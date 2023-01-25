2023/01/25,
理財

《安養信託》：賣房養老、以房養老、留房養老，各有哪些優缺點？

《安養信託》：賣房養老、以房養老、留房養老，各有哪些優缺點？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

不論是「賣房養老」、「以房養老」或「留房養老」，都可以藉由「活化」手中所握有的一棟不動產，讓自己有一個更為優渥的退休生活。但其中的「以房養老」與「留房養老」間的最大差別就是：「以房養老」是屋主，將房子抵押給銀行、借出養老金過活，但不論是所借本金與利息，日後如果不還給銀行，房子的所有權就會是銀行的。

文：李雪雯

賣房養老？以房養老？留房養老？

目前可用於退休規劃、比較常見的「不動產+信託」的業務組合，共有「賣房養老+安養信託」、「以房養老+安養信託」及「留房養老+安養信託」三種。以下我想先為大家簡單介紹不動產信託的定義及架構，並分析一下「賣房養老」、「以房養老」及「留房養老」的差別。

所謂的「不動產信託」定義係指：不動產所有權人為有效利用其資產，或為其他特定的目的，將其不動產（土地、建物與融資款）信託、移轉給受託人（銀行），受託銀行則依照信託契約的約定，對於相關不動產進行「有效利用」。而所謂的「有效運用」包含了不動產的管理、處分、開發，以及興建資金專款專用。

然而，由於目前國內的信託業者（銀行）的分類差異極大，儘管名稱完全相同，但其定義及內涵卻全然迥異；再加上一般大眾會直接接觸，及使用這類不動產信託的機率不高。反而「不動產保全信託」業務，是目前一般民眾較常承做的項目。除此之外，可用於退休規劃、比較常見的「不動產+信託」的業務組合，則有「賣房養老+安養信託」、「以房養老+安養信託」及「留房養老+安養信託」三種。

不過，在介紹這三種結合安養信託模式之前，我想先簡單分析一下「賣房老」、「以房養老」及「留房養老」的差別。因為對於手中握有不動產的民眾來說，如果要積極運用這筆不動產，以進行退休規劃之用，大概都不脫「賣房養老」、「以房養老」或「留房養老」這三種模式。而這三種模式，都各有其優、缺點及適合對象。

賣房養老：升息相對有利，但資金運用是關鍵

對於手中握有房產的屋主來說，以上三種養老模式裡，原本一直都存在的就是「賣房養老」。也就是屋主只有這一棟房產、沒有其他退休金來源，且房子不一定適合居住養老。所以，就透過將房子賣出，讓自己多出一筆可供退休養老的「老本」。

其優點是：屋主手中立刻生出一大筆資金，可以彈性及靈活運用。且特別是在升息的階段，「賣房養老」將更為有利。因為升息後，就算將賣房所得的錢，放在銀行較高利率的定存裡，也許就能靠著領息度日。然而，其缺點則是：

1. 賣屋相關風險不低。如果當事人手邊沒有其他退休金，一旦售屋資金不夠多，這筆錢可能不夠讓活得非常長壽的當事人「過完餘生」。特別是賣屋價格，很容易受到市場波動的影響，而導致房屋遭到賤賣的下場。

例如之前，我參加一場由弘道老人基金會舉辦，專門探討高齡者金融剝削的「長者經濟安全座談會」時，該基金會的執行長李若綺，就分享了一個血淋淋的真實案例。

話說有位單身，但覺得養老金不足的獨居老奶奶，原本想把住了四十多年的公寓老房子，透過以房養老的方式，「提領」出一筆退休老本。但因為房屋位置偏遠，最後，沒有一家銀行願意承做以房養老業務。由於老奶奶並不知道有「留房養老」這項業務，無奈之下只能尋求「賣屋養老」一途。但是在與原先談好的專任房仲業務員，約好要帶買方正式簽約的上午，卻有另一家未曾往來過的房仲業務員突然出現，並「說服」老奶奶把房子以低於市場行情很多的價格，「賤賣」給另一組新買家。

由於老奶奶並未經法院，進行輔助或監護宣告，再加上是老奶奶親自簽名賣屋，一切程序及手續都合法。所以，就算老奶奶心有未甘，也只能接受房子被賤賣的事實，吞下養老金大幅縮水的苦果⋯⋯

2. 還要考慮賣屋產生的交易，以及搬遷等成本。例如仲介費、土地增值稅和財產交易所得稅等。在此同時，屋主還得要考慮賣屋後的搬遷的時間與費用等成本。甚至，還要擔心落得「無家可歸」的下場。

3. 大筆資金運用可能有風險。就算房子賣到最高價，但一下子多出這麼一大筆資金，如果當事人無法好好運用，或是沒有結合安養信託「上一道安全鎖」，那麼，這筆錢可能會被有心人詐騙而「歸零」。

由以上幾點的分析，也更突顯出賣房之後，假設不懂得善加運用，很可能「養老」不成，反而受害。如此，更突顯出「賣屋」再結合「安養信託」的重要性。相關業務內容及做法，請見之後「4.4 不動產+ 信託的三種組合」一節內容。

以房養老：升息環境下，不利以房養老

最早在2015 年時，國內銀行業者就配合政府的政策，推出「商業以房養老」業務。這種又稱為「逆向抵押貸款」的「以房養老」業務，是房屋持有人將名下的不動產，向銀行進行「逆向抵押貸款」，銀行則依照不動產鑑價的金額及貸款期限，計算出每月給付金額，在扣掉每月必須支付給銀行的利息之後，再將餘額撥給貸款人（屋主），做為養老金之用。

如果簡單用一句話來說，「以房養老」就是屋主，把房子抵押給銀行，再由銀行每月定期提供一筆（但金額每期可能不固定）金額，做為原屋主的生活費。

總的來看，以房養老的優點是：房子雖然抵押給銀行，但屋主仍舊保有「住在家裡」的權利，不用額外負擔養老院的費用。在屋主離世後，其繼承人（例如子女）還可選擇償還貸款，或由銀行將房屋拍賣，從銷售金額扣除應繳貸款後，再將剩下的金額分配給家屬。

且更重要的是：借款人發生繼承事實之後，繼承人可以選擇「借新還舊」方式收回擔保品，或是由銀行直接將擔保品進行處分。但是，無論選擇哪一種方式，借款人因為辦理以房養老的借款債務，還可以全數扣減遺產總額。所以在某種程度上，「以房養老」業務也有「稅務規劃」的效果。


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