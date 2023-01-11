世人妄要將漢胡路來限——甚麼是「漢胡」？
我們想讓你知道的是
「漢胡」是甚麼概念，外國人難以明白。他們就算讀過金庸的譯作，都會疑惑：究竟甚麼是「Han people」，而「Han people」又是否「Chinese」；香港人又是否算「Han people」呢？
顧嘉煇逝世，不少人把他比喻成香港貝多芬。
與其說是貝多芬，顧先生其實更像Enrico Morricone或Hans Zimmer這些電影配樂大師。因為顧先生的曲調，總與電視劇混為一體。響起前奏，大家必想起《射鵰英雄傳》和《天龍八部》這些電視劇，正如奏起Morricone的樂曲，必令人想到意大利名導Sergio Leone和Giuseppe Tornatore的作品。
顧先生為不少武俠電視劇寫主題曲和配樂，氣勢磅礡的旋律配襯著豪邁壯闊的歌詞，為港人津津樂道。在香港坐的士和小巴，時遇見中年司機播放這些名曲，令人在本來平淡無奇的車程中，猶如穿梭大漠飛塵，回到唐宋時代陣陣烽煙。
然而在歐美社會，認識顧曲的當地人極少。而要欣賞這份壯麗，也需要對其所配樂曲之歷史背景有認識。例如其中一首名著《萬水千山縱橫》，是《天龍八部》主題曲。有一句「獨闖高峰遠灘／人生幾多個關／卻笑他世人妄要將漢胡路來限」就環繞主角喬峰來寫。喬峰是契丹人，也就是那年代的外族人。
「漢胡」是甚麼概念，外國人難以明白。他們就算讀過金庸的譯作，都會疑惑：究竟甚麼是「Han people」，而「Han people」又是否「Chinese」；香港人又是否算「Han people」呢？跟外國人談到武俠小說常提及的漢胡關係，必要解釋所謂的中華民族概念，是晚清至民國初年才形成，是由中國歷朝境內的各民族所形成的。中國歷年來多個民族通婚，已經沒有純種漢人，所以漢人不等於「ethnic Chinese」。正如德意志民族不等於羅馬帝國年代的日耳曼人，而是由許多在現今德國領土上所聚居的民族，包括日耳曼、斯拉夫、法蘭克人通婚而成的。
至於契丹是甚麼，俄羅斯人應該最清楚。因為俄文中的「中國」就是「Kitai」，亦即英文「Cathay」。一些斯拉夫語言仍這樣稱呼中國。13世紀時蒙古統治中亞至歐洲一大片土地，蒙古人稱中國北方為契丹，所以這字也被這些國家的語言採用。有點像一些語言用德國民族的名字稱呼德國，例如法文叫德國做Allemagne、芬蘭人稱Saksa，分別來自阿勒米尼和薩克森族；而立陶宛人稱的Vokietija，則是波羅的海人對維京人舊稱，後來泛指德國。
有了這些歷史背景，外國人就知道這些武俠劇集所講的是甚麼回事，聯想到自己國家幾百年來的戰雲，才產生了現代民族。明白到漢胡交匯與相爭，他們也會懂欣賞顧先生壯麗激情的配樂描寫的大時代，也明白到現代中國是民族融合的產物，與世上大多國家一樣了。
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皇家禮炮高踞超凡視野 再創新奢典範
我們想讓你知道的是
皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖
擁抱自由多元，悠遊繁茂新境界
1953 年時，皇家禮炮於王室尊榮中誕生，啟航非凡的登峰之路。對於威士忌之王「皇家禮炮」而言，登峰之路並非通往無人之巔，而是邁向繁茂絕倫的嶄新境界，正如那一位位勇於破框、樂於斜槓的「新奢世代」，總是帶著最自由的靈魂，興致勃勃地挑戰「不可能」，攜手心有共鳴的有趣靈魂，齊步越過既有條框圍柵，帶著多元經歷累積出的格局與視野，在無路可循之地，結果開花出一片前所未有的繁盛。
自由揮灑、大膽破框，再創新奢典範
所謂新奢，不在於財富的堆疊，而在不拘一格、自由揮灑的心態與境界。恰似「新奢世代」勇於挑戰未知，卻在多重能力的堆疊、強強聯手的加乘下，訂製出屬於自己的生活模樣，讓心之所向不再只是空想，而是闊步走出獨屬道路，以創意開啟成功的槓桿、用不同的眼光開創新視野，走出新奢境界。
而高踞威士忌之巔的皇家禮炮，始終追求的也正是那令人心醉的極繁美學。正如天才畫家將時光與大地孕育出的天然礦石顏料，調疊出前所未有的奪目色彩，「皇家禮炮」也藉由大師的極致調和工藝，將來自不同酒廠、各具風味特色與層次性格的逾 21 年珍稀酒液，調和成無與倫比的華麗交響，讓人們在從舌尖出發，細究前所未見的新奢品味，體驗層峰的風味之巔。
擁抱多元才能成就唯一，永不設限開創紛美極境
登上新奢境界後，精彩絕倫的旅程才正要開啟。相較於直奔目的的傳統玩法，「新奢世代」更樂於體驗預期之外的美好驚喜，以無比開放的胸襟，讓這趟旅程更顯獨一無二。
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正如皇家禮炮帶著七十年來淬煉出的頂級製酒工藝，更以調和麥芽威士忌、罕見的調和穀物威士忌、珍稀的高年份調和威士忌等，創造出完整的威士忌風味版圖，開拓了我們多元的風味視野。而唯有那樂意敞開心扉、絕不自我設限的「新奢世代」，才能在熟悉的風味之外，品嚐到不一樣的風味，以更豐富的威士忌品飲經驗，體會另一種層次的奢華與深邃。
抱持著開放無拘的寬闊胸襟，新奢世代在皇家禮炮那令人心醉的完整威士忌風味版圖中，大膽探索未知，感受驚喜也累積經驗，帶著更進一層的視野與格局，登上皇家禮炮精心打造的新奢之巔、在塵世中的心之所向裡，品味如萬花筒般的繽繁極境。
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