2023/01/13,
商業

【圖表】Switch銷量受晶片荒打擊大減，仍超越Game Boy成世界第三暢銷主機

【圖表】Switch銷量受晶片荒打擊大減，仍超越Game Boy成世界第三暢銷主機

我們想讓你知道的是

截至2022年12月，任天堂Switch的全球總銷量累計已達1.18億，正式超越PS4與Game Boy，躍升為世界第三暢銷的遊戲主機。自2017年發行以來，Switch的銷售表現受COVID疫情與遊戲人氣帶動，連年創新高，近年卻因半導體短缺影響生產，任天堂也宣布將2023年的銷售目標下修約300萬台。

根據電玩資訊平台《VGChartz》統計，截至2022年12月，任天堂家用遊戲主機Switch系列（包含Nintendo Switch、Nintendo Switch OLED及Nintendo Switch Lite）的全球總銷量累計已達1.1899億台，成功超越Game Boy的1.1869億台和PS4（PlayStation 4）的1.1704億台，躍升為世界第三暢銷的遊戲主機。

Switch_總銷量

在2022年，Switch全球市佔率已超過四成，同期的競爭對手PS5（PlayStation 5）約佔30.5%，XS（Xbox Series X/S）則約佔24.2%。在各地區都獨佔鰲頭的Switch，在美國、歐洲市場佔比均超過35%，更以77.2%的市佔率稱霸日本市場，是PS5的四倍之多。Switch為何能締造如此亮眼的銷售成績？開賣至今又曾面臨哪些挑戰？

Switch_市佔率

Switch一開賣就破千萬銷量，卻因晶片短缺大受打擊

綜觀2004年至今發行的遊戲主機銷售量變化，多數機型在開賣當年的銷量大多不到500萬台，而Switch一開賣就創下1312萬台的最高紀錄。除此之外，大部分機型的銷量量在開賣後第二、三年就會達到最高點，如任天堂人氣產品Wii在發行後第三年賣出2409萬台，之後逐漸衰退。但Switch發行後的銷量則持續成長，直到第四年才迎來2846萬台的巔峰，與最高紀錄DS（Nintendo DS）的銷量僅相差約82萬台。

Switch_銷售速度

自2020年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發，家用遊戲機市場隨著民眾的居家娛樂需求大增，加上《瑪利歐賽車8 豪華版》、《集合啦！動物森友會》等熱門遊戲推波助瀾，將Switch當年銷量衝至2846萬台，與前一年相比多了47.5%。

美國任天堂銷售及營運副總裁尼克・查維斯（Nick Chavez）向美國科技媒體《The Verge》透露，女性與親子玩家的需求增加，帶動了Switch在2020年的爆炸性銷量。

但在2020年後，半導體供應危機浮現，各廠牌遊戲主機生產不及，連帶影響銷售表現。受晶片荒衝擊，Switch的2022年銷量與前一年相比減少近29%，PS5也下滑近6%，僅有XS銷量上升約18%。根據《京都新聞》報導，任天堂社長古川俊太郎證實，2022年7、8月的半導體短缺嚴重影響了年底旺季的生產計畫。

Switch_晶片短缺

隨著晶片供應趨穩，遊戲主機產業在2022年末陸續回溫，任天堂在2022年11月的財報發佈會中指出，半導體零組件的採購逐漸好轉，硬體生產也正在復甦。古川俊太郎表示，Switch的銷量自2022年9月起就開始回升，「我們從10月就開始加速生產，希望能彌補延遲至今的供貨狀態，盡可能將產品交付給消費者。」

不過，即便未來的銷售狀況樂觀，任天堂仍宣布將2023年3月的Switch銷售目標從2100萬台下修至1900萬台，也相應調整了營收與淨利預測。

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核稿編輯：林奕甫


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