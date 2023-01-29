是努爾哈赤還是崇禎皇帝？中國「入關學」（2019 - 2023）的理想與現實

文：盧斯達

2022的唯一關鍵字就是封城

2022年對中國人來説可謂坐過山車，本來看似穩定的局勢，竟然最後落得急轉直下。2023會如何，其實都是接著 2022年尚未解決的事情發展。

2019年以來美中爆發貿易戰，其後川普和拜登交接政權，中美關係似乎在全面衝突的懸崖稍為穩住，但並沒有大格局上的轉變。2022年中國看似政局穩定，但也正是這一年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情捲土重來，上海封城出現人道災難，刷新全國認知。上海之疫之後，可能一般人內心也慢慢產生了變化。繼而是反對清零封鎖的示威，由烏魯木齊傳到各地，不少人直接將怒火投向政府甚至中共。官方在示威蔓延不久，政策旋即轉為開放。

不過中國不少人並無閒情享受「開放」的正常生活，大量民眾迅速被感染，醫療系統乃至停屍間、火葬場、藥物、測試工具一時之間都供不應求。類似的緊急狀態，在很多其他國家其實都已經經歷過，隨著各種措施多管齊下，更最終令COVID-19成為一種「可防可控」風土病。

相反，中國兩三年以來防疫一向以激進著稱，前期感染數字、疫苗接種率數字都很亮眼，但最終可能正是長期有大量人口被隔離於全球範圍之外，瞬間爆發會不會弄巧成拙，大概是世衞正在研究的風險課題。

中國經濟在遭受嚴重打擊下開展新一年，中西之間與貿易和外交壁壘一旦建起來，這個柏林圍牆就不會輕易倒下。低級製造業轉到成本更低的鄰近國家，產業升級一大希望即5G網絡和高科技業，又繼續受到西方制裁。

可以展望這些基本因素在2023年仍然存在，一個席捲中、港、台及鄰近其他地區的經濟大蕭條，將會令這些地區也動盪不安。香港不少商家希望中國與香港澳門等能夠儘快通關復常，但結果可能只是新一波疫病來襲。

普亭之亂的中國漣漪

國外的問題，對中國也同樣衍生出了甚多意外。中國在外交上與美國由合作變成衝突，之後希望交好歐洲平衡對美壓力，但似乎未有扭轉中國遭西方包圍的局面，於是又將希望寄託在中東。

2022年突然爆發的普亭入侵烏克蘭之役，在歐洲人之中激起了大量同仇敵愾的呼聲。本來親俄的歐洲政府必須重新考慮，特別是像波蘭、英國、美國這些較強力支持烏克蘭的國家，已經需要用全球戰略而非地區衝突的目光觀之。

中國由於不跟隨譴責和制裁俄羅斯，也似乎受到普亭與整個世界關係完全破裂的「拖累」。與普亭站在一起不是，與他割席也不是。一度與美國談判的金正恩朝鮮政權，也在烏克蘭漫天烽火之時繼續試射導彈、研發核武。整個西方也在戰爭拖累之下陷入極端通脹、供應鏈斷裂的經濟困境。普亭與世界對賭，耗的是全世界人命和資源。

放在短短三年前，中國網友再腦洞大開，亦不會想到2022年會遭遇這樣的先贏後輸。本欄曾經提及過另一班人提出的「潤學」思想，這種研究如何跑到外國的思想前題，就是相信者認為中國在未來一百年內會出現生態人口大災難。

當時潤學家説這些，正常人會覺得這是危言聳聽，外面什麼異常都沒有！潤學家對中國未來十分悲觀，但另一班人卻在2019年提出了方向截然不同的想法：「入關學」。

入關學是一套在中國坊間受愛國主義者、民族主義者歡迎的「歷史／政治觀」，他們認為當今世界，以美國為首的西方是規則制訂者，無論如何都不會誠心接納中國，並始終視中國為國際社會的野蠻人，情況將如同大明末期，女真人在白山黑水間崛起，逐漸威脅大明，最終以少數野蠻人軍隊擊敗文明人，一舉入主中原。

入關學支持者認為，中國反正不能令國際秩序心甘情願接受中國，所以不需要「辯經」，只要殺入中心，憑實力取代腐朽老帝國，自己成為新主人就可以制訂新規限，不需要再委屈自己。

他們主張中國要以當年滿州八旗之姿，取代現有國際規範和「普世價值」，結果證成手段，打就是了，因而不需「辯經」，也不需要用言語證成自己那一套比西方更具合理性。只要不斷擴張軍事實力，中國就能靠硬手段拿回應有地位。

「入關學」的強國路線圖

這想法是一種更加接近一般民眾／網友的強國路線圖。他們有一定知識，甚至教育程度不錯，因此入關學雖有一定的歷史門檻，但卻顛覆西方美國那一套國際秩序和世界觀。他們認為中國與西方往來的時候，在全球化的過程中受了害，認為國家沒有更強力地維護本土居民的利益，並夢想一個對外更強硬的政府去保護自己。

為什麼入關學會用滿州人入關為比喻典故，起源是網站「知乎」有人問，中國人從明朝滅亡的歷史學到過什麼教訓？於是署名山高縣的網友就寫下了入關學的骨架，並大受網友歡迎，這個概念開始傳了出去，山高縣也成為了一個很受歡迎的「up主」。

這當然更多是一個感情先於實際的世界觀。因為中國改革開放的基礎就是引入外資、為外資生產的全球化工程，中國從文革的廢墟崛起，自一窮二白，變成世界強國，不是一個內生事物，肯定有跨國合作成份。

中國在全球化又確實是佔利獲益極多，美國就是逐漸認為中國這塊海綿太吸水，認清了後發國家在自由貿易中的優勢。因此中國在2017年世界經濟論壇反而是取代美國（時任總統川普提倡的是「美國優先」），成為疾呼要維護自由貿易的全球化傳人。

但從中可以看到入關學這網絡思潮，與中國的外交路線，未必就如一些西方學界傳媒界所言幾乎雷同。民間入關學和中國官方外交思想，似乎有一定異質點。不過這幾年被稱為「戰狼外交」的新風氣，也有很多人支持，戰狼外交支持者不一定等於入關學支持者，不過兩者人口上可能「大面積重疊」。

左右人類命運的老天