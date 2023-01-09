今日本土新增1萬6902例、死亡40例，王必勝：中國入境旅客陽性率19%，未檢測出新興變異株

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1萬7318例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6902例本土個案及416例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之1萬6902例本土病例，為7757例男性、9124例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增個案破千縣市分別為新北市（3299例），臺中市（2290例），桃園市（1987例），高雄市（1925例），臺北市（1753例），臺南市（1309例）。

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年11月5日至今（2023）年1月5日，死亡日期介於去年12月28日至今年1月6日。

指揮中心說明，今日新增416例境外移入個案中，為258例男性、158例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上。入境日期介於去年12月9日至今年1月8日。

指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，今日新增的1萬6902例本土病例，比起上禮拜一大略增加2.3%，上升的幅度已經逐漸趨緩，預測這個情形會維持一段時間。新增的40位死亡病例則與前幾天差不多，周志浩認為，整體疫情雖然是上升的，但還是有維持住。

死亡與兒童重症個案

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的40位死亡個案中有兩位較年輕，第一位是40多歲的男性，有慢性腎臟病與腎臟移植的病史，曾接種過三劑疫苗。他於11月8日就曾確診過Covid，但在11月18日出現呼吸喘、咳嗽的症狀，在到急診診斷後發現有兩側肺炎，經緊急插管、藥物治療後仍因多重併發症於12月31日不幸離世。

第二位則是40多歲的女性，本身是有心臟病的慢性病史，同時也有風溼免疫疾病，曾接種過三劑疫苗。去（2022）年9月曾因心臟衰竭住院一周，在今（2023）年1月4日則因為呼吸困難的關係緊急到醫院就醫，篩檢PCR後確診，但在當天就因病況快速惡化就不幸離世。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

在兒童重症部分則有新增3例，其中一位是4歲女童，本身沒有慢性疾病，是因MIS-C的關係被歸類於此，但已在1月2日出院。

另外有兩位是肺炎與支氣管炎，第一位是7個月大的女嬰，本身有慢性肺病的病史，沒有接種過疫苗，在12月26日開始有呼吸困難、呼吸雜音的症狀，在就醫後檢查出喘鳴與呼吸窘迫的狀況，緊急插管收住加護病房，並使用呼吸器與用藥，在治療過後已經順利拔管移除呼吸器，目前仍在加護病房中。

第二位則是6歲的男童，本身有慢性神經系統疾病長期臥床，有接種過一劑疫苗。在1月4日開始有發燒流鼻水、咳嗽，在急診檢查後有肺炎、呼吸窘迫以及陽性確診，收住加護病房並給予瑞德西韋等藥物治療，目前病況穩定。

目前兒童重症個案累計為296位，其中肺炎與肺支氣管炎佔33位。

每周病毒定序

羅一鈞表示，本週的基因定序由於有針對中國入境旅客進行篩檢，因此在圖表上將中國與其他旅客分開顯示。經定序檢測結果顯示，本週境外移入部分還是以BA.5為主，不過中國部分，68%是BA.5、32%是BF.7，與台灣流行變異株相似，與其他來源國的相比，其他來源國的病毒株比較多元，有包括BA.2.75、BQ.1、XBB等。

本土部分則有超過一半屬於BA.5，它仍是一個強勢的病毒株。其他病毒株變化上，比較有明顯增加的是BA.2.75與BF.7，分別是從19%增加到28%與5%增加到9%；反而是上周說會增加的BQ.1只有驗到2%，所以後續哪一個病毒株會成為下一波的主流，還有待觀察。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫苗接種情形

指揮中心發言人莊人祥說明，1月7日至8日，這兩日次世代疫苗共接種了5萬251人次，主要接種BA.5雙價疫苗。另外，若以各類疫苗統合計算，2天共接種6萬462人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑94%，第二劑88.9%，追加劑75.9%，第二次追加劑20.5%。

中國旅客入境採檢情形

莊人祥表示，1月7日中國入境旅客桃園機場總共為1484人，採檢陽性人數共有215人，松山機場入境數為150人，有13人陽性。兩者加總後的陽性率為14%。另外也有從金馬交通專案管道入境的旅客，人數總共有37位，其中陽性者有7位，陽性率為18.9%。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

免費快篩試劑發放

指揮官王必勝表示，為因應國內外疫情升高趨勢，指揮中心規劃從1月10日起至2月28日，針對0-6歲學齡前兒童與65歲長者領取一份內含5劑快篩試劑；另外，針對弱勢族群與身心障礙民眾，即日起到2月15日前也可以領取一份內含4劑快篩試劑。發放作業由地方政府規畫並列冊處理。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫情整體趨勢

王必勝分析，2023年第一週新增本土病例總數為18萬145例，與上周相比增加4.4%，值得注意的是，雖然仍在上升，但幅度已經趨緩。

對於中國部分，王必勝統整，1月1日至7日從四個航點入境台灣做唾液PCR的結果，總共採檢了8259人，陽性人數為1571人，陽性率是19%，此結果與日韓檢測結果相似，指揮中心還會持續觀察陽性率會上升或下降。