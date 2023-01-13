《帝國煉金術》：為何革命建國後的印尼，會比馬來西亞發生更多流血殺戮？
我們想讓你知道的是
在後革命時代的印尼，當局為伸張革命集權理念而推翻殖民時代的法治，但它用來填補這個空隙的是武力而不是憲法。因此歷史上發生多次的流血殺戮。 相形之下，馬來西亞的立法與司法體制保有相當憲法力量，而且它的軍隊也不會鎮壓人民。馬來西亞的司法最後因馬哈地而蒙塵，但與印尼相比，馬來西亞始終保有法治。
文：安東尼．瑞德
革命後的印尼與聯邦馬來西亞
在英國人所謂「馬來世界」劃分的英國與荷蘭勢力範圍界線，是一條人為界線。生活在成為馬來西亞這一邊的人，就族裔與歷史而言，除了近期的移民品質以外，與生活在成為印尼那一邊的人並無基本差異。直到這時，印尼仍是最多不同歷史、語言與文字的各種族裔雜處的地方。但馬來西亞採取了複雜的聯邦系統，而印尼卻與中國一起，成為透過單一國家組建多元文化的全球最大的實驗場。
這些國家所以各採不同途徑，固然與殖民史有關，但更主要的原因是革命。英國殖民當局為謀實質的帝國營造之利，接受不對稱、甚至是古怪的安排。與荷屬印度那些君王相比，後來組成馬來西亞的君王享有的司法管轄權大得多。但印尼能像中國一樣成為集權統一的國家，透過革命手段立國是決定性要素。如果日本在1945年8月間突然投降沒有為革命帶來機會，印尼的立國過程很可能經歷不同區域與荷蘭人之間的一連串妥協，最後出線的很可能是聯邦制解決辦法。或許到時候，印尼人會以馬來西亞聯邦經驗為鑒也未可知。
基本上，艾爾森所謂「印尼理念」會大不相同。在後革命時代的印尼，無數代表為國犧牲的情緒性儀式，甚至反覆禱唸「17-8-45」（指印尼宣布獨立的日期1945年8月17日），都成為激勵人心的重要利器。國定儀式與博物館不斷訴說印尼浴血立國的歷史，不斷提醒國人為了國家，要流更多的血。印尼當局為伸張革命集權理念而推翻殖民時代的法治，但它用來填補這個空隙的是武力而不是憲法。相形之下，馬來西亞的立法與司法體制保有相當憲法力量，而且它的軍隊也不會鎮壓人民。馬來西亞的司法最後因馬哈地而蒙塵，但與印尼相比，馬來西亞始終保有法治。
在印尼，暴力造成的損傷極端嚴重，而且犯行大多未遭懲處，也沒有紀錄。有些暴力是精英們為壓制底層無知民眾危險的原始情緒而採取的行動，但絕大多數暴力是政府當局犯下、或至少鼓勵的犯行。「馬來西亞緊急狀態」（Malayan Emergency，1948至56年）造成數以千計傷亡，與印尼在革命與國會政治期間的傷亡數字差堪比擬，但印尼1965至66年間的大流血，在1982至85年間的「神秘殺戮」，在1998至2005年間的亞齊衝突，以及在1996至2002年間的族裔—宗教仇殺事件，其血腥恐怖都是馬來西亞望塵莫及的。
卡達山杜順與其他婆羅洲族裔加入馬來西亞的方式，雖說絕對談不上民主理想，但與邊界另一邊比起來，它是自願、合憲、而且平和的。所有這些族裔都在人口普查（1980年那次例外）與學校教學大綱中獲得認可，也都能透過族裔政黨與州議會參與政治系統。從竭力維護、發展自己獨特認同的少數族裔的觀點來看，馬來西亞的聯邦主義令人快樂得多。在聯邦主義治下，民主也發展得好些。它不僅能讓境內各州享有它們似乎各自要的；還能在州的層面上為反對黨提供必要經驗，不像中央集權系統那樣，必須靠零和遊戲拚個你死我活。
從民族國家的觀點看來，聯邦主義與族裔政黨系統都隱藏禍心。以一個州、一個族裔或地區為大本營的政黨，基於利益考量，會想方設法削弱核心以壯大自己。他們會以較實際的作法脫鉤，因為他們擁有這麼做的基礎設施與領導權。新加坡1965年脫離馬來西亞就是一個現成範例，並且它同時也證明了獨立不會招致「世界末日」。據說，敦．穆斯塔法在1970年代，以及一些卡達山領導人在1980年代，都有這種脫鉤念頭。當新加坡脫鉤時，吉隆坡堅決反對，但它其實有足夠手段防阻這件事發生。印度經歷更困難的狀況，但也存活下來，是又一個例證。
印尼為實施革命式的中央集權所付出的成本，可以用經濟條件加以評估。麥迪遜（Maddison）的比較數字顯示，印尼的人均國內生產毛額（GDP）在1913年略微領先馬來西亞，到1940年仍然與馬來西亞保持伯仲之間。但革命為印尼帶來重創，原本作為印尼經濟領頭羊的歐洲公司大舉出走，一種對外資不友善的氣氛一直持續到1967年。馬來西亞的戰後重建與1970年後的經濟景氣更將印尼遠遠甩開。到1950年，印尼的人均國內生產毛額只有大馬的一半，到今天，更只剩下大馬的四分之一。
印尼人雖說長久以來一直瞧不起馬來西亞，認為馬來西亞是一個落後、依賴新殖民主義建構的國度，但自1998年以來，印尼人也開始自我反省，爭論印尼出了什麼問題。鮑伯．艾爾森在學術刊物上首先發難，提出有力例證說，「只為執行一項錯誤的領土完整，就不計成本，犧牲這整個項目可能帶來的一切價值，完全沒有道理」。由上而下、不計後果的野蠻鎮壓付出的代價過高，根本得不償失。無論怎麼說，雅加達將它的人民成功變成印尼人，而吉隆坡還沒能將它的人民成功變成馬來西亞人。所謂印尼主體意識涉及共同語言、習俗、教育與一套有關印尼民族的假定。它包括一種「多層認同」過程，在這種過程中，較具地方性與特定性的認同只能簇擁著印尼認同，不能與印尼認同衝突。
書籍介紹
本文摘錄自《帝國煉金術：東南亞的民族主義與政治認同》，八旗文化出版
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。