【藝遊嚮導】1/10-1/16：久石讓交響音樂會、霓虹綠洲音樂祭、《我們分手吧》餐廳情境喜劇，本週豐富藝文活動等著你！

果陀與貳樓餐廳跨界合作的《我們分手吧》互動參與式情境喜劇去（2022）年3月首演好評不斷，4月、7月兩度加場演出，本週又將在貳樓餐廳師大店再度演出，細嚼慢嚥故事的愛情風味，大快朵頤貳樓的經典美食。

令人期待的還有狂美交響管樂團推出《久石讓的燦爛樂章》交響音樂會，去年9月《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會已帶來多首久石讓經典曲目，而本週的《久石讓的燦爛樂章》將演繹久石讓先生歷年創作之最，不僅有吉卜力工作室動畫主題曲，還有久石讓為日劇《送行者：禮儀師的樂章》及韓劇《太王四神記》所作的配樂。

此外，本週還有集結台、日、韓、泰共24組卡司的霓虹綠洲音樂祭，描述非典型母女關係的窮劇場新作《母親》，運用投影技術將義大利佛羅倫斯聖母百花大教堂穹頂的壁畫「搬」到台灣的「解密聖母百花大教堂」展覽，快跟著【藝遊嚮導】一探究竟吧！

【表演藝術】

名稱｜窮劇場《母親》

時間｜2023/1/11（三）- 2023/1/15（日）

地點｜牯嶺街小劇場一樓實驗劇場（臺北市中正區牯嶺街5巷2號）

備註｜本活動為售票活動

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深入「女性」與「母系」議題，整理母女間錯綜複雜的權力、情感與自我認同，呈現出一幅非典型的母女關係群像。

導演王墨林、演員鄭尹真、楊奇殷攜手合作新作《母親》，由一對非典型的母女關係入筆，探討那些不那麼經常被討論的——母系的傳承、女性暴力與女性的反抗力量；細膩詮釋一對非典型母女之間錯綜複雜的權力、情感與自我認同，最終呈現出一幅非典型的母女關係群像，期待能帶給觀眾不一樣的觀賞經驗。

名稱｜果陀文創x貳樓 可不可以，你也剛好喜歡《我們分手吧》餐廳情境喜劇

時間｜2023/1/10（二）- 2023/2/23（四）

地點｜貳樓餐廳 Second Floor Café 師大店（臺北市大安區師大路24號）

備註｜本活動為售票活動。演出為互動參與式情境劇場，每人都享有一套完整晚餐。

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果陀文創邀你入戲，細嚼慢嚥愛情的風味，大快朵頤「貳樓」的經典美食。

這是一份邀約，邀請您共饗「果陀文創」與「貳樓」聯手為你端上美味佳餚，前菜是既曖昧又期待，主菜是濃郁深刻，佐上激昂的情節與真摯的演出，近距離咀嚼分手的酸甜苦辣，暢飲愛情的悲歡離合。

一場愛情中除了你我是主餐，其他人本該只是調料，可偏偏媽寶男自帶辛香料，怎樣也挑不掉的第三者，如影隨行；當不再高唱「妳/你就是我的唯一」，離婚談判像是一場諜對諜的大戰 ，如胡椒噴散的愛能否秤斤算兩的討回？

【展覽】

名稱｜解密聖母百花大教堂

時間｜2023/1/10（二）- 2023/4/9（日）

地點｜新光三越 台南新天地GF西門廣場（臺南市中西區西門路一段658號）

備註｜本活動為售票活動

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聖母百花大教堂穹頂的壁畫「末日審判」，從義大利佛羅倫斯「搬」到台灣！

聖母百花大教堂是世界五大教堂之一，裝飾華麗，色彩優雅，恰似百花齊放；而磚紅色的穹頂造型獨特，更讓教堂顯得高貴，成為文藝復興時代建築的象徵。內部的壁畫「末日審判」，寫下人類建築、繪畫之最！

