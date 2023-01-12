【專訪】前美國副國安顧問博明：中共願意犧牲全球公衛，只為了鞏固自己的政權
我們想讓你知道的是
川普時期的前美國副國安顧問博明（Matthew Pottinger）與其妻子、病毒學家鄢唐（Yen Pottinger）受亞太堅韌研究基金會邀請出訪台灣。在接受《德國之聲》獨家專訪時，博明表示自己20年前還是一名報導SARS疫情的記者時，北京做出的反應是非常有問題的。但他們當時的反應，實際上比20年後他們在2019年爆發新冠疫情時的反應還好。
文：William Yang
受訪對象：博明（Matthew Pottinger，前美國總統川普時期的副國安顧問，現為美國史丹佛大學胡佛研究所的傑出客座研究員）、鄢唐（Yen Pottinger，病毒學家，目前在美國哥倫比亞大學的ICAP實驗室擔任監測資深技術顧問）
- 德國之聲：由於中國預計在1月8日全面開放邊境，您如何看待目前全球對中國國內COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情持續上升所做出的反應？與三年前新冠疫情剛開始時相比，這些反應有什麼不同或相似之處？
博明：這是習近平上任10年以來，第一次對他的其中一項標誌性政策做出根本性的調整。這很不尋常。習近平應該是無懈可擊的。他不會扭轉自己的立場，而現在我們剛看到中國近期歷史上最重要的其中一個政策扭轉。
有幾個因素造成這個結果。中國經濟正處於直直落的情況，而其情況比官方統計數據所顯示的要糟糕得多。根據官方統計，去年第二季度，GDP增長為0.4％。你可以想像，中國的實際GDP增長率肯定有非常明顯的下降。
另一個造成中國政府扭轉防疫政策的原因是，清零政策本身已站不住腳。除了中國領導人之外，世界上每個人都很清楚這一點。新冠病毒正在中國蔓延，而Omicron變種病毒甚至比早期的病毒更容易傳播。
第三個因素是勇敢的中國公民和學生走上街頭，參與現在被稱為「白紙運動」的示威行動。這顯示中國人們已經受夠清零政策了，他們冒著難以置信的風險走上街頭髮聲。這是自1989年以來，中國各地的城市與校園首次發生示威行動。我認為當這三個因素結合在一起後，它便穿透了習近平的訊息泡沫，迫使他放棄一項顯然是失敗的政策。
鄢唐：我認為我們正帶著一種自滿的情緒進入2023年。每個人都想相信新冠疫情只是另一個感冒或流感。不過，新冠病毒本身還沒有表現出我們通常看到流感會呈現出來的情況。當大流行性流感發生時，各地會有大量的感染，但這個流感之後會成為季節性。三年後，我們並未在新冠病毒中看到這個特性。
目前，中國基本上讓新冠病毒在全國肆虐，而這將在整個地球上再次激起波瀾，特別是隨著中國開放邊境，來自中國的人們可以離開並去其他地方。雖然有國家對來自中國的旅客在入境時進行檢測，但我不確定這麼做有多大好處。
我確實認為，病毒只要有複製的機會，每次複製都有可能變異。如果你感染了新冠病毒，我從你身體裡取出所有病毒，這些病毒不會都是一樣的，因為它在不斷變異。
- 德國之聲：國際社會對中國一直以來分享的數據缺乏透明度，也存在爭論。從新冠疫情爆發的第一天起，這就成為國際社會的一個巨大問題。為什麼數據缺乏透明度是一個嚴重的問題？
博明：當我20年前還是一名報導SARS疫情的記者時，北京對這種新型病原體的疫情做出的反應是非常有問題的。但他們當時的反應，實際上比20年後他們在2019年爆發新冠疫情時的反應還好。
而在新冠疫情爆發三年後，中國政府對目前疫情的反應甚至比2019年時還要糟糕。雖然它不是一個沒有能力學習的政府，但中國政府沒有動力去學習。它的目標不是為了保護公眾健康，而是確保以習近平為首的中國共產黨，無論如何都要保持權力。
很多時候，這意味著對人民和世界撒謊。這意味著一個月前他們聲稱如此危險的病毒，因為人們再也無法忍受、上街示威，他們便可以突然說這個病毒沒什麼好擔心的，這是一種普通的季節性感冒，人們不用注意那些每天堆積如山的屍袋。
中國官方的死亡人數這個低，問題不在於他們需要吸取教訓，或他們需要將這些教訓應用至疫情防控。中國政府的系統的本質與真正學習可以幫助公共健康的經驗教訓是相抵觸的，因為公共健康不是中國共產黨的目標。
鄢唐：中國政府的做法並不像其他世界公民一樣，也就是希望對任何發生的事情都保持透明。透明度真的可以幫助我們減輕病毒的傳播，而我們還需要瞭解很多事情。假設新冠病毒確實是從動物傳播至人類的，在這一點上，各方目前都沒有實質性的證據。
我確信這個證據存在。無論武漢實驗室裡是否有一小瓶病毒可以回答這個問題，或者它的前身存在某個冰櫃裡。有些人從一開始就提出了新冠病毒可能是從動物傳播至人的論點，但我們也沒有看到任何這方面的證據。
若我們猜測病毒已透過這個途徑傳播，但證據在哪裡呢？我們有看到生病的農民嗎？我們有看到動物生病嗎？當世衛組織進行調查時，他們並未在任何地方發現任何相關證據，雖然他們說這種傳播途徑是很有可能的。
世衛組織目前對中國通報疫情的方式，僅說他們對從中國分享的數字感到懷疑。我認為世衛組織在這方面沒有發揮領導作用，他們沒有幫助全球社會瞭解新冠病毒如何傳播。
- 德國之聲：我們一再看到，由於中國對國際體系的影響，世衛組織在疫情期間多次受到外界指責。你能談談中國的影響力如何對全球公衛體系造成挑戰嗎？
博明：世衛組織是一個全球性的國際機構，其主要任務實際上是制定標準。他們在幾種不同的疾病上做了很多重要的工作。他們在瘧疾和疫苗接種方面做得很好，但他們並不擅長處理快速流動的大流行病。我們不應該再假裝那是他們的使命，我們可以記住，事實上，目前沒有一個全球組織能夠應對新的大流性病。
世衛組織受制於全世界150或160個國家。美國貢獻世衛組織約一半的預算，而中國政府所提供的金費約世衛組織1％的預算。然而，北京能夠對世衛組織擁有巨大的影響力，主要是因為世衛組織身為一個多邊機構的特性。在這個多邊機構中，一個不想合作或分享訊息的參與者，可以危害到其他國家。
這是我們需要銘記的教訓之一。世衛組織應該繼續存在，但也許我們應該對世衛組織相對侷限的功能持現實的看法。我們應該做的是，建立一個獨立的國際機構，以法治作為該機構的支柱，並確保自由社會中透明且負責任的政府，可以更快地分享訊息，以幫助彼此獲得疫苗、個人防護設備和口罩。
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
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讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。