中國偵察氣球從施放到偏離航道，《華盛頓郵報》：美方早已知情並全程追蹤近一週
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《華盛頓郵報》報導，美國監控人員從路徑判斷氣球本應一路飛到美國屬地關島，但它卻在這條東向航線某處出乎意料北轉。據多位美國官員說法，分析人員正在研究，中國有沒有可能原本並無意讓這顆高空偵察設備滲透至美國腹地。
中國偵察氣球從施放到偏離航道，華郵：美早知情
（中央社）中國間諜氣球1月底闖入美國空域的時候，美國軍方以及情報單位早已追蹤它近一個星期，看著這顆氣球從中國南部沿岸附近的總部基地起飛。這個目擊時間點比外界先前所知要早。
《華盛頓郵報》報導，美國監控人員從路徑判斷氣球本應一路飛到美國屬地關島，但它卻在這條東向航線某處出乎意料北轉。據多位美國官員說法，分析人員正在研究，中國有沒有可能原本並無意讓這顆高空偵察設備滲透至美國腹地。
由於形容的是敏感情資，這些官員以不具名方式透露，這顆氣球飛越距離關島數千英里遠的阿拉斯加州阿留申群島（Aleutian Islands），接著飄至加拿大上空並遭遇強風又被南推至美國本土。氣球從阿拉斯加州闖入美國領空後一星期，美國2月4日出動戰鬥機在南卡羅來納州外海將它擊落。
華郵報導，這段最新描述顯示出，這起讓美中關係趨緊的國際危機，可能至少在一定程度上是失誤造成的結果。
華郵報導指出，這顆氣球從海南島升空時，美國情報及軍方單位就已經盯上了。情報分析人員無法確定氣球偏離航道是出於意外還是蓄意為之，但他們敢肯定，氣球是用來進行偵察，最大的可能性就是偵察美方在太平洋的軍事設施。
美國官員表示，氣球飛進美國空域就是侵犯主權，且它停留蒙大拿州敏感核設施上空也絕非意外。這推升了一個可能性，即就算這顆氣球是不小心飛進美國本土上空，北京當局顯然決定把握良機、嘗試蒐集情資。
美國官員表示，氣球事件只是最新一例，說明中國是如何明確地擴大自身偵察力，大從先進衛星技術小至氣球都不放過。
華郵指出，氣球艦隊是更廣泛的空中偵察工作的一部分，其中包括精密的衛星系統。分析人士認為，中國政府多年來在這方面投入了數十億美元的投資。
一位美國高階官員說，氣球艦隊「是一個單獨的計畫，是更廣大系列計畫的一環。這些計畫意在更清楚掌握美國和其他國家的軍事設施。」它似是意在「加強衛星系統」。
與此同時，美國多位官員表示，上週擊落的另外3個高空物體，無論在尺寸和能力上似乎都與這顆間諜氣球大不相同，美方尚未說明這些物體是由哪一方發射，也不清楚它們是否與中國有關。
但美國多位官員表示，偵察氣球是從地面升空的，是中國人民解放軍空軍負責項目的一環，有可能是因高空強風而偏離航道。他們表示，氣球有部分是受氣流指使，部分由遠端遙控。從氣球有多個螺旋槳和一個舵來看，它有被人為操縱的能力。
氣球升空後，華郵執行的電腦模型顯示，駛引氣流（steering currents）將它往東推過太平洋，可能飛經菲律賓和台灣之間。
1月24日左右，這顆氣球在日本以南約略1000英里的位置時，模擬顯示它開始加速並急速往北轉，這有可能是一道強力冷鋒面造成的。這道鋒面當初在中國北部、朝鮮半島和日本上空帶來異常寒冷的冷空氣。
這顆氣球1月28日進入阿拉斯加州外海的美國空域、進入加拿大，並於1月31日再度進入美國，來到愛達荷州上空。而前一天，民眾在愛達荷州右側的蒙大拿州上空看到氣球蹤影，促使地方機場停飛、美國官員同時開始考慮將它擊落。
當官員認定他們無法降低對地面人員的風險時，他們決定先按兵不動，直到氣球來到水面上空再展開行動。