全球第一個與世界五大教堂合作的創舉，也是台灣特展第一次運用穹頂投影技術，讓觀眾在9公尺高的充氣巨蛋內，透過現代科技與經典藝術的完美結合， 近距離欣賞百花大教堂紅磚大圓拱頂的壯麗宏偉，以及壁畫「末日審判」構圖繁瑣精細，感受前所未有的沉浸式多感體驗。

名稱｜超級工程001-水管狂熱 張程鈞個展

時間｜2023/1/11（三）- 2023/2/26（日）

地點｜絕對空間（臺南市中西區民生路一段205巷11號）

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我將這些廢棄水管拿來再次使用，使其相連成一條迴路。《 超級工程001 》，是我給予這次展覽挑戰的行動代稱。

這些取自於臺灣西南沿海養殖魚業淘汰的水管，各業者使用的規格皆有差異，因此水管有著不同的管徑、長度與厚度。

展覽《 超級工程001—水管狂熱 》，源自於張程鈞小時候去海邊看海的經驗。穿越佈滿塑膠水管的堤防，是看海的必經之路。眺望遼闊大海的同時，也能聽到管內的水流與馬達的運轉聲。噪音的存在，並不會打擾看海的興致，但當意識到噪音存在的緣由時，那看不見的能量、權力及權利間的關係便一一浮現。

名稱｜持景行走

時間｜2023/1/13（五）- 2023/6/28（三）

地點｜新板藝廊（新北市板橋區漢生東路166號3樓）

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空間場景裝載了人類的經驗，時間的節奏，歷史的軌跡，在不同時間點上指認我們與不同空間邊界的關係。

展覽「持景行走」邀請來自臺灣與香港兩地的藝術家林盈潔（臺灣）、鄧啟耀（香港）、許雁婷（臺灣）、劉昱廷（臺灣）與鄺鉅裁（香港）共同展出。以臺灣與香港近似的發展軌跡作為索引，透過區域記述的微觀視角，從各種空間、建築、圖像、媒材與展示的政治性出發，重新觀看自然特徵、城市肌理與歷史結構如何與生活其中的人們產生共鳴，並且對潛行在龐大的歷史故事下的個人感知應該如何記憶和發聲進行提問。

如果說場景代表一種確立集體記憶的象徵，那有沒有可能經由作品挪用、再製與重繪這些「象徵中心」，並且持著個人記憶對集體的認同進行再次的測量？

【影視】

名稱｜愛．子 The Son

上映時間｜2022/1/13（五）

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最難解的家庭關係，最深情、細膩又矛盾的父子之情。

法國導演弗洛里安澤勒《家庭三部曲》第二章，改編自同名舞台劇，由休傑克曼飾演一名深受親子關係所困擾的父親彼得，在與新任妻子展開新生活時，卻被與前妻所生的抑鬱叛逆兒子尼可拉斯所打斷。

彼得敞開家門迎接許久不曾一起生活的兒子，卻發現他眼神空洞憂鬱，憤怒又疏離，正值青春期的尼可拉斯，為著自身與周圍環境的認同與歸屬感到煩惱痛苦。彼得身為人父重新學習如何與兒子相處，卻回想起自己那失職的父親與自己過去童年的陰影和創傷。

【音樂】

名稱｜狂美《久石讓的燦爛樂章》交響音樂會

時間｜2023/1/14（六）- 2023/3/24（五）

地點｜國父紀念館大會堂（臺北市信義區仁愛路四段505號）、臺中國家歌劇院大劇院（臺中市西屯區惠來路二段101號）、高雄市文化中心至德堂（高雄市苓雅區五福一路67號）、臺南文化中心演藝廳（臺南市東區中華東路三段332號）、衛武營國家藝術文化中心音樂廳（高雄市鳳山區三多一路1號）、臺藝表演廳（新北市板橋區大觀路一段59號）、新北市板橋區大觀路一段59號（苗栗縣竹南鎮公園路206號）、桃園展演中心展演廳（桃園市桃園區中正路1188號）、國家音樂廳（臺北市中正區中山南路21-1號）

備註｜本活動為售票活動

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