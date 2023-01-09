不顧中國反對，德國與立陶宛國會訪團9日抵台，美智庫：今年台灣對歐中關係更加重要
我們想讓你知道的是
近來歐洲議員和各國官員訪團不斷，美國智庫「德國馬歇爾基金會」學者指出，去年8月美國眾議院議長裴洛西訪台後，歐洲國家並沒有因為害怕激怒中國而停止與台灣往來，反而掀起一波的訪台潮；一位德國外交官認為這是對中國傳遞一個訊息：「如果你繼續反彈，我們（歐洲）跟台灣的來往將會更頻繁、而非減少。」
德國國會國防委員會主席、自民黨副主席今（9）日率團來台訪問，立陶宛國會國安及國防委員會跨黨派議員組成的訪問團也在同日抵達台灣。外國訪團不斷，智庫學者分析指出，今年台灣在歐中關係中將是越來越重要的議題。
德國國防委員會主席史琪曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）與自民黨副黨鞭佛格（Johannes Vogel）今日率領自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員團抵達台灣，將在台灣展開為期4天的訪問。是近4個月內第3個訪台的德國國會官式訪團。
史琪曼行前接受《法新社》採訪時表示，中國國家主席習近平在最近一次的中共黨代表大會上重申，他準備透過軍事手段解決台灣問題，「我們在新的一年開始時拜訪台灣，我們永遠不會接受讓強權者再次成為（決定）國際政治一部分的簡單法則，包括在印太地區」。
史琪曼也透露，代表團在訪台期間將會見台灣政商軍界人士，並與人權組織見面。台灣外交部指出，德國代表團將會見總統蔡英文、拜會行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄等，並將參訪新竹科學園區與景美人權園區。
史琪曼與佛格皆為德國自民黨（FDP）議員，自民黨在2021年代表大會首度通過將對台政策納入競選政見，主張與歐洲夥伴及其他民主國家，特別是美、日、印、澳，建構阻卻中國對台動武威脅，並確保以外交途徑處理兩岸問題的策略架構。在德國聯邦政府組閣談判期間，自民黨積極為台灣執言，促成友台政策文字納入組閣的協議。
《法新社》報導指出，同時也是自民黨成員、德國教育部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）不久後也將於春季訪台，成為26年以來第一位訪台的德國部長級官員。
訪團接二連三，歐洲正釋放什麼樣的訊息？
近來歐洲議員和各國官員訪團不斷，美國智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）學者巴爾金（Noah Barkin）本月4日專文指出，去年8月美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，歐洲國家並沒有因為害怕激怒中國而停止與台灣往來，反而掀起一波的訪台潮，除了公開的訪台行程，也有低調的行程。
一位德國外交官認為這是對中國傳遞一個訊息：「如果你繼續反彈，我們跟台灣的來往將會更頻繁、而非減少。」
巴爾金指出，在2022年下半年，歐洲了解到不能對台海議題推給美國、自己袖手旁觀；德國總理蕭茲（Olaf Scholz）去年11月與中國國家主席習近平會面時，直言中國出兵台灣對德中經貿關係將有不利後果，巴爾金引述外交官意見，蕭茲此舉是「不尋常的坦率」，「有關北京核心利益，從未有中國領袖從德國總理口中聽過這樣的話」。據稱歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）去年12月造訪北京時也向習近平傳遞類似的訊息，巴爾金認為，這反映出歐洲大國越來越意識到，台灣未來前途對歐洲利益至關重要。
而隨著2024年台灣的總統大選逼近，台灣將成為今年歐中關係中越來越重要的主題，美國正擴大對台軍援，今年七大工業國集團（G7）輪值主席國日本也將台灣議題列入許多議程，美國也正向歐洲施壓，希望歐洲「做得更多」。
北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）上週來台訪問，被問及近來的訪台潮時表示，他不認為近期許多外賓訪台會增加台海緊張情勢，也不應該如此，反之，這些外賓來訪是「很清楚地展現全世界民主國家願意，也堅定承諾保護台灣。」
除了德國訪團，立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）目前也正率團在台訪問，我外交部指出，訪團將就歐洲與台海局勢等安全議題，與我陸委會、內政部、國防部、國防安全智交流。
延伸閱讀
- 媒體披露德國對中戰略草案：聚焦限制中國在西巴爾幹影響力，批中國侵犯人權、計畫深化對台關係
- IPAC共同主席包瑞翰：習近平更加獨裁，德國與歐洲對華政策「回不去了」正在轉變
- 前北約秘書長拉斯穆森訪台記者會：台灣有事北約如何協助？可遵循「北約第五條」 模式經濟援助
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！