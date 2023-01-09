2023/01/09,
藝文

第42屆行政院文化獎得主揭曉：台灣小提琴之母李淑德、布袋戲人間國寶黃俊雄、當代劇場教育家吳靜吉獲獎

第42屆行政院文化獎得主揭曉：台灣小提琴之母李淑德、布袋戲人間國寶黃俊雄、當代劇場教育家吳靜吉獲獎
Photo Credit: 文化部提供

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文化部公布第42屆行政院文化獎得主名單，由台灣小提琴之母李淑德、布袋戲人間國寶黃俊雄、當代劇場教育家吳靜吉獲此殊榮。行政院文化獎是由政府主辦並頒發之最高榮譽文化獎項，藉以表揚國內外傑出藝術文化人士的終身成就，辦理至今已歷42屆。對於本屆獲獎者，李永得也表示實至名歸。

文化部昨（7）日公布第42屆行政院文化獎得主名單，由台灣小提琴之母李淑德、布袋戲人間國寶黃俊雄、當代劇場教育家吳靜吉獲此殊榮。

行政院文化獎是由政府主辦並頒發之最高榮譽文化獎項，藉以表揚國內外傑出藝術文化人士的終身成就，辦理至今已歷42屆。

其評審作業先以書面提名後進行書面初審，經至少三名評議委員書面初審同意，再提請評議會進行決審會議，經三分之二以上之委員出席及出席委員四分之三以上同意通過後，報請行政院長核定，後續也將由行政院長親自頒授文化獎章、證書及獎金予受獎人。

對於今（2023）年這三位得獎人，文化部長李永得也表示，三位受獎人分別於音樂教育、傳統藝術及表演藝術領域具輝煌成就，同時更主動向國際推廣台灣藝術文化，使世人認識台灣文化之美，對我國文化推廣及交流具深厚貢獻，獲獎實至名歸。

李淑德

1929年出生於屏東，1957年赴美求學並於1964年取得小提琴音樂碩士後回台任教，並投入台灣弦樂教育逾50年。李淑德長年在全國各地奔走，主動尋找適於演奏小提琴的少年人才，耐心培育全台各地資賦優異的小提琴少年，培養出許多知名小提琴家與學者，對於台灣音樂發展及提升國際能見度具卓越貢獻，因而有「台灣小提琴之母」、「台灣弦樂教育的拓荒者」及「製造人才的人才」等稱號。

李淑德獲獎無數，也曾於1993年榮獲「台美基金會人文獎」、2015年獲頒教育部「藝術教育貢獻獎」之「終身成就獎」、2017年獲總統頒授二等景星勳章。

李淑德榮獲第42屆行政院文化獎
Photo Credit: 文化部提供
李淑德

黃俊雄

1933年出生於雲林，14歲起隨其父黃海岱學習布袋戲，經歷內台戲、電影、電視時期，積極創新布袋戲表演方式與技術，19歲自組五洲園第三團，勇於嘗試布袋戲的改革，演出形式廣受好評，不僅在內台布袋戲嶄露光芒，1958年更以布袋戲電影《西遊記》參加法國坎城影展。

1970年代起，黃俊雄將傳統布袋戲改編為電視布袋戲，掀起台灣電視布袋戲演藝高峰，其中《雲州大儒俠史豔文》更風靡全國，「在電視前看史豔文」也成為台灣人的共同回憶。

黃俊雄在布袋戲的領域也有目共睹，獲獎無數，曾於2002年獲第37屆電視金鐘獎終生成就獎－特別獎、2006年獲第十屆國家文藝獎－偶戲藝師、2010年獲教育部表揚推展本土語言傑出貢獻獎、2011年獲文建會指定為重要傳統表演藝術「布袋戲」保存者、2015年獲總統頒授二等景星勳章。

黃俊雄榮獲第42屆行政院文化獎
Photo Credit: 文化部提供
黃俊雄

吳靜吉

1939年出生於宜蘭，是教育工作者、文字創作者，也是表演藝術工作者、文化事務管理者。對當代劇場發展、文化藝術環境、藝文學術交流、表演藝術團隊經營等範疇皆有卓越貢獻成果，被譽為台灣文化的推手。

1977年吳靜吉與金士傑等人接手耕莘實驗劇團（後更名為蘭陵劇坊），將La MaMa實驗劇坊的經驗與訓練方法帶回台灣，融合東西方劇場元素與台北生活經驗，開創演員為主的劇場概念，對台灣當代劇場發展影響深遠。

吳靜吉將自己定位為「無圍牆的教育工作者」，協助各領域創造「創造力」，授課、演講、參與劇團，健全我國文化藝術環境事務，並開創偏鄉藝術教育，讓偏鄉兒童有權利接觸多元劇場、讓藝術變得可親可近。

吳靜吉曾於2020年獲教育部第7屆「教育部藝術教育貢獻獎」終身成就獎、2021年獲文化部文協獎章。

吳靜吉榮獲第42屆行政院文化獎
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吳靜吉

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核稿編輯：翁世航


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