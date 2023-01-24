《心安的練習：一位麻醉醫師的人間修行》：父親到底用他的生命教會了我什麼？
我們想讓你知道的是
人生是一趟單向的旅程，旅程的路上有各種不同的風景，有歡樂也有悲傷，主動脈所描寫的醫病實況、禪修的心得，就好像是他眼裡所看到、所經歷的那一幕幕風景，不管季節如何變動，時間如何長遠，他們都會一直影響著他的心，以及所有讀者的心。
文：主動脈
續命
大概半年前我就注意到父親怪怪的，我發現他瘦了很多，身形有一點變成我們醫學上所謂的惡病體質（cachexia），我問他有沒有哪裡不舒服，要不要去醫院做檢查？他連理都不理，我想起他曾經跟我說假如他怎麼了，他要死在田裡，不要把他抓去醫院開刀，所以我就由他繼續任性。
直到兩個星期前的一天晚上，我在做晚課時，母親突然打電話給我，說父親頭暈不舒服，一直噁心想吐，叫我回家載他去急診。我回家後看到他趴在床緣拿著垃圾桶狂吐，我要帶他去醫院，他還是不肯，覺得只是吃壞肚子睡一覺就好。因為頭暈有可能是中風的前兆，我評估了一下他的狀態，覺得中風的機會不大，就只好繼續等到隔天早上。
隔天早上起來，症狀並沒有改善，因為他之前就有耳石掉落的問題，我決定帶他去看耳鼻喉科門診，父親因為關節退化，平常走起路來一拐一拐的，我叫他拿拐杖走路，他也不要，但是這次到醫院，他竟然願意讓我推著輪椅帶著他到處去檢查，可以想像這次他有多不舒服，連站都站不起來，倔強如他，現在也終於願意承認老去。
結果這一次看起來也不像是耳石的問題，醫師建議轉到急診室做進一步的評估，結果到了急診室之後，才發現他的血色素只有七．九。
父親四十多年前的時候，就因為胃出血做過胃切除手術，半胃切除的病人因為營養吸收比較不均衡，所以會有某種程度的貧血，但是也不可能低到這種程度，於是我開始幫他安排各種檢查，尋找可能潛在的出血點，因為在醫院還有一些殘存的人脈關係，每個科的技術員都對我非常好，他們在滿滿排程的縫隙裡，硬擠出時間來讓我的父親檢查，所以我在兩天之內就把一般病人要花兩個星期的檢查都做完了，我當時心裡一直想著，難道我這一生之所以成為一個醫生，就是為了在這個時候可以照顧我的父親，我想起了《地藏經》裡面，描寫目蓮救母的故事。
他做內視鏡檢的時候，我親自幫他麻醉，我期待他只是因為潰瘍或是痔瘡慢性出血，但是當內視鏡伸進去胃時，我的世界瞬間毀滅，我看到一個巨大邊緣不規則的肉芽組織，中心有一個潰瘍正在出血，這種邊緣不規則的肉芽組織，惡性的機會非常高，就像一個張牙舞爪的怪獸，正在啃噬我父親的生命，我突然意識到我們兩個這一生作為父子的因緣即將結束，我心中如鋼鐵般的巨人就快要倒下。
腸胃科醫師幫父親做了切片檢查，同時很體貼地打電話給病理科醫師，請他優先幫我父親看病理報告，病理報告如預期是惡性，這是一種半胃切除之後的併發症，胃跟小腸交界處會因為酸性的胃液跟鹼性的腸液反覆輪流侵蝕，導致細胞發生變異，最後時間夠久之後就轉化為癌症。
我開始幫父親安排住院，在路上我遇到了副院長，我們小聊了一下，才知道父親為了我的問題前一陣子還去找過副院長，叫副院長勸我回去上班，我想起我推著他走過醫院的長廊，也有一些病人同他一樣，坐著輪椅在候診區裡候診，在那一剎那，每一個病人的臉孔都變成我的父、我的母，我想起師父曾經跟我說：「這一世的家人，下一世就是陌生人，現在的陌生人，下一世就是家人，無始劫輪迴之後，眾生都是我們的父我們的母，都是家人。」現在我的父親跟那些病人一樣都需要救治，而我就有能力可以幫助他們，這是我離開醫院，念佛念法念僧以來，第一次升起了回醫院工作的念頭。