分析人員仍在等待回收氣球的有效負載。這個有效負載的大小估計相當於3輛校車。第2位美國官員說，這顆氣球「看起來更像在從事蒐集工作」，但「看起來不像有什麼巨大的新功能」。
這位官員說：「間諜遊戲本身追求的就是新的偵察力以及新的管控力。」
中國偵察氣球升溫之際，傳白宮國安會官員將離職
（中央社）在中國偵察氣球1月底入侵美國領空，引發美中關係緊張之際，傳出白宮國安會中國與台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）即將離職。不過白宮方面表示，這決定與近期美中關係變化無關。
美國媒體15日引述白宮官員指出，羅森柏格很快會離開現職，遺缺將由國務院資深官員柏蘭（Sarah Beran）接替，國安會中國事務主任杜如松（Rush Doshi）則將擔任她的副手。
至截稿時，國安會尚未回覆記者詢問。
官員向《路透社》與美國《有線電視新聞網》（CNN）表示，羅森柏格的離職醞釀一段時間，與中國偵察氣球事件無關。
1月底中國偵察氣球被發現入侵美國領空，氣球於2月4日在北卡羅來納州外海被美軍擊落，此事發生後美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消上任後首度的北京訪問行程，美中之間緊張關係升高。
這位官員表示，羅森柏格在白宮任職期間還主責美台非官方關係，根據美方長期政策擴大與深化雙邊接觸。
白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）透過聲明表示，在美國總統拜登（Joe Biden）領導下，比以往任何時候都更有準備戰勝中國並推進一個自由開放印太區域。拜登政府上任第一天以來，羅森柏格嫻熟的外交技巧與堅韌不拔的精神對本屆政府的優先事項至關重要，對她的服務感念在心。
根據美國國務院官網簡歷，柏蘭是職業外交官，曾任國務院中國與蒙古事務辦公室主任，也曾派駐北京，精通中文。
新聞來源
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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迎著舒適的海風氣息在富山縣冰見市尋找海中珍味：KITOKITO之旅（上）
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富山縣冰見市坐落於被稱為漁獲寶庫的富山灣，其中，以富山縣內最高捕撈量著名的冰見漁港周邊，一年到頭都能吃到各種不同的魚。這次將向大家介紹一趟以壽司起家的港町之旅，帶大家認識冰見市內能嚐到KITOKITO（新鮮）的壽司店，以及能讓魚肉更加美味的醬油店。
從東京車站搭乘北陸新幹線，約兩小時後在新高岡站下車，再開車或搭電車30分鐘即可到達本次目的地──冰見市。一下車，迎接我們的是令人心曠神怡的海風及海浪聲。從餐飲店、土產店分佈在面海的冰見漁港周遭這點，隱約也能窺見此處以漁業起家的鄉鎮歷史。
在小鎮裡的壽司店品嚐新鮮魚料
冰見漁港四季皆能捕撈到各種魚類，春天的沙丁魚、夏天的鮪魚、冬天的鰤魚都是當地有名的魚種，其中又以名產鰤魚以「冰見寒鰤魚」之稱聞名國內外。小鎮上的壽司店能一口氣嚐遍當季鮮魚，而由冰見市裡10家店組成的「冰見壽司組合」會以地圖或影片等方式將冰見壽司的魅力推廣給國內外旅客。
冰見壽司最值得一提的就是新鮮度。因地利之宜，從漁港買來的季節魚種都能在KITOKITO（富山話裡新鮮的意思）時捏成壽司。壽司師傅以俐落又仔細的手法讓鮮魚更好吃，也讓多數觀光客感到驚訝又感動。能以划算的價格吃到這樣的美味也可以說是一大魅力吧。
