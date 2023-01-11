TNL+ 2023/01/11,
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德國人看香港「通關」

德國人看香港「通關」
圖片來源：tagesschau／由作者提供

我們想讓你知道的是

對於年輕一代德國人來說，邊境就像中國人看清朝般遙遠。事因德國九個鄰國，全都加入了神根公約，所以德國與他們再沒邊境。在德國去任何一個鄰國，都不需要檢查護照，直接坐車或走路過去就行。

香港與中國大陸正式恢復通關，多個德媒亦有所報導。

常有德國人問到為何香港屬於中國，但與中國又有邊境。這不是三言兩語可以解答的問題，因為這涉及香港的歷史和地位，還有特別行政區的運作。

一切對德國人來說都是嶄新的概念。居德或準備留德者應該準備好這問題的答案。要是能夠用德文簡而精地用寥寥數語解釋清楚，正如解釋何謂足球場上的越位，德國人聽後迎刃而解，證明你德文能力之高超。

對於年輕一代德國人來說，邊境就像中國人看清朝般遙遠。事因德國九個鄰國，全都加入了神根公約，所以德國與他們再沒邊境。

在德國去任何一個鄰國，都不需要檢查護照，直接坐車或走路過去就行。除非他們開車或搭車往英國，否則也不會碰上像羅湖或文錦渡般的陸路邊境。上一代的德國人，卻會記起以往去鄰國都要邊境檢查，還有來往東西德的長長車龍。很多現代德國人甚至連出國要帶護照這常識都不知道，事因在歐盟和神根公約國內穿梭，只需帶備簡稱「Perso」的身分證。英國脫歐前，進入那裡都只須「Perso」就可。

殖民地年代，一些外國人來港旅遊，總愛去北區遠眺深圳河的另一端。從那年一片田地，都後來建滿高樓商廈，都見證了近代中國經濟發展。他們以前都沒為意，中國和英國，兩個相隔近萬里的大國，會有這麼一道邊界；還有一條叫中英街的小街衢，分界柱的一面屬於中國，另一面卻屬於一個歐洲大國。左腳踏在中國，右腳踏在英國，原來不是站在世界地圖上才可能的幻想，而是真正做得到的。

今天香港已成為中國特區，但兩地人仍需通行證才可過境。在德文班上學到「邊境」的德文叫「Grenze」，然後你提到陸港邊界，班上同學都會聽得入神，上一課有意義的近代史課。

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