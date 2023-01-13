2023/01/13,
中國

中國公布無人相信的疫情數據，堅持做好統計儼然成為一種「反抗」

中國公布無人相信的疫情數據，堅持做好統計儼然成為一種「反抗」
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我們想讓你知道的是

中國官方機構公佈的疫情數字與民間輿情反差巨大。時評作家長平認為，這是以國家公權力蓄意地系統性破壞全球防疫工作的犯罪行為。

文：長平（中國資深媒體人、時事評論作家，六四記憶・人權博物館總策展人，現居德國）

據說在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，法國作家加繆（Albert Camus）的小說《鼠疫》在中國再次暢銷，很多人從閱讀中獲得「慰藉」。我不知道讀者中是否有政府官員，以及他們從中獲得了怎樣的「慰藉」。但是如果有，他們應該留意到，加繆筆下的「抗疫英雄」是一位叫格朗的政府小職員，他寫道：

「是的，如果說人們總要為自己樹立他們稱之為英雄的榜樣和楷模加以傚法，如果說這個故事必須有這麼一位楷模，筆者樹立的正是這位名不見經傳的、虛懷若谷的英雄……」，他「是推動衛生防疫工作的真正代表」。

格朗的抗疫事蹟，就是堅持不懈地做好疫情統計工作。「每天晚上，他都耐心地把卡片整理清楚，用曲線標出來，並不慌不忙地把情況盡量介紹準確。」

統計數字是《鼠疫》中貫穿全書的重要敘事線索之一：4月16日發現1隻死老鼠，4月17日3隻……4月25日6231隻；每日死亡人數：1人、2人、20人、40人、124人……

「我認為他們落後了」

任何來自中國非官方的訊息都顯示，中國各地感染人數激增，醫院人滿為患，殯儀館排起長隊。能讓新逝的親人及早入土為安，成為很多中國家庭的新年願望。而代表官方的中國疾控中心1月1日公佈，過去一日僅僅新增5102例本土新冠確診病例，新增1例本土死亡病例。

在此之前，山東青島一位衛生官員公佈，青島目前每日新增感染量為49萬人-53萬人；浙江一位衛生官員透露，浙江省每日新增感染人數已突破100萬例；兩地感染人數都還在遞增。

有跡象表明，地方政府相對真實的數據發布遭到阻止甚至刪除。

多家國際研究機構預測都顯示，在中國防疫政策突然轉彎、毫無準備地開放之後的幾個月內，新冠感染導致的死亡人數可能超過100萬。也有中國專家估算，上海居民的新冠病毒感染率超過70％，北京居民的感染率達到80％。

作為國家權威機構的中國疾控中心，發布上述官方數字，不僅僅侮辱正常人的智商，剝奪病逝者的尊嚴，嘲諷倖存者的痛苦，自動喪失了領導防疫工作的資格，而且人為破壞數據，製造了荒謬與混亂，是妨礙全球防疫工作的犯罪行為。

現代民族國家和專制政權結合的主權機制，讓「彼竊鉤者誅，竊國者為諸侯」的現象變得更加嚴重。以國家公權力蓄意地系統性破壞全球防疫工作，沒有人稱之為犯罪行為。國際衛生條例要求各國交流有關持續爆發的訊息，但這些規則無法強制執行。世衛組織緊急事務負責人瑞安（Mike Ryan）只能小心翼翼地說：「我不想說中國主動不告訴我們正在發生的事情。我認為他們落後了。」

中國政府對世衛組織官員的小心翼翼並不買賬。中國外交部發言人毛寧在週五（1月6日）的記者例會上重複道：「疫情發生以來，中國主管部門一直依法、及時、公開、透明地向國際社會發布疫情訊息。「

「疫苗不只是無效的，關押也不只是三年」

新年第一天，中國駐法國大使館發布了〈中國抗疫成果不容抹黑篡改〉一文，反駁了「法媒涉中國疫情防控謬論」，其中之一就是「中國疫情數據失真」。

顯然，在中國駐法國大使館看來，中國疾控中心一日「新增5102例本土新冠確診病例，新增1例本土死亡病例」的訊息完全準確。

此文列舉的法國媒體的另外幾點「謬論」是：中國疫情失控、中國疫苗無效、中國關押民眾三年、動態清零政策失敗。

中國官媒在國內社群網站平台轉發了這篇理直氣壯的反駁文章之後，迅速成為又一個網路輿論的「大型翻車現場」，官方不得不啟動審查機制控制評論。

有網友認為：總結的很到位，這也是國內民眾想歸納的。還有網友諷刺說：一派胡言，疫苗不只是無效的，關押也不只是3年。

很多民眾都相信中國國產疫苗不僅有效性低於西方疫苗，而且還會帶來嚴重的副作用，其中包含了很多謠言。但是，很難想像滿口謊言的官方機構怎樣去闢謠，才能說服民眾相信他們。這也是在3年防疫中國民眾疫苗3針完全接種率低，以及很多老年人拒絕打疫苗的重要原因。

政府小職員格朗的反抗

儘管都發生在巴黎，我當然不會認為中國「戰狼」外交官可以和「透徹認真地闡明了當代人的良心所面臨的問題」（諾貝爾文學獎評語）的法國作家加繆相提並論。但是，這篇粗鄙的戰狼檄文，的確讓我再次想到了加繆嘔心瀝血寫出的這部偉大作品。

加繆認為，反抗是我們在荒謬世界中自我救贖的唯一途徑。他寫道：「反抗將其自身的價值賦予生命。它延展在生存的完整始末，恢復了生存的偉大。」《鼠疫》的主題就是反抗，包括對平庸的日常生活的反抗，對企圖撒謊掩蓋真相的官僚體制的反抗，以及對納粹佔領的反抗。

堅持做好疫情統計工作，就默默無聞的政府小職員格朗的反抗手段。

我相信，在當下的中國，有無數的格朗正在以同樣的手段進行反抗。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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