今日本土新增1萬6902例、死亡40例，王必勝：中國入境旅客陽性率19%，未檢測出新興變異株
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今日新增1萬6902例本土個案及40例死亡。指揮官王必勝表示，雖然仍在上升，但幅度已經趨緩，不必太過擔心。對於中國部分，1月1日至7日共採檢了8259人，陽性人數為1571人，陽性率是19%，與日韓檢測結果大致相同。
中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增1萬7318例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬6902例本土個案及416例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。
指揮中心表示，今日新增之1萬6902例本土病例，為7757例男性、9124例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增個案破千縣市分別為新北市（3299例），臺中市（2290例），桃園市（1987例），高雄市（1925例），臺北市（1753例），臺南市（1309例）。
指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去（2022）年11月5日至今（2023）年1月5日，死亡日期介於去年12月28日至今年1月6日。
指揮中心說明，今日新增416例境外移入個案中，為258例男性、158例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上。入境日期介於去年12月9日至今年1月8日。
指揮中心疫情監測組組長周志浩說明，今日新增的1萬6902例本土病例，比起上禮拜一大略增加2.3%，上升的幅度已經逐漸趨緩，預測這個情形會維持一段時間。新增的40位死亡病例則與前幾天差不多，周志浩認為，整體疫情雖然是上升的，但還是有維持住。
死亡與兒童重症個案
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的40位死亡個案中有兩位較年輕，第一位是40多歲的男性，有慢性腎臟病與腎臟移植的病史，曾接種過三劑疫苗。他於11月8日就曾確診過Covid，但在11月18日出現呼吸喘、咳嗽的症狀，在到急診診斷後發現有兩側肺炎，經緊急插管、藥物治療後仍因多重併發症於12月31日不幸離世。
第二位則是40多歲的女性，本身是有心臟病的慢性病史，同時也有風溼免疫疾病，曾接種過三劑疫苗。去（2022）年9月曾因心臟衰竭住院一周，在今（2023）年1月4日則因為呼吸困難的關係緊急到醫院就醫，篩檢PCR後確診，但在當天就因病況快速惡化就不幸離世。
在兒童重症部分則有新增3例，其中一位是4歲女童，本身沒有慢性疾病，是因MIS-C的關係被歸類於此，但已在1月2日出院。
另外有兩位是肺炎與支氣管炎，第一位是7個月大的女嬰，本身有慢性肺病的病史，沒有接種過疫苗，在12月26日開始有呼吸困難、呼吸雜音的症狀，在就醫後檢查出喘鳴與呼吸窘迫的狀況，緊急插管收住加護病房，並使用呼吸器與用藥，在治療過後已經順利拔管移除呼吸器，目前仍在加護病房中。
第二位則是6歲的男童，本身有慢性神經系統疾病長期臥床，有接種過一劑疫苗。在1月4日開始有發燒流鼻水、咳嗽，在急診檢查後有肺炎、呼吸窘迫以及陽性確診，收住加護病房並給予瑞德西韋等藥物治療，目前病況穩定。
目前兒童重症個案累計為296位，其中肺炎與肺支氣管炎佔33位。
每周病毒定序
羅一鈞表示，本週的基因定序由於有針對中國入境旅客進行篩檢，因此在圖表上將中國與其他旅客分開顯示。經定序檢測結果顯示，本週境外移入部分還是以BA.5為主，不過中國部分，68%是BA.5、32%是BF.7，與台灣流行變異株相似，與其他來源國的相比，其他來源國的病毒株比較多元，有包括BA.2.75、BQ.1、XBB等。
本土部分則有超過一半屬於BA.5，它仍是一個強勢的病毒株。其他病毒株變化上，比較有明顯增加的是BA.2.75與BF.7，分別是從19%增加到28%與5%增加到9%；反而是上周說會增加的BQ.1只有驗到2%，所以後續哪一個病毒株會成為下一波的主流，還有待觀察。
疫苗接種情形
指揮中心發言人莊人祥說明，1月7日至8日，這兩日次世代疫苗共接種了5萬251人次，主要接種BA.5雙價疫苗。另外，若以各類疫苗統合計算，2天共接種6萬462人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑94%，第二劑88.9%，追加劑75.9%，第二次追加劑20.5%。
中國旅客入境採檢情形
莊人祥表示，1月7日中國入境旅客桃園機場總共為1484人，採檢陽性人數共有215人，松山機場入境數為150人，有13人陽性。兩者加總後的陽性率為14%。另外也有從金馬交通專案管道入境的旅客，人數總共有37位，其中陽性者有7位，陽性率為18.9%。
免費快篩試劑發放
指揮官王必勝表示，為因應國內外疫情升高趨勢，指揮中心規劃從1月10日起至2月28日，針對0-6歲學齡前兒童與65歲長者領取一份內含5劑快篩試劑；另外，針對弱勢族群與身心障礙民眾，即日起到2月15日前也可以領取一份內含4劑快篩試劑。發放作業由地方政府規畫並列冊處理。
疫情整體趨勢
王必勝分析，2023年第一週新增本土病例總數為18萬145例，與上周相比增加4.4%，值得注意的是，雖然仍在上升，但幅度已經趨緩。
對於中國部分，王必勝統整，1月1日至7日從四個航點入境台灣做唾液PCR的結果，總共採檢了8259人，陽性人數為1571人，陽性率是19%，此結果與日韓檢測結果相似，指揮中心還會持續觀察陽性率會上升或下降。
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
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2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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