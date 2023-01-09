共軍2週內第二次對台軍演，專家：頻繁演習找國軍弱點，未來可能從東發動攻擊
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去年8月以後解放軍建立了穿越海峽中線的「新常態」，除了讓國軍對應緊急起飛戰機、造成疲勞，解放軍也透過多次演習找到國軍疏失。專家也指出，過去解放軍只有從海峽中線的最北與最南端穿越，未來可能從5個方向直接穿越海峽中線，對台發動攻擊。
中國人民解放軍東部戰區昨（8）日在台灣周邊海空域進行多兵種聯聯合軍演，我國防部今證實，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機57架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域28架次、共艦4艘次。專家指出，擾台共機數量越來越多，顯示未來大批次、多架次的作戰方式，另外東部空域的軍事威脅也逐漸增加。
中共解放軍東部戰區去（2022）年12月25日在台灣周邊海空域操演，國軍偵獲共機71架次，創下偵獲架次新高，其中更有47架次逾越海峽中線及進入西南空域。外界認為是抗議美國總統拜登去年12月月23日簽署《2023年度國防授權法案》（NDAA）、授權未來5年提供台灣100億美元軍援。
不過2週後，解放軍再於昨日於台灣周邊進行實戰軍演，中共東部戰區新聞發言人施毅表示，本次演練旨在檢驗部隊聯合作戰能力，並堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。
解放軍演習原因可能有哪些？
《CNN》報導指出，中國週日的軍演是在美國驅逐艦穿越台灣海峽後3天上演。美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon, DDG-93）6日通過台灣海峽，是美國軍艦今年首次通過台海的公開紀錄，中國東部戰區當時表示，「（美軍）一切動向盡在掌握」。
《日本時報》（The Japan Times）報導也指出，一些觀察人士認為，中國最近的軍事演習可能是回應美國驅逐艦穿越台灣海峽，美軍的「例行過境」讓北京非常惱火，認為是美方的挑釁行為。
報導另指出，共軍此次的軍演也被視作向美國眾議院新選出的眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳遞訊息。麥卡錫向來力挺台美關係，在前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，麥卡錫當時表示他如果未來出任眾議院議長，他將會來台訪問。
中美關係近年來跌至新低，人們認為麥卡錫作為眾議院新領袖，將持續美國對中的強硬路線。
軍事專家：頻繁演習找國軍弱點，解放軍未來可能從東發動攻擊
國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室接受《關鍵評論網》訪問指出，解放軍進行實戰化演習，一方面是展示共軍的能力和意圖，另外也是作戰訓練。
沈明室表示，每年年初中共會公布年度訓練計畫和大綱，為了向中央表達落實軍事實戰化演習，解放軍會刻意強化演習內容，擾台共機數量越來越多，就是針對未來大批次或多架次作戰的方式進行訓練。
沈明室指出，去年8月以後解放軍建立了穿越海峽中線的「新常態」，除了讓國軍對應緊急起飛戰機、造成我方疲勞，解放軍也透過多次演習找到國軍疏失；另外，過去解放軍只有從海峽中線的最北與最南端穿越，現在有5個區分，未來可能從5個方向直接穿越海峽中線，對台發動攻擊。
根據國防部公布「台海周邊空域活動示意圖」，本次有3架BZK-005無人機、2架轟6機進入我西南空域後再深入台灣南方及東南方空域，沈明室解釋，無人機任務就是高空偵查，負責偵蒐台海附近的情報；轟6機飛到東南方空域一方面是遠離領空、避免被我航空飛彈鎖定，改從東南方發射東風飛彈，可以攻擊台灣內部重要設施。
沈明室表示，共機過去自台灣西南方穿越防空識別區，現在會西南到東南再飛回去，未來可能會從台灣東部空域對台加強演練和訓練。
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核稿編輯：翁世航
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打造友善育兒職場，優化企業競爭力座談
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台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本次座談分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響，打造友善育兒職場，優化企業競爭力。