要手術的前兩天，我本來要親自帶他去住院，沒想到另一家醫院的麻醫因為確診被隔離，臨時要我去幫忙，我想說那家醫院的手術本來就不多，假如動作快一點，我應該來得及下班再帶他去醫院。沒想到那天急診手術一直加，我根本沒有辦法回去，我媽媽打電話來說他們會自己去住院，我心裡突然浮現一個念頭，想到自己身為人子，又是一個醫生，我竟然連自已帶他去住院這樣一個小小的心願都沒辦法完成，他又要自己拖著腳，走過那麼大的醫院才能找到自己的病房，而且我早就發現他生病了，我好懊惱半年前沒有堅持他一定要去醫院檢查，讓他的病情失去治療的先機，想到這裡，我就在開刀房的更衣室裡痛哭起來。
要手術當天，我陪他在開刀房的前區等待，等待的時間很漫長，我們父子兩個都沒有說話，有些來來往往的護理師認出我來，跟我打招呼，我推他進開刀房，等到一切都準備就緒，我跟他說：爸！要睡覺了，醒來的時候一切就都好了。這一次我並沒有親自幫他麻醉，因為這不是一個小手術，我沒辦法親眼看到父親被割截身體，那天幫他麻醉的都是我的學弟，都是我親自帶出來的學生，那是一幅看起來特別感恩的景象，我當初當他們老師的時候，從來沒有想過有一天他們會成為我父親的麻醫，我相信我把他們教得很好，所以也很放心把父親的生命託付給他們。
我交代了學弟幾句話，他叫我放心，他會照顧我父親，就好像我平常會跟病人說「在你睡著的時候，我們會保護你」，沒想到有一天，我會從學弟口中聽到類似的話語，我離開了開刀房到恢復室去，在那個瞬間，我變回了一般病人家屬。
手術的病人睡著了，一切就不知道了，但是在外頭等待的家屬，心裡浮現著各式各樣可能的情境，我曾經幫無數的病人麻醉，見證過各種病人的併發症，也看過無數的死亡，這時候當一個病人家屬，我們有我們的軟弱。
Tags：
為何 Mercedes-Benz S-Class 豪車領頭羊的身份半世紀不墜？原來關鍵出在這！
我們想讓你知道的是
提及 Mercedes-Benz，許多人第一時間想到的是政商名流的黑頭車選擇、頂級人士的購車首選，無用置疑的，豪華外表成為多數人的第一印象。但在奢華以外，若仔細疏理 Mercedes-Benz 的發展軌跡，其實你會發現 Mercedes-Benz 不僅改變了人類移動的方式，更多次成為車壇歷史的創造者。簡而言之，Mercedes-Benz，其實跟你想像得很不一樣。
原來賓士，想得跟你不大一樣。創新力才是核心價值
從1886年第一輛內燃機汽車開始，Mercedes-Benz 改變了過去以獸力為主的移動方式，讓汽車成為了人類主要使用的交通工具。改變歷史後，Mercedes-Benz 依然持續創新。自汽車發明後的130年來，Mercedes-Benz 始終以人為本，提供乘客最頂級的體驗。儘管載具改變，奢華、舒適與對安全的至高追求不曾改變。
Mercedes-Benz 認為，「提供乘客極致體驗、給予生命最高的尊重」是汽車應該扮演的角色，更是公司的核心價值。為此 Mercedes-Benz 不曾停下腳步，持續進行科技創新與突破，只為呈現最佳移動體驗給移動過程的主角－「人」。
旗艦房車來說話 S-Class 對於車壇的超級價值
Mercedes-Benz 的歷史就如同汽車發展歷程的縮影，一次次為汽車發展豎立里程碑。Mercedes-Benz 每個造車工程的創新，皆代表車壇科技的突破，其中最具指標性的，莫過於旗艦車款的定標意涵。
每個熟稔汽車發展的車迷應該都知道：「汽車品牌透過旗下最頂級的旗艦車款來左右、決定品牌的走向與價值。」此定律就是由 Mercedes-Benz 引領而起，其他車廠眾所追隨後，才發展為車壇迄今的默契。
