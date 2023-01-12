首屆《FOCASA馬戲藝術節》 2023 臺南初登場！連續7天臺澳法日韓等7個國家馬戲共演

第一屆《FOCASA馬戲藝術節》即將於2023年2月22日至28日於臺南水交社正式登場，帶來夢想與歡笑的馬戲篷「Village-13」（簡稱 V-13）也壯大規模，帶來更奇幻的演出與視覺享受！

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首屆《FOCASA馬戲藝術節》由長年創作和推廣馬戲藝術的「FOCA 福爾摩沙馬戲團」與「臺南市政府文化局」共同主辦，此次除了臺灣，更廣邀來自法國、澳洲、南韓、日本、香港、柬埔寨共7個國家地區的馬戲藝術家一起共襄盛舉，連續7天，30組團隊共超過150場演出，超多驚奇活動等民眾來體驗！

2023FOCASA馬戲藝術節宣傳影片

踏進FOCASA村莊 不用買機票即享有全世界

繼 2022年《FOCASA馬戲藝術節》在臺南水交社試營運大獲好評，開放索票即搶購一空。為了讓更多民眾能夠進入馬戲篷一窺神秘面紗，2023年首屆的「V-13馬戲篷」，不但呈現最原汁原味的環形舞臺，力邀來自不同類型、國家的精彩馬戲節目，更一口氣帶來18檔場次，就是要讓民眾一次看的過癮！

在世界各大表演藝術評論獲得五星好評，來自法國的「Fills Monkey」，結合打擊樂與喜劇，鼓槌所敲擊的節奏直達心臟，充滿了活力、幽默和詩意。

FOCASA馬戲藝術節 多次在世界各大表演藝術評論專欄獲得五星好評，來自法國的Fills Monkey將帶來結合打擊樂、喜劇、雜耍、魔術的節目《We Will Drum You》。

來自澳洲的「Gravity & Other Myths劇團」（簡稱GOM），結合特技體操及肢體劇場，以7位體操演員，給予觀眾毫無保留的極限演出，純粹、原始、狂亂，卻又精緻。

FOCASA馬戲藝術節 來自澳洲的Gravity & Other Myths 劇團結合特技體操及肢體劇場，代表作品《A Simple Space》至今演出1000場、巡迴34個國家，獲獎無數。

更有獲CNN Travel讚譽為東南亞的「太陽馬戲團Phare - The Cambodian Circus」，演出劇碼結合現代劇場元素，富含柬埔寨歷史文化，是充滿力量及結合現代馬戲、現場作畫、音樂演出的作品。

FOCASA馬戲藝術團 法爾劇團展現的不僅是馬戲，演出劇碼結合現代劇場元素，以及融合柬埔寨故事。

臺灣團隊的「FOCA福爾摩沙馬戲團」，將帶來兩齣不同風格的作品《嘛係人》以及《馬戲派對》，其中《馬戲派對》於兩週前早鳥票開賣即搶購一空。

FOCASA馬戲藝術節 FOCA福爾摩沙馬戲團第一個登上愛丁堡藝穗節和外亞維儂藝術節的臺灣馬戲團，也是首個進行海外巡迴的臺灣馬戲團。同時為FOCASA馬戲藝術節幕後推手。

另外還有由「天馬戲創作劇團」所帶來全臺首創的兒童馬戲音樂劇；結合馬戲特技、魔術、肢體喜劇的「紅鼻子馬戲團」；另外由臺灣唯一女子特技馬戲，「創造焦點」所帶來的女馬系《#Since1994》打破力量的框架。

FOCASA馬戲藝術節 天馬戲創作劇團，為臺灣第一個大膽製作原創馬戲音樂劇的藝文團體。

FOCASA馬戲藝術節 將生活中不起眼的物件加入情境成為逗趣的表演，結合馬戲與喜劇的紅鼻子馬戲團。

FOCASA馬戲藝術節

除了期望將馬戲文化和地方特色縱橫銜接外，更透過藝術節培育馬戲產業人才，因此，今年更與全臺唯一專業培育馬戲人才的「國立臺灣戲曲學院」實行建教合作，將由專業師生共同創作所帶來的精彩節目。本次V-13馬戲篷內節目精彩多元，能滿足不同年齡層觀眾的喜好。

