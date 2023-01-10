TNL+ 2023/01/10,
運動

為什麼張育成「閃兵」拒打國家隊會讓球迷這麼憤怒？

為什麼張育成「閃兵」拒打國家隊會讓球迷這麼憤怒？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

張育成曾表示，自己接獲的大聯盟球團邀約，都是希望他能參加完整春訓，所以他才會在未和球團簽約的情況下婉拒參賽。但在受外界質疑與中職會長蔡其昌見面後，已明確表態願意參賽。

最近在棒球圈發生最大的案件，莫過於張育成閃兵事件了，在各國紛紛有球星表達願意加入經典賽之時，台灣目前唯一一位大聯盟球員張育成，卻在12月31日傳出婉拒參賽的消息，也因此引來熱議。

張育成不參賽的時間點非常敏感，國人義務役近期由四個月延長為一年，而張育成因為曾代表中華隊打亞錦賽，獲得只需要當12天補充兵的資格，使得人們對於他的兵役問題感到憤恨。

張育成的補充兵資格，有附帶條件，就是他五年內不得拒絕國家隊徵召，所以若中華隊教練團將他放入大名單，他不得拒絕。

在大名單尚未公布的情況下，張育成以「備戰新球季」為由拒絕打國家隊，自然引來兩大討論，第一大討論是「這樣的理由不讓人接受」，第二大的討論則是「國家隊教練團會不會搓湯圓，不把他放入大名單讓他被強迫徵召」。

為何被質疑閃兵？

先來談談第一件事情。這件事情，可以說是張育成公關能力的不足。如果他今天已有合約在身，而球團不放人參賽，自然不會引起爭執。

但張育成目前屬於自由球員，沒有任何球隊簽約，他卻在此時表示要備戰新球季，這個理由自然不充分。

如果聰明一點，張育成對外宣稱身體受傷，無法打國際賽，相信國人也不會去查驗他是否詐傷，但他卻沒有這麼做，反而是直接表達因為個人前途，所以不願意參賽，這個理由自然無法讓人接受。

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