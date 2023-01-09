2023/01/09,
軍事

共軍2週內第二次對台軍演，專家：頻繁演習找國軍弱點，未來可能從東發動攻擊

共軍2週內第二次對台軍演，專家：頻繁演習找國軍弱點，未來可能從東發動攻擊
中共解放軍2022年8月軍演資料照。Photo Credit: GettyImages

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去年8月以後解放軍建立了穿越海峽中線的「新常態」，除了讓國軍對應緊急起飛戰機、造成疲勞，解放軍也透過多次演習找到國軍疏失。專家也指出，過去解放軍只有從海峽中線的最北與最南端穿越，未來可能從5個方向直接穿越海峽中線，對台發動攻擊。

中國人民解放軍東部戰區昨（8）日在台灣周邊海空域進行多兵種聯聯合軍演，我國防部今證實，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機57架次，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域28架次、共艦4艘次。專家指出，擾台共機數量越來越多，顯示未來大批次、多架次的作戰方式，另外東部空域的軍事威脅也逐漸增加。

中共解放軍東部戰區去（2022）年12月25日在台灣周邊海空域操演，國軍偵獲共機71架次，創下偵獲架次新高，其中更有47架次逾越海峽中線及進入西南空域。外界認為是抗議美國總統拜登去年12月月23日簽署《2023年度國防授權法案》（NDAA）、授權未來5年提供台灣100億美元軍援。

不過2週後，解放軍再於昨日於台灣周邊進行實戰軍演，中共東部戰區新聞發言人施毅表示，本次演練旨在檢驗部隊聯合作戰能力，並堅決反擊外部勢力、台獨分裂勢力勾連挑釁行徑。

解放軍演習原因可能有哪些？

《CNN》報導指出，中國週日的軍演是在美國驅逐艦穿越台灣海峽後3天上演。美國海軍勃克級飛彈驅逐艦鍾雲號（USS Chung-Hoon, DDG-93）6日通過台灣海峽，是美國軍艦今年首次通過台海的公開紀錄，中國東部戰區當時表示，「（美軍）一切動向盡在掌握」。

《日本時報》（The Japan Times）報導也指出，一些觀察人士認為，中國最近的軍事演習可能是回應美國驅逐艦穿越台灣海峽，美軍的「例行過境」讓北京非常惱火，認為是美方的挑釁行為。

報導另指出，共軍此次的軍演也被視作向美國眾議院新選出的眾議長麥卡錫（Kevin McCarthy）傳遞訊息。麥卡錫向來力挺台美關係，在前眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前，麥卡錫當時表示他如果未來出任眾議院議長，他將會來台訪問。

中美關係近年來跌至新低，人們認為麥卡錫作為眾議院新領袖，將持續美國對中的強硬路線。

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Photo Credit: GettyImages
美國眾議院議長麥卡錫，在15輪選舉後終於勝選。

軍事專家：頻繁演習找國軍弱點，解放軍未來可能從東發動攻擊

國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室接受《關鍵評論網》訪問指出，解放軍進行實戰化演習，一方面是展示共軍的能力和意圖，另外也是作戰訓練。

沈明室表示，每年年初中共會公布年度訓練計畫和大綱，為了向中央表達落實軍事實戰化演習，解放軍會刻意強化演習內容，擾台共機數量越來越多，就是針對未來大批次或多架次作戰的方式進行訓練。

沈明室指出，去年8月以後解放軍建立了穿越海峽中線的「新常態」，除了讓國軍對應緊急起飛戰機、造成我方疲勞，解放軍也透過多次演習找到國軍疏失；另外，過去解放軍只有從海峽中線的最北與最南端穿越，現在有5個區分，未來可能從5個方向直接穿越海峽中線，對台發動攻擊。

根據國防部公布「台海周邊空域活動示意圖」，本次有3架BZK-005無人機、2架轟6機進入我西南空域後再深入台灣南方及東南方空域，沈明室解釋，無人機任務就是高空偵查，負責偵蒐台海附近的情報；轟6機飛到東南方空域一方面是遠離領空、避免被我航空飛彈鎖定，改從東南方發射東風飛彈，可以攻擊台灣內部重要設施。

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Photo Credit: 國防部 提供

沈明室表示，共機過去自台灣西南方穿越防空識別區，現在會西南到東南再飛回去，未來可能會從台灣東部空域對台加強演練和訓練。

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核稿編輯：翁世航


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