FOCASA馬戲藝術節 來自台灣專業馬戲學校國立臺灣戲曲學院的民俗技藝學系，由吳品儀老師、程育君老師、李曉蕾老師引領，藉由演出實踐讓世界看見臺灣，讓臺灣馬戲成為當代表演藝術界的重要角色。

V-13馬戲篷外的FOCASA村莊，更包含了充滿創意馬戲遊具的FOCASA水果攤、極限走繩挑戰、浪漫高空體驗更有令人膽戰心驚的摩天巨輪，多項體驗展區，有得看更有得玩。而戶外的跳跳糖舞臺由來自南韓、日本、香港、柬埔寨、臺灣等14組團隊，帶來從早到晚不斷電的演出，搭配臺南春天的宜人氣候，就是要營造出南法「小亞維儂」的風格！

FOCASA馬戲藝術節 全村總動員，從早狂歡到深夜：魔幻DJ×風格市集×露天酒吧×街頭藝術×馬戲體驗 吃喝玩樂一整天。

原來馬戲跟你想的不一樣

相較與舞蹈、戲劇、音樂，馬戲藝術在臺灣發展歷史也扎根悠久，卻鮮為人知。然而對於臺灣許多大眾而言，對於「馬戲」的印象多存在於刻板印象。FOCA團隊表示，在2022年《FOCASA 馬戲藝術節》的試營運期間，依舊有許多民眾質疑「是不是有虐待動物的馬戲團」。期望結合當代馬戲與城市風貌展現文化軟實力，將臺灣馬戲發展為國家文化品牌，除了讓國內民眾能更瞭解當代馬戲之外，今年也廣邀來自加拿大、澳洲、日、韓、柬、新加坡等國際策展人，更透過國際藝術節提升臺灣馬戲藝術家的國際能見度。

FOCASA馬戲藝術節 來自韓國的Circus D.Lab，將各種運動賽事的奧林匹克運動會，重新詮釋為馬戲表演。一場跨越各種馬戲技巧、奧運項目的刺激競賽，即將展開。

為什麼臺灣需要一座馬戲篷？源於10年前的馬戲夢

10年前，FOCA福爾摩沙馬戲團首次代表臺灣，以「馬戲」踏上國際藝術節舞臺，當時的演出就是在馬戲篷裡，當下的感動與震撼也深深刻在一群平均年齡僅20歲的團員心中。當時，大家心中只有一個念頭：「未來，我們也要擁有一座屬於自己的馬戲篷。」而成立12年來，FOCA走訪全球超過77座城市，無論在法國亞維儂還是英國愛丁堡，所感受到一個藝術節為小至個人、團隊，大至一座城市、國家，所帶來的能量與效益是十分可觀，我們相信透過馬戲篷這樣移動式劇場的特質以及屬性，是能夠帶來有效的「文化商機」及「城市行銷」。

第一屆2023《FOCASA 馬戲藝術節》九大亮點

亮點1：巨型馬戲篷再升級！讓視覺效果及觀賞體驗更升級！

亮點2：連續7天，超過150場的演出

亮點3：8個特色展區，讓村莊變大了！

亮點4：多組國際馬戲團隊共襄盛舉

亮點5：近30組藝術家帶來多元類型的演出

亮點6：國際交流激盪出精彩的馬戲火花

亮點7：打造小亞維儂藝術節風格，享受國際盛事氛圍

亮點8：大型戶外派對，一起運動跳舞動滋動

亮點9：市集擴大營業！30攤美食就怕你吃不下

活動資訊：

2023《FOCASA馬戲藝術節- FOCASACircus Festival》

備註：來自7個國家地區、29組演出團隊

✧國際團隊：

法國 Fills Monkey、澳洲 Gravity & Other Myths、柬埔寨 Phare, The Cambodian Circus、日本 Naoya Aoki、韓國 Circus D. Lab、香港 Wing Wing Tony

✧臺灣團隊：

FOCA福爾摩沙馬戲團、天馬戲創作劇團、紅鼻子馬戲團、創造焦點、國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系、馬戲之門、優尼客當代馬戲團、Circus CORNER C.、TSPT 臺灣走繩專業團隊、劍玉師小螺絲、Mimofatguy、水管阿民、Mario Game Time、趙敦毅、方庭良、陳萱丞、楊元慶、Mr.YES小丑劇團、Naughty Swing 搖擺舞團、臺北室外街舞、烏尼歐卡波耶拉職業團體、小事製作、Flying Space 飛翔運動空間

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