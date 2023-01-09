2023/01/09,
影劇

《阿凡達：水之道》全球票房累積破17億美元，超越《侏羅紀世界》穩坐影史第7

《阿凡達：水之道》全球票房累積破17億美元，超越《侏羅紀世界》穩坐影史第7
《阿凡達：水之道》劇照｜Photo Credit: 二十世紀影業提供

我們想讓你知道的是

《阿凡達：水之道》上映僅1個月左右的時間，就在北美地區收穫了5.17億美元的票房，至於北美以外所謂的海外市場，更是來到11.91億美元，全球票房總計17.08億美元，超越由史蒂芬史匹柏擔任執行製片、柯林崔佛洛執導的《侏羅紀世界》的16.71億美元，正式成為影史票房第7高的電影。

由詹姆斯・卡麥隆（James Cameron）執導，影迷期盼已久的《阿凡達》續集《阿凡達：水之道》已經於去（2022）年底12月14日陸續於各國上映，上映之後，《阿凡達：水之道》的票房一路狂飆，統計至今全球票房累積已來到17.08億美元，超越由史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）擔任執行製片、柯林崔佛洛（Colin Trevorrow）執導的《侏羅紀世界》的16.71億美元，正式成為影史票房第7高的電影。

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Photo Credit: 二十世紀影業提供
《阿凡達：水之道》劇照

《阿凡達：水之道》上映僅4個星期，就在北美地區收穫了5.17億美元的票房，至於北美以外所謂的海外市場，更是來到11.91億美元，倘若扣除北美票房，僅算國際市場，《阿凡達：水之道》目前僅次於《阿凡達》（21.37億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（19.39億美元）、《鐵達尼號》（15.42億美元）和《復仇者聯盟：無限之戰》（13.69億美元），位居第五名。

而從全球（北美加上國際）票房來看，《阿凡達：水之道》的17.08億美元，也已經超越《捍衛戰士：獨行俠》的14.88億美元，成為去年發行的電影之中，全球票房最高的作品，也是繼2021年的《蜘蛛人：無家日》（19.16億美元）之後，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時代第二高票房的電影。

按照《阿凡達：水之道》累積票房的速度，全球票房極有可能在下週突破20億美元，在COVID-19時代下，這樣的數字基本上無法想像，連口碑、票房爆發的《蜘蛛人：無家日》也離20億美元俱樂部差臨門一腳，目前《阿凡達：水之道》距離《蜘蛛人：無家日》約2億美元，超越此紀錄應該也僅是時間的問題。

不過值得一提的是，《蜘蛛人：無家日》並未在中國上映，而中國是漫威電影的主要市場，也因此《蜘蛛人：無家日》未能突破20億美元大關。《阿凡達：水之道》能夠進軍中國市場，對於票房是一大助力。

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Photo Credit: 二十世紀影業提供
《阿凡達：水之道》劇照

綜觀影史，20億美元是極難達成的成就，目前僅有5部電影進入此境界，包含《阿凡達》（29.22億美元）、《復仇者聯盟：終局之戰》（27.97億美元）、《鐵達尼號》（22.01億美元）、《STAR WARS：原力覺醒》（20.69億美元）以及《復仇者聯盟：無限之戰》（20.48億美元），其中《阿凡達》與《鐵達尼號》就是出自詹姆斯卡麥隆之手。

倘若《阿凡達：水之道》最終真能到達20億美元，那麼詹姆斯卡麥隆的執導電影，將有3部擁有此票房成績，獨步影壇，而未來關於《阿凡達》系列的三部續集，應該也能順利找到資金動工拍攝。

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核稿編輯：翁世航


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