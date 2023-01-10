手機和行動網路之後，科技產業的下一隻金雞母可能是⋯⋯「有感AI」？

去年許多觀察家（包括我），都在討論手機和行動網路之後的下一隻金雞母（帶動技術創新和購買潮的產品）會是什麼。

現在的金雞母

以最近十年來看，手機和行動網路是「金雞母」當之無愧；這兩者帶動的App經濟、網頁服務、金融科技、對傳統通訊方式（打電話）和工作型態（戶外遠距上班和開會）的顛覆、以及任何你想得到的相關應用，都為相關產業帶來了龐大的收益。

例如在〈Apple的終極金雞母：商業模式的轉型？〉這篇文章中提到Apple作為單一公司，僅提供了手機和相對小規模的網路服務，就達到了這樣的數字：

以2021年為例，iPhone為Apple帶來的營收是1920億（美元，以下同），剛好佔了全年總營收3660億的將近一半；而在它剛推出的2007年，則只有少得幾乎可以忽略的1.23億。 而且，這1920億還沒算進大多數是iPhone軟體的App Store營收。Apple並沒有直接公開App Store的營業額，但根據可靠的業界估計數據，光是分潤給軟體開發商之後得到的淨利，就已經達到幾百億之譜。 （編按：根據公開資料，整個鴻海集團的年營收也「才」1750億美元。）

而像是Google或Facebook、Amazon這些公司，也拜行動網路崛起之賜，在創立一段時間之後獲得了突破性的成長。

然而上述這些產業已經逐漸飽和，都會陸續遭遇瓶頸，甚至可能被型態更新、技術更先進、嗅覺更敏銳的後起之秀取代（想想曾經雄霸一時的Yahoo）。

那麼，目前看起來，有哪些檯面上的技術可以在十年後達到這樣的目標？

AR／VR曾經是前兩年的熱門話題，然後是Metaverse，電動車也在幾家科技公司的臆測名單之中；但前兩者至少目前都還不成氣候、也還沒有找到商業上的突破點。而對於Apple來說，現有的「iPhone+App Store」即使沒有新技術的出現，應該也還可以穩穩的再賺個幾年的錢。

但其他廠商呢？如果沒有比iPhone或Android更先進的手機系統、也沒有App Store，還有機會靠下一隻金雞母翻轉市場嗎？

下一隻金雞母：「來自」AI

雖然我對目前的AI應用成熟度、以及策略面的產業共識（例如我一再提出的「當責」問題）仍持保留態度，但不得不說，這下一隻金雞母可能就來自AI（人工智慧）。

從技術面來看，雖然目前的AI技術還相當於「才剛能見人」的一年級程度，但未來隨著硬體速度、演算法、機器學習能力、以及類神經網路的發展，幾年之內應該可以看到長足的進步。

現在還不能說「手機+AI」就會變成什麼了不起的東西，因為沒有那麼單純。未來的手機之所以會變得更好用，並不是因為「加上了AI」，而是「手機加上了經過AI強化的應用」。

這也是前面我說「金雞母『來自』AI」，而非「金雞母『就是』AI」的理由。

Photo Credit: 中央社

當然，在AI獲得普遍應用之後，提供AI服務的廠商也可能會發財；但可以將它們視為「未來的Google」：提供了使用者不可或缺的服務，但營收多半來自B端（廠商）。而像Google這種規模的服務商，在「滿地開花」幾年之後，也可能只會整合成剩下少數幾家。

至於消費者直接接觸的前端，則會廣泛得多；如各家手機、電腦、電視（幾乎所有連網設備都可以算進去），以及各家透過App或網頁提供服務的廠商，都會是「未來Google」的顧客。

其實目前的手機都具備了基本的AI能力；例如iPhone X之後的機種就配備了稱為「神經網路引擎」的晶片，用於影像處理、拍攝穩定、機器學習（ML）、AR應用等等。雖然目前還沒有直接提供直接有感的AI功能給消費者，但加上連網功能之後，進階到「有感AI」並不是難事。

「有感AI」

所謂「有感AI」，主要的條件在於（這是我的定義）：

消費者能直接感受到AI的協助

能將原本繁瑣或費工的日常事務做得更好，明顯節省使用者的時間

不一定要是影像處理這類的大量運算工作，而是一般工作者需要日常反覆進行的作業

為消費者在大量資訊中快速找出最快的消費路徑

要找出AI適合的行動應用，就要回歸到手機作為「個人通訊與娛樂裝置／資訊產銷終端」的本質，再來觀察AI能夠帶來什麼飛躍性的進步。

手機剛問世時，就只是單純的行動電話；加上簡訊和網頁瀏覽功能之後，進入了圖文傳播與資訊消費時代，而在「貪食蛇」登上手機之後，還陸續壓垮了幾乎所有行動遊戲裝置。

而攝影鏡頭、錄音、網路社群和影音平台的出現，則在「資訊消費」之外再加入了「資訊產製」功能；4G/5G網路的出現，更將資訊產銷推到了即時更新的境界。

而上述這些進步的組合，也讓手機使用者有了自由選擇以圖文、影片、聲音、書籤、郵件、傳訊、線上會議來遠端溝通和工作的選擇。

日常工作的AI化更重要

上面之所以迅速回顧了一下手機歷史，在於幫大家重新理解手機應用的幾個基本目的：

資訊終端機（舉簡單的例子來說，就是瀏覽網頁查資料）

資訊內容產銷工具（拍影片、看別人的影片）

資料處理、整合、製作（寫文章、剪接影片、整合內容做投影片等等）

娛樂平台（玩遊戲）

個人資訊管理和查詢（行事曆、通訊錄等）

遠端傳訊、社交、工作平台

這些都是手機已經能做、而且做得還不錯的事情；之後可能還有個人健康追蹤、衛星通訊之類已經存在、還還不成熟與普及的應用。

Photo Credit: 中央社

那麼再回頭看看，這些事情上AI可以幫什麼忙？很多很多，而且不見得在我們想像得到的地方。

最近非常流行的AI應用展示，主要是以OpenGPT技術為主的文字對談、以及諸如Midjourney這類「文字指令自動生成繪圖」服務，而且產生出來的結果已經相當令人驚豔。

「有感AI」x「基本應用」

但這類應用目前還不是我所說的「有感AI」。「有感AI」會首先出現的應用，是在「有感AI的四個條件」與「手機應用的基本目的」交會的地方。

舉例來說，目前國外業界已經在討論的應用點，是大家可能都不會太注意到的「提醒事項」（to-do list）。這是一般人可能天天都在用，但是覺得並不聰明的功能：反正就是要做什麼事情就一件一件寫上去、做完了就打勾，如此而已。

但因為這些事項可能彼此有關聯、也可能有優先順序的差異，並且還可能連結到行事曆和通訊錄的資料，所以如果能以AI統整連結，或許可以讓使用者的個人工作效率更高、對進行中專案的掌握度也更好。

或者舉我非常喜歡用的例子，就是電腦和手機上都有、還可以互相同步的「通訊錄」。通訊錄中其實埋藏著非常多的數據，包括人名、地址、公司、關係等等，如果能仔細分析，就有機會獲得非常多的深度洞察。