無論是坐在吧檯前享受跟老闆聊天的樂趣、或是以高級日本料理店風格來品嚐富山的鄉土料理等，每家店都有不同的享受方式，也都是冰見獨特的壽司體驗。
Info
川喜；富山縣冰見市本町2-1
0766-74-5555
以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂
2022年5月於冰見漁港附近開業，冰見市漁業文化交流中心裡的「冰見岸壁市場」是以清晨捕獲的鮮魚為賣點的食堂。店裡裝飾著大漁旗，店裡的氣氛就像市場一樣充滿了活力。點餐櫃檯旁的黑板上則寫有了以「今天提供的魚」為主題的各種定食及輕食，讓人看得眼花撩亂難以做出決定。
最有人氣的餐點，是豪爽地疊了7～8種魚貝類的「冰見散壽司定食」；冬季寒鰤魚旺季則推薦嚐試「天然鰤魚散壽司」。由於是直接由漁獲批發店直營的食堂，味道也更有保證。店裡還可以購買手工便當及小菜，滿足內用到外帶等各種不同的需求。
Info
冰見岸壁市場；富山県冰見市中央町7-1，冰見市漁業文化交流中心內
0766-78-3321
品嚐產量稀少的冰見牛的美味
冰見的美食不限於海中珍味。與「冰見寒鰤魚」齊名的還有代表冰見品牌的「冰見牛」。冰見牛生長於綠植環繞的山腰地帶，由當地的肉店經營的燒肉店「冰見牛屋本店」會買下一整頭符合肉質、新鮮度、油花分佈這三項優良品質的冰見牛，再由技術精純的師傅，將牛肉的美味發揮到最大極限提供給客人。
燒肉、壽喜燒、涮涮鍋、炙烤握壽司等，都是產地才能體驗的豐富菜單。緊鄰「冰見牛屋本店」的肉店「精肉牛屋」則以外帶為中心，提供冰見牛做的可樂餅、炸肉餅等，適合肚子有點餓了時可以來一點的小餐點，也讓遊客能充分品嚐鮮少流通到市面，稀有罕見的冰見牛。
Info
冰見牛屋本店；富山縣冰見市朝日丘1-41
0766-72-0029
參觀氣勢高揚的清晨漁獲競標
難得來冰見一趟，不如早起參觀漁獲競價。雖然打撈的魚種及數量會受季節及天氣影響，但日本海屈指的冰見漁港，四季都能有各種漁獲。早上六點，參與競標的人聲響起，當天捕到的漁獲也被排列一地，參觀者能從2樓的看台觀看如此極有氣勢的競價現場。
參觀無須費用也不用預約，但因有周日或國定假日等休息日，訪問之前記得在冰見漁業協同組合的官網確認情報。另外，設立於漁港旁邊的「魚市場食堂」從早上六點半開始營業，在距離漁港只有數公尺的距離品嚐海鮮丼等有名料理當早餐，也是個早起的獎勵。
Info
冰見漁港；富山縣冰見市比美町435
0766-74-0170（冰見漁業協同組合）
尋找適合魚壽司的醬油
明治3年開業，150年來釀造醬油的「本川藤由商店」。推開充滿歷史痕跡的玻璃窗，釀造工廠（兼店鋪）中醬油的甘甜香氣立刻撲鼻而來。建築物的深處擺放許多釀造桶，入口處的店鋪則可以購買釀造場直接販售的醬油。從古早的一升瓶（1.8公升）到放置在餐桌上的小瓶包裝，各種尺寸、類別的商品種類非常豐富，也非常適合當作紀念品買回家。
原為船東（擁有漁船、漁網等出借的漁業經營者）的上一代老闆抱著「想做出適合魚壽司的醬油」的理念創業，適合平常使用的「別選濃口醬油」以及跟冰見鮮魚很搭的「海鮮熟成生魚片醬油」都很受客人歡迎。團體參觀時也可以另外預約製作專屬醬油的體驗，加上蒜頭或辣椒等材料做出自己喜歡的醬油。
Info
本川藤由商店；富山縣冰見市本町1-18
0766-72-0256
本文的下篇將為大家介紹，從令人想特地拜訪的山丘上的酒莊、可以眺望立山連峰的天然溫泉旅館，到能嚐遍海鮮的道路休息站等，能讓大家用五感充分體驗冰見的魅力景點們。
※本文介紹內容為2023年2月各景點現況。
本文章內容由「關鍵評論網日本站」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。