決台灣問題，「我們在新的一年開始時拜訪台灣，我們永遠不會接受讓強權者再次成為（決定）國際政治一部分的簡單法則，包括在印太地區」。

史琪曼也透露，代表團在訪台期間將會見台灣政商軍界人士，並與人權組織見面。台灣外交部指出，德國代表團將會見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄等，並將參訪新竹科學園區與景美人權園區。

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Photo Credit: 外交部 提供
德國國會國防委員會主席史琪曼（中）、自民黨副黨鞭佛格（左三）9日抵達台灣。

史琪曼與佛格皆為德國自民黨（FDP）議員，自民黨在2021年代表大會首度通過將對台政策納入競選政見，主張與歐洲夥伴及其他民主國家，特別是美、日、印、澳，建構阻卻中國對台動武威脅，並確保以外交途徑處理兩岸問題的策略架構。在德國聯邦政府組閣談判期間，自民黨積極為台灣執言，促成友台政策文字納入組閣的協議。

《法新社》報導指出，同時也是自民黨成員、德國教育部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）不久後也將於春季訪台，成為26年以來第一位訪台的德國部長級官員。

訪團接二連三，歐洲正釋放什麼樣的訊息？

近來歐洲議員和各國官員訪團不斷，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者巴爾金（Noah Barkin）本月4日專文指出，去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，歐洲國家並沒有因為害怕激怒中國而停止與台灣往來，反而掀起一波的訪台潮，除了公開的訪台行程，也有低調的行程。

一位德國外交官認為這是對中國傳遞一個訊息：「如果你繼續反彈，我們跟台灣的來往將會更頻繁、而非減少。」

巴爾金指出，在2022年下半年，歐洲了解到不能對台海議題推給美國、自己袖手旁觀；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）去年11月與中國國家主席習近平會面時，直言中國出兵台灣對德中經貿關係將有不利後果，巴爾金引述外交官意見，蕭茲此舉是「不尋常的坦率」，「有關北京核心利益，從未有中國領袖從德國總理口中聽過這樣的話」。據稱歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）去年12月造訪北京時也向習近平傳遞類似的訊息，巴爾金認為，這反映出歐洲大國越來越意識到，台灣未來前途對歐洲利益至關重要。

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Photo Credit: AP / 達志影像
德國總理蕭茲去年11月訪中與習近平會面。

而隨著2024年台灣的總統大選逼近，台灣將成為今年歐中關係中越來越重要的主題，美國正擴大對台軍援，今年七大工業國集團（G7）輪值主席國日本也將台灣議題列入許多議程，美國也正向歐洲施壓，希望歐洲「做得更多」。

北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）上週來台訪問，被問及近來的訪台潮時表示，他不認為近期許多外賓訪台會增加台海緊張情勢，也不應該如此，反之，這些外賓來訪是「很清楚地展現全世界民主國家願意，也堅定承諾保護台灣。」

除了德國訪團，立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）目前也正率團在台訪問，我外交部指出，訪團將就歐洲與台海局勢等安全議題，與我陸委會、內政部、國防部、國防安全智交流。

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Photo Credit: 外交部 提供
立陶宛國會訪團抵台，訪賓包括議員帕卡莉塔（左2）、立國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（左3）、議員羅德琳娜（左4）、歐洲事務委員會副主席歐竹拔（右2）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（右3）。

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核稿編輯：翁世航


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