拜登上任首訪美墨邊境處理非法移民問題，德州州長批「晚了2年」
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拜登新政策引發外界批評，是改良前總統川普做法。《華爾街日報》就批評，拜登宣布這項遏止非法移民湧入美國的「法寶」，僅是擴大使用一些過去他競選期間抨擊的川普時代邊境控管措施，只不過稍加改良。
（中央社）美國總統拜登（Joe Biden）今天（當地時間8日）前往德州艾爾帕索郡（El Paso）會晤邊境巡邏員警，並將到移民服務中心了解移民安置狀況。這是拜登上任2年來，首度前往美墨邊境視察，處理敏感的無證移民議題。
陪同拜登前往艾爾帕索郡視察的國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）在空軍一號上向媒體表示，拜登將會見到美國海關與邊防人員的邊境保護工作。
他表示，已經增加100名邊境巡邏人員，在10日啟用的新設施將能處理多達1000名移民。當地的移民湧入情況已經從去年12月高峰後急劇下降，過去每天高達2000人，近來約700人。
拜登上週宣布每月最多允許3萬名符合條件的移民從古巴、海地、尼加拉瓜和委內瑞拉搭機抵達美國，僅限已有美國擔保人的人，至於試圖非法越界入境者，美國將協同墨西哥當局將他們驅逐出境。
拜登當時表示：「這是安全、人道，也有效的方法。」根據他的新計畫，移民限制政策「第42法案」（Title 42）將進一步擴大，賦予邊防人員可即刻把想經陸路入境非法移民阻絕境外的權限；但第42法案本身就頗具爭議性。
但拜登的這項新政策引發外界批評，是改良前總統川普（Donald Trump）做法。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）就批評，拜登宣布這項遏止非法移民湧入美國的「法寶」，僅是擴大使用一些過去他競選期間抨擊的川普時代邊境控管措施，只不過稍加改良。
批評認為，拜登唯一與川普做法不同之處，只在川普純粹就是全力防堵非法越界，而拜登政府有另闢合法管道與名額給移民。
對於外界的批評，馬約卡斯反駁表示，外界批評這項計畫是禁令，但這不是禁令，與川普政府的提案明顯不同。
不過共和黨籍德州州長艾波特（Greg Abbott）對拜登的做法毫不買帳。他今天接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）電視節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）訪問時批評拜登的造訪「晚了2年」。
艾波特指責拜登的計畫不是邊境執法，是邊境過境誘惑（border crossing enticement），只會吸引更多人越過邊境。他認為拜登政府應該拘留並起訴非法越境者，執行第42條法案，並建造邊境圍牆。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！