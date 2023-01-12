淺談曼谷城市巷弄發展：因曼谷依水而生的發展脈絡，走巷子抄小路在曼谷可是行不通的
我們想讓你知道的是
曾經有人說過：「沒體會過曼谷的塞車，就不算來過曼谷。」而對一個喜歡散步的旅人來說，或許可以修改成：「沒被曼谷的巷弄卡住過，就不算來過曼谷。」巷弄的泰語叫做Soi（ซอย），意思是從主幹道分支出來的小街道。走在曼谷的街頭，由主幹道轉進巷弄中，有些Soi已經發展成多線道、長達數公里的水泥馬路；有些則是短且窄、僅能供一輛車出入死巷，之間的地景差異非常大。
文：林培安（地理人，著迷於人和環境互動創造出的城市與地方。喜歡在城市中散步，不想錯過任何一個街角，能不搭車就不搭，如此任性以致於常常一個人旅行。）
曾經有人說過：「沒體會過曼谷的塞車，就不算來過曼谷。」，而對一個喜歡散步的旅人來說，或許可以修改成：「沒被曼谷的巷弄卡住過，就不算來過曼谷。」。
巷弄的泰語叫做Soi（ซอย），意思是從主幹道分支出來的小街道。走在曼谷的街頭，由主幹道轉進巷弄中，有些Soi已經發展成多線道、長達數公里的水泥馬路；有些則是短且窄、僅能供一輛車出入死巷，之間的地景差異非常大。
而除了巷弄大小的差異外，曼谷的巷弄可以說是超乎常人的方向感及道路邏輯，當直觀的認為可以從這條巷子通到另一條巷子時，突如其來的建築物便會擋在面前，往往要繞過多個橫縱的巷子才有辦法抵達目的地，甚至有時老老實實地走回主幹道再換條巷子更有效率。
在巷弄中穿梭的經驗，令人深深的體會到曼谷在城市規劃上的與眾不同，習慣了棋牌式的城市肌理，在曼谷恐怕會處處碰壁、多走許多冤枉路。而為什麼曼谷的巷弄Soi會如此複雜，常常呈現平行卻不相通的狀況？或許可以追溯到曼谷剛建城的時候。
運河的多樣性，從防禦、交通到灌溉
曼谷的一切由水開始，位於昭披耶河的沖積平原上，曼谷過去是水陸交錯的沼澤地，1782年卻克里王朝的拉瑪一世在昭披耶河曲流東岸的凸岸處建立起現在稱為老城區的拉達那哥欣島（เกาะรัตนโกสินทร์），將皇宮及城市之柱興建於此。而為什麼會被稱作「島」，是因為拉達那哥欣地區被昭披耶河及洛宮運河環繞著。這樣被水環抱著的島狀發展，是當時抵禦緬甸貢榜王朝的護城河。而橫跨曼谷東西向的空盛桑運河，也曾經被作為軍事用途。
而除了作為軍事防禦的運河外，出了「島」之後的曼谷也把運河作為生活的核心，居住於曼谷的人們依循著昭披耶河蔓延進曼谷沼澤地的支流紋理，開鑿了一條條的水道，以船作為交通工具往返於住家與河流之間，錯綜複雜的運河是交通要道，同時也延伸作為灌溉渠道。以王城向外輻散，四通八達的水道於曼谷蔓延，帶來了商業發展及農田景觀，曼谷幾條主幹道，如席隆路（Silom Rd）、蘇坤蔚路（Sukhumvit Rd）、叻拋路（Lat Phrao Rd）過去都曾經是船隻來往的主要運河。如今或許已經見不到水道滿佈的曼谷，但依舊可以從水上市場及依著河流而建的柚木高腳建築略窺當時沿著水路發展的曼谷。
道路取代水道，現代化水泥城市與都市擴張
在1940年代前，曼谷在拉達那哥欣島外，除了開始鋪設的主要幹道外，大多是依水而生的農村形態，但隨著二次大戰的結束，大量的農田產權轉移也標示著鄉村的終結，及城市滲透的開始。龐大的人口開始遷入曼谷，這些移居者沿著過去的水道及農田而居，深入到離拉達那哥欣島更遠的地區，原本已經錯綜複雜的水道系統，於此時又如同人體中的微血管一般蔓延開來，水道支流中的支流成為這些移入城市者的烙腳處。
1960年代以降，人定勝天的代表物「水泥」成為曼谷城市化的標誌，失去灌溉功能的水道及以現代觀點來看過於不方便的船隻運輸逐漸式微，取而代之的是，標榜現代性的水泥道路與興建於水道之上的高架橋，提供給代表現代人移動方式的汽機車行走。而隨著主要河道逐漸被填平及水泥化，沿著主幹道擴張的支流水道、農田、沼澤地也開始被填上水泥，消失在灰色的無機物之下，這些被填平的支流也成為了我們現在看到的巷弄Soi。
所以我們可以說曼谷的巷弄「Soi」是在曼谷依水而生的發展脈絡下，由主水道延伸出去的支流水道，繞行著被圈起來的農田及沼澤埋下了複雜且沒有邏輯的因，再加上大量人口遷入及現代化水泥城市覆蓋下陸化所形成的果。
往往我們會將這樣擁擠的發展型態稱之為帶狀發展（ribbon development），多數是隨著道路、鐵路的闢建而成的發展型態，而曼谷早在尚未成為都市前，便循著親水的文化產生了類似帶狀發展的樣貌，發展的軌跡由主要河道滲透入支流之中，這也是為什麼在曼谷散步不時有從城市走入村莊的錯覺。
然而，帶狀發展的型態也帶來了交通阻塞及重劃不易，尤其曼谷在大量人口湧入後缺乏完善的城市規劃，除了主要幹道之外的Soi缺乏橫向移動的便利性，導致了路網沒辦法有效分流的情況，且Soi原本就不是為了處理繁忙的交通而生，塞車因此成為了曼谷的夢魘。曼谷著名的摩托計程車（Motorbike Taxi）文化也在此脈絡下產生，成為應付曼谷複雜巷弄的解方，在曼谷街頭往往可以看到穿著橘色背心的摩托車司機穿梭在車陣及巷弄之間，是曼谷最機動的移動方式。
一樣是Soi也有不同
就如本文開頭所述，巷弄雖然都統稱Soi，但在道路大小及交通便利程度上有很大的差異。可以簡單的將Soi區分為through-sois及sub-sois。through-sois大多是連接主要幹道的支線道路，成為交通系統中的一環，通常路面較為寬大，周遭的土地使用也較為多元，多數呈現住商混合的型態。而sub-sois則是更深層的巷弄，通常會由through-sois延伸形成平行於主要幹道的巷弄，或者又往內部蔓延成一個由小巷組成的迷宮死胡同。而在這些sub-sois中通常是同質性較高的住宅區，可以發現一些以社區為單位的集合住宅，及大型私人住宅。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
我們想讓你知道的是
16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！