2023/01/09,
影劇

《每當變幻時》：每當愛情變幻時，石頭他朝成翡翠

《每當變幻時》：每當愛情變幻時，石頭他朝成翡翠
圖片來源：電影《每當變幻時》劇照

我們想讓你知道的是

九七前後，個人與時代呼應的電影很多，但少以街市眾生作背景，草根生活描繪。電影《每當變幻時》的富貴墟興亡，小人物的上流方式，走私、千年蟲、超級市場等，相當實際。這份屬於香港的實際，女主角阿妙最能體現。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

1977年，盧國沾填詞、薰妮主唱，一首《每當變幻時》街知巷聞。歌曲溫婉低迴，道出人生無常的悲喜交錯，一半樂事，一半令人流淚，無法回頭之悲苦。

2007年，羅永昌執導、杜琪峯監製電影《每當變幻時》以詞入戲。由1997到2007年，香港街市男女的聚散，楊千嬅演阿妙，陳奕迅演魚佬的十年。

九七前後，個人與時代呼應的電影很多，但少以街市眾生作背景，草根生活描繪。電影的富貴墟興亡，小人物的上流方式，走私、千年蟲、超級市場等，相當實際。

這份屬於香港的實際，阿妙最能體現。故事講述她年方廿七，必須代父還債，被迫至富貴墟街市賣魚，立下大志在三十歲前，脫離街市，嫁個好對象。

妙齡少女，總有男人成為狂風浪蝶。豬肉佬送花示愛，阿妙斷然拒絕街市佬；餅佬情信再浪漫，也得不到她的回應。阿妙眼光一直都是仰望，更好的末來。

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圖片來源：電影《每當變幻時》劇照

原生家庭的詛咒，阿妙父親爛賭成性，喜愛嫖妓、溝女，鼓勵她搵個荀盤，看見她選擇餅佬或魚佬猶豫時，將魚丟走。阿妙愛情的現實，正與成長環境契合。

豬肉佬、餅佬，都一一有了未婚妻，唯獨魚佬默默守護，與她改革街市，為了讓她休息五千元買下所有魚粥，在她投資失敗時，抱緊對方溫言安慰。

阿妙說，她想要像Prada的Gucci 。其實面對愛情，她仍然保有一絲天真，水和麵包，離開街市與愛情，都想要。魚佬笑她，這世界怎會有這種東西？

因此，魚佬贈送她的表白禮物，不是那個她反覆叫店員拿出來的名牌，而是非名牌、實用、防水和俗艷的錢包。魚佬為她改變，放棄叫雞，當個值得嫁的人，可惜他不變的仍是魚佬。

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圖片來源：電影《每當變幻時》劇照

三十前夕，阿妙父親去世，還清債務。三十當日，她和魚佬同床，醒來看鏡，她說，看見了一個自己不想要的未來。阿妙決意斷絕音訊，尋覓新的可能。

同時，富貴墟收到政府的清拆令。魚佬再堅持留守，像他對阿妙的留戀也一樣終究要拆遷，繼續踏步往前。他曾說釣魚不如買魚，溝女不如叫雞，卻轉行做魚排。

最放不下的，反而是當初最決絕的人。阿妙假冒魚佬不斷寫Email給雞佬，虛構富貴墟仍在，她和魚佬繼續相處。她去中環打拼，念念不忘竟是街市。

雞佬從美國回來，說要一看富貴墟。阿妙與魚佬重遇，發現他是最愛的人。兩人召集街市舊友，上演魔幻般街市復活，但警察來了，這場追憶戲，終要下幕。

懷念過去常陶醉
想到舊事 歡笑面上流淚
夢如人生 試問誰能料
石頭他朝成翡翠

如情侶 你我有心追隨
遇到半點風雨便思退 啊啊
常見紅日照東方
每當變夕陽 便知時光去

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圖片來源：電影《每當變幻時》劇照

就像阿妙和魚佬的愛情，早已錯過。當她想拿出昔日魚佬送贈的防水錢包，才發現魚佬早已結婚生子，昔日石頭，如今看來已成翡翠，所有皆成「Miss」。

錯過、掛念與遺憾，人生必經之路。愛情與事業，阿妙只能選擇其一，魚佬得到完滿婚姻，阿妙成為化妝師。或許，如她了悟，一切都是變幻的過程。

（文章獲授權轉載，題目由編輯修改，原文可見於

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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