兒福聯盟與公益自律聯盟、KPMG安侯建業聯合會計師事務所、SERT社會福祉及社會企業公益信託循環基金等，今(22)日共同舉辦「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談，現場邀請104人力銀行江錦樺協理、永齡基金會劉宥彤執行長、美科實業簡秀芬永續長、精誠資訊黃郁仁永續長暨人資長及親子天下何琦瑜創辦人等企業代表，分享自身企業如何透過建構友善育兒職場，讓家長能無後顧之憂工作，亦可吸引並留住人才，強化企業競爭力。
據內政部統計，今年前11個月全臺新生兒僅12萬6808人，較去年同期的13萬9693人少了萬餘人，2022全年出生人數恐再創新低，顯見友善育兒的各項政策若缺乏誘因，生育率仍會直直落。本場座談，邀請多家推動友善家庭措施的幸福企業到場分享，KPMG安侯建業聯合會計師事務所分享企業如何將少子化危機化為轉機，呈現少子化危機對勞動市場的影響；兒盟亦公布「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」，凸顯友善育兒職場對平衡工作與家庭的重要性。
兒福聯盟林志嘉董事長表示，台灣面臨嚴重的少子化問題，對於企業而言亦是沉重的打擊。現行法規雖有規範許多友善育兒的措施，但執行面上，家長還是會擔心因為申請育兒福利而影響考績或升遷。面臨少子化，要如何化危機為轉機，企業需要與育兒家長共同面對。
兒福聯盟「2014-2022年友善育兒職場調查-解析臺灣幼兒家長育兒需求、現況及政策期待」
兒盟指出，歷年進行育兒相關調查及提出政策立法倡議，已促成臺灣社會兩大正向改變：
1. 政府端：友善育兒職場政策逐步優化
從2014年至今，兒盟向政府提出多項育兒政策建議，包括：將育嬰留停津貼提高至月投保薪資的8成、延長育嬰留停津貼的發放月數、提供7天有薪家庭照顧假、鼓勵職場男性分擔家務親職等建議。兒盟樂見近年來政府從善如流，陸續採納民間團體的建言，如：2016年修正「性別工作平等法」，下修100人以上事業單位應設置哺(集)乳室、托兒設施措施；2018年勞動部提高企業設置托兒設施補助；2021年育嬰留停津貼從投保薪資6成提高為8成；2022年產檢假、陪產檢及陪產假從5日增加至7日…等。
2. 家長端：職場男性申請育嬰留停大幅成長
兒盟2020年「台灣男性育兒態度及現況調查報告」發現，仍有8成2的爸爸從未申請育嬰留職停薪，經兒盟倡議後，勞動部自2021年7月起，提高育嬰留停津貼從投保薪資6成提高到8成，由最新數據可知，2022年1月至9月申請育嬰留停的人數，申請育嬰留停的男性比率，較去年同期增加54%，顯示有更多的職場男性願意參與育兒。
兒福聯盟白麗芳執行長表示，兒盟多年來透過調查及倡議，促成政府及家長在友善育兒政策規劃及使用上出現正向改變，但對育兒家長而言，現行職場仍存有「工時給假不彈性」、「職場支持不給力」及「雇主態度不友善」三大困境。從兒盟2014年調查可知，有6成3的中小型企業不讓員工請家庭照顧假；兒盟2022年「育兒期待與實況焦點團體報告」則發現，現行僵化的工時給假制度，讓家長無法彈性運用，申請育兒相關福利時，部分雇主表現出消極同意但不友善的態度，甚至更嚴苛地要求育兒員工的工作表現，顯示許多企業在建構友善育兒職場方面，仍有進步的空間。
兒盟與企業提出3大訴求：1.工時給假更彈性 2.企業托兒更普及 3.職場氛圍更友
2021年我國總生育率降至0.975，為近11年來最低，或可反映出職場環境不友善，對於育兒家長造成無形的壓力，甚至讓許多家庭不敢生養孩子。兒盟與KPMG安侯建業聯合會計師事務所等企業代表，共同呼籲落實友善育兒職場應有更積極的作為，提出三點訴求如下：
工時給假更彈性
現今友善育兒職場措施，除了有薪產檢假、陪產檢及陪產假、育嬰留停津貼、彈性工時等法定作為外，整體友善職場的制度應有更細緻的設計。兒盟2022年報告發現，育兒或計畫生育的未生育家庭均表示，最有幫助的育兒政策為「更多的彈性工時和上班制度」，建議企業讓員工依需求可彈性調整上下班時間及工作地點，育兒相關假別應改採「小時」為請假單位，讓職場家長更能兼顧工作及家庭生活。
企業托兒更普及
政府為提供更多受僱者哺育與托兒服務，透過補助雇主設置哺集乳室與托兒設施等作法，2019年亦放寬納入職場互助教保服務中心也能申請補助，但據勞動部統計，至今全臺只有9家職場互助教保服務中心，且多為公家單位或國營事業設立，一般企業員工顯無法受惠。兒盟呼籲政府，應積極找出企業不願設置企業托兒相關機制的癥結點，並分析原因，進而提出吸引企業響應的解決方案(如提高獎補助、減稅等)，讓企業托兒設施措施得以更普及。
職場氛圍更友善
從兒盟歷年調查可看出，育兒家長擔心影響升遷、考績，未申請職場相關育兒福利，或申請留停後無法回復原職，都在在顯示家長面臨友善職場政策看得到卻吃不到的困境。兒盟建議企業、雇主及受雇者，應正視育兒家庭的需求，同理家長平衡工作與家庭上的難處，形塑友善育兒職場的氛圍。
更多調查結果與相關報導，請見【兒福聯盟】 「打造友善育兒職場，優化企業競爭力」座談
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