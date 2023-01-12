首屆《FOCASA馬戲藝術節》 2023 臺南初登場！連續7天臺澳法日韓等7個國家馬戲共演
我們想讓你知道的是
首屆《FOCASA馬戲藝術節》由長年創作和推廣馬戲藝術的「FOCA 福爾摩沙馬戲團」與「臺南市政府文化局」共同主辦，此次除了臺灣，更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家一起共襄盛舉，連續 7 天，29組團隊共超過 150 場演出，超多驚奇活動等民眾來體驗！
第一屆《FOCASA馬戲藝術節》即將於2023年2月22日至28日於臺南水交社正式登場，帶來夢想與歡笑的馬戲篷「Village-13」（簡稱 V-13）也壯大規模，帶來更奇幻的演出與視覺享受！
入村一票暢玩：http://bit.ly/3VVTvOM
馬戲篷展演：http://bit.ly/3TJrVmS
首屆《FOCASA馬戲藝術節》由長年創作和推廣馬戲藝術的「FOCA 福爾摩沙馬戲團」與「臺南市政府文化局」共同主辦，此次除了臺灣，更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家一起共襄盛舉，連續7天，30組團隊共超過150場演出，超多驚奇活動等民眾來體驗！
2023FOCASA馬戲藝術節宣傳影片
踏進FOCASA村莊 不用買機票即享有全世界
繼 2022年《FOCASA馬戲藝術節》在臺南水交社試營運大獲好評，開放索票即搶購一空。為了讓更多民眾能夠進入馬戲篷一窺神秘面紗，2023年首屆的「V-13馬戲篷」，不但呈現最原汁原味的環形舞臺，力邀來自不同類型、國家的精彩馬戲節目，更一口氣帶來18檔場次，就是要讓民眾一次看的過癮！
在世界各大表演藝術評論獲得五星好評，來自法國的「Fills Monkey」，結合打擊樂與喜劇，鼓槌所敲擊的節奏直達心臟，充滿了活力、幽默和詩意。
來自澳洲的「Gravity & Other Myths劇團」（簡稱GOM），結合特技體操及肢體劇場，以7位體操演員，給予觀眾毫無保留的極限演出，純粹、原始、狂亂，卻又精緻。
更有獲CNN Travel讚譽為東南亞的「太陽馬戲團Phare - The Cambodian Circus」，演出劇碼結合現代劇場元素，富含柬埔寨歷史文化，是充滿力量及結合現代馬戲、現場作畫、音樂演出的作品。
臺灣團隊的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，將帶來兩齣不同風格的作品《嘛係人》以及《馬戲派對》，其中《馬戲派對》於兩週前早鳥票開賣即搶購一空。
另外還有由「天馬戲創作劇團」所帶來全臺首創的兒童馬戲音樂劇；結合馬戲特技、魔術、肢體喜劇的「紅鼻子馬戲團」；另外由臺灣唯一女子特技馬戲，「創造焦點」所帶來的女馬系《#Since1994》打破力量的框架。
除了期望將馬戲文化和地方特色縱橫銜接外，更透過藝術節培育馬戲產業人才，因此，今年更與全臺唯一專業培育馬戲人才的「國立臺灣戲曲學院」實行建教合作，將由專業師生共同創作所帶來的精彩節目。本次V-13馬戲篷內節目精彩多元，能滿足不同年齡層觀眾的喜好。
V-13馬戲篷外的FOCASA村莊，更包含了充滿創意馬戲遊具的FOCASA水果攤、極限走繩挑戰、浪漫高空體驗更有令人膽戰心驚的摩天巨輪，多項體驗展區，有得看更有得玩。而戶外的跳跳糖舞臺由來自南韓、日本、香港、柬埔寨、臺灣等14組團隊，帶來從早到晚不斷電的演出，搭配臺南春天的宜人氣候，就是要營造出南法「小亞維儂」的風格！
原來馬戲跟你想的不一樣
相較與舞蹈、戲劇、音樂，馬戲藝術在臺灣發展歷史也扎根悠久，卻鮮為人知。然而對於臺灣許多大眾而言，對於「馬戲」的印象多存在於刻板印象。FOCA團隊表示，在2022年《FOCASA 馬戲藝術節》的試營運期間，依舊有許多民眾質疑「是不是有虐待動物的馬戲團」。期望結合當代馬戲與城市風貌展現文化軟實力，將臺灣馬戲發展為國家文化品牌，除了讓國內民眾能更瞭解當代馬戲之外，今年也廣邀來自加拿大、澳洲、日、韓、柬、新加坡等國際策展人，更透過國際藝術節提升臺灣馬戲藝術家的國際能見度。
為什麼臺灣需要一座馬戲篷？源於10年前的馬戲夢
10年前，FOCA福爾摩沙馬戲團首次代表臺灣，以「馬戲」踏上國際藝術節舞臺，當時的演出就是在馬戲篷裡，當下的感動與震撼也深深刻在一群平均年齡僅20歲的團員心中。當時，大家心中只有一個念頭：「未來，我們也要擁有一座屬於自己的馬戲篷。」而成立12年來，FOCA走訪全球超過77座城市，無論在法國亞維儂還是英國愛丁堡，所感受到一個藝術節為小至個人、團隊，大至一座城市、國家，所帶來的能量與效益是十分可觀，我們相信透過馬戲篷這樣移動式劇場的特質以及屬性，是能夠帶來有效的「文化商機」及「城市行銷」。
第一屆2023《FOCASA 馬戲藝術節》九大亮點
亮點1：巨型馬戲篷再升級！讓視覺效果及觀賞體驗更升級！
亮點2：連續7天，超過150場的演出
亮點3：8個特色展區，讓村莊變大了！
亮點4：多組國際馬戲團隊共襄盛舉
亮點5：近30組藝術家帶來多元類型的演出
亮點6：國際交流激盪出精彩的馬戲火花
亮點7：打造小亞維儂藝術節風格，享受國際盛事氛圍
亮點8：大型戶外派對，一起運動跳舞動滋動
亮點9：市集擴大營業！30攤美食就怕你吃不下
活動資訊：
2023《FOCASA馬戲藝術節- FOCASACircus Festival》
- 日期：2023/2/22 (三) ~ 2023/2/28 (二)
- 地點：水交社文化園區旁大草地（臺南市南區水交社一街）
- 入村券一票暢玩：http://bit.ly/3VVTvOM
- 馬戲篷展演售票：http://bit.ly/3TJrVmS
- 官方網站：https://focasa.art/
備註：來自7個國家地區、29組演出團隊
✧國際團隊：
法國 Fills Monkey、澳洲 Gravity & Other Myths、柬埔寨 Phare, The Cambodian Circus、日本 Naoya Aoki、韓國 Circus D. Lab、香港 Wing Wing Tony
✧臺灣團隊：
FOCA福爾摩沙馬戲團、天馬戲創作劇團、紅鼻子馬戲團、創造焦點、國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系、馬戲之門、優尼客當代馬戲團、Circus CORNER C.、TSPT 臺灣走繩專業團隊、劍玉師小螺絲、Mimofatguy、水管阿民、Mario Game Time、趙敦毅、方庭良、陳萱丞、楊元慶、Mr.YES小丑劇團、Naughty Swing 搖擺舞團、臺北室外街舞、烏尼歐卡波耶拉職業團體、小事製作、Flying Space 飛翔運動空間
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