2023/01/11,
教育

建中學生為了參加北一女校慶要求改補假日期，學生的表意權是否被濫用了？

建中學生為了參加北一女校慶要求改補假日期，學生的表意權是否被濫用了？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

學生權益在這波的人權發展當中，逐漸從過去的威權特別關係轉為法制平等關係，此為國家民主發展的軌跡。然學生權益的擴展一旦逾越了教育社會化的功能（不僅是學生，任何身分立場的權益皆然），無疑宣判學校制度的存在是不必要的。

學校制度的存在，是肩負著教育社會化的功能，在校園中有系統有結構地引導學生如何融入真實的社會運作。成功的社會化，能讓個體離開校園前，理解到真實社會的樣貌，找到自己在社會當中運作的意義，因而順利銜接社會，追求自己的理想生活。

回顧台灣學校教育過去的歷史發展，學校與學生之間是一種特別關係的存在，較不受法制的規範。而隨著民主社會的演進，這層特別關係逐漸瓦解。學生的基本權利開始受保障，沒有立法機關的授權，學校不得對義務相對人做出基本權利的限制，學校對學生開始拋棄特別權力關係，走向較為公平開明的法制關係。

當學生能以法制關係參與學校脈絡時，學校教育應該可以發揮更多的社會化功能。但這幾年來，台灣學生的權益發展逐漸卻與教育社會化功能開始產生衝突。任何公民參與政策的制定，都有其脈絡跟程序，所以需要政府來權衡社會制度與國家氛圍的穩定度來進行決策。可是回顧這幾年以來教育政策的發展，許多都是僅憑學生單方的意見與想法，政府就大張旗鼓要改革現行的法制結構跟程序以服膺學生的表意權益，而這樣不斷推展與擴大回應學生參與權益卻沒有考慮現存制度價值與穩定的做法，使得許多教育制度幾乎面臨崩解的狀況。

例如：近幾年來設立的校園申訴管道，其原意是在處理情況較為複雜的不當管教案件，但現在卻為了推展學生權益，所有不論大小案件一律規定學校需要受理而且進行實質的調查，造成教育資源有大半浪費在原本可以簡單處理案件；又如高中學生提出要參與教評會的議題，政府僅因為學生表意權的考量，在明明已經有表意之管道的制度中，又重新討論重擬現行制度的方式；再如近來高中學生的心理不適假，也只奠基於學生團體的發想，就想改變全台灣原本存在高中以下校園請假制度與做法。

最近更看到，建中學生希望參加北一女的校慶而提出要將補假與其放在同一天，教育單位竟然也正式回應認為只要理由合理，現行制度都可以改變。至於「校慶補假的考量只因部分人想要參與他校活動的理由究竟合不合理」、「對整體校務的影響的評估為何」等關鍵，似乎也在學生的表意權之下，政府完全沒有想要維繫與討論便直接回應學生，開啟改變這制度的可能性了。

學生參與學校與社會運作並非壞事，也是學校與學生法制關係的展現。然，回到《教育基本法》談及的教育目的：「教育之目的以培養人民健全人格、民主素養、法治觀念、人文涵養、愛國教育、鄉土關懷、資訊知能、強健體魄及思考、判斷與創造能力，並促進其對基本人權之尊重、生態環境之保護及對不同國家、族群、性別、宗教、文化之瞭解與關懷，使其成為具有國家意識與國際視野之現代化國民。」

社會制度的形成有基本的功能和脈絡，並非是依憑特定身分就可形塑某種制度，每個社會制度都會經過一連串的磨合、思考、判斷而成，社會制度每變動一次，各種身分立場的人與機關組織、現存的社會觀念等都會受到牽連，正因為影響如此之大，在衡酌社會制度是否調整時，都需要萬分謹慎，甚至連開啟「討論改變社會制度」的必要性也都需要經過深思熟慮，許多的議題就算制度沒有改變，但光僅是「開啟討論」就會有很多層面的影響，甚至可能是負面的。是以，作為民主國家的決策者更是需要謹慎小心。

學生權益在這波的人權發展當中，逐漸從過去的威權特別關係轉為法制平等關係，此為國家民主發展的軌跡。然學生權益的擴展一旦逾越了教育社會化的功能（不僅是學生，任何身分立場的權益皆然），無疑宣判學校制度的存在是不必要的。當政府是以身分立場而非以制度功能來思考政策，不斷地去擴張學生表意權益，就可能會瓦解學校教育社會化的功能。

真實的社會運作並非是以單一身分來決定制度的存廢，而我們的教育單位，若不斷地灌輸「只要學生表意，國家就會百分百的正式回應」，這明顯是誤導學生真實社會的樣貌，也會帶給學生錯誤的社會期待，未來他們進入真正的社會以後，將可能因為無法容忍其他立場的觀點與想法而深受其害。一個無法容忍、調和與認同社會關係的個體，究竟該如何孕育出最重要的國家意識？培養一個社會化的與具有國家意識的國民，不正是教育最重要的功能嗎？但我們現在的教育政策走向，看起來已經明顯與社會化的功能背道而馳了。

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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