因此 Mercedes-Benz 旗艦車款可說是造車科技創新突破的結晶。從 Simplex 60 開始奠定 Mercedes-Benz 於豪華車壇上的領導者身份，也為後代 S-Class 開啟康莊大道之後，1920年代 Nürburg 搭載了 Mercedes-Benz 第一具八缸引擎、Grand Mercedes 導入獨立懸吊系統、W189 300 系列的後軸自動車高水平調整功能、W111 220 系列成為車壇史上首輛配有潰縮車體設計的車款等，不僅為後來接棒的旗艦車系 S-Class 打下優異基礎，更清楚說明 Mercedes-Benz 以創新安全科技領導車壇發展的地位。
1972年第一代 S-Class 誕生，開啟了嶄新的命名方式，但 Mercedes-Benz 持續堅持以科技改變車壇。第一代 W116 搭載了當代汽車安全科技不容或缺的 ABS 防鎖死煞車系統，大幅提升減速時車輛閃避危險的能力。問世迄今超過25年的 ESP®電子操控系統，從 S-Class 搭載之後，透過針對動力分配、煞車介入等方式，大幅增加了車輛行駛的穩定性與安全性。
W220車系首度搭載的 DISTRONIC 智能定速測距輔助系統，讓定速系統再次提升到全新境界，大幅減少駕駛體力負擔，更能自動判斷前方交通狀況自動減速或加速，在更為安全的基礎上，讓旅程更為輕鬆愜意。2002年推出的 PRE-SAFE®主動安全防護系統，於意外發生前透過如安全帶的自動束緊、座椅自動調整、側窗與天窗的自動關閉等動作，將即將到來的撞擊意外傷害降至最低。
持續謹守創新力 Mercedes-Benz 對於當代與未來的影響
時至今日，當 S-Class 歷經半個世紀沿革、走入了第七個世代，代號 W223 的 S-Class，立基於前輩們所奠定的科技與安全高度，並注入了 Mercedes-Benz 創新的造車科技，以更前瞻的角度為乘客提供更頂級的安全防護。如同過去預先防範的安全思維，當代 S-Class 所具備的安全防護，更大量著墨在意外發生前的防患未然，於車壇首屈一指的 Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統，透過如智能駕駛輔助、駕駛注意力輔助、側風穩定輔助等功能，幫助駕駛保持與前車的安全距離同時維持在正確安全的路線上，還能提醒駕駛適度休息。
Intelligent Drive 智慧駕駛輔助系統中的閃避轉向輔助、主動防撞輔助含路口車流辨識、主動路口轉向煞車輔助等，更是在交通擁擠的都會用路環境中閃避危險的最佳幫手；面對擁擠的用路環境，也配備有智能停車輔助含360度環景攝影、主動盲點輔助含離車警示輔助等功能；當意外已無法避免時，Mercedes-Benz 獨步車壇的 PRE-SAFE®主動安全防護系統、後座 SRS 輔助氣囊等，更會發揮最大效果，將傷害降至最低。
除了打造最安全的移動過程，Mercedes-Benz 也透過最新世代的 S-Class 展現接軌當代與未來的態度。無論是Mercedes me connect 互聯系統或是 MBUX 多媒體系統，將現代人不離身的手機與車輛更緊密的功能結合，像是遠端上/解鎖、檢查車輛狀況。此外，透過一句「你好，賓士」，即可啟動自然、直覺式語音控制系統，更加人性化的操作車輛各種功能，也可透過擴增實境顯示拉近科技與人類的距離。
於當代 S-Class 身上，不僅再度實現了 Mercedes-Benz 以前瞻科技與創新力定義車壇高度的實力，其對於未來世界的接軌企圖心，更讓 Mercedes-Benz 連續七年成為全球豪華汽車品牌冠軍，此冠軍獎盃不僅肯定 Mercedes-Benz 的造車實力，更象徵著 Mercedes-Benz 與消費者的溝通思維、品牌整體的永續發展等面向，持續保有最領先的地位。