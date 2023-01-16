陽台外推、頂樓加蓋真的不行嗎？建築法規與民眾生活需求的衝突如何解？
我們想讓你知道的是
1974年以後，台灣的建築法規不再有大幅度更新，自然也可能無法符合當今2023年的生活習慣，當房屋的使用與建築法規之設計與執行有明顯的衝突，這是都市中建築普遍有或大或小違建的原因之一，然而目前已有多個縣市，嘗試以更彈性的法規解套。
文：曾敏
台灣的都市充斥大大小小程度不一的違章建築，鐵窗、陽台外推、屋頂加蓋等等違建都是我們都市景致的一部分。近年各縣市的法令推動傾向將之視為非法且不文明的行為，需要被拆除恢復原狀，然而這些拆除違建的政策實際上幾乎無法執行。
違建的種類繁多，哪些優先拆除？各縣市不約而同有著類似的答案，大規模或危害公共安全的案件通常是首要的目標，新的違建也會比既存違建優先拆。不過一般私人住宅中的陽台外推或是屋頂的鐵皮加蓋除非特別被檢舉，不然執政單位是無暇去處理的，違建拆除永遠趕不上它增加的速度。
民眾逮到機會就想違建？
許多關於違建的研究顯示，民眾認為違建發生的原因主要為「不了解或漠視法規」、「政府未嚴格拆除」、「原居住空間不敷使用」，看起來以負面的意圖為大宗。然而真是如此？民眾都是些抓到機會就想犯法的惡人嗎？我想以幾個例子說明民眾可能的困境。
小郭的家裡是超過四十年的老透天，屋頂早在幾年前就開始有漏水問題，小郭一家不勝其擾決定在屋頂做鐵皮加蓋。小曾家與隔壁棟距極近，連假出門玩回家時，發現這一側的其中一扇窗遭宵小打破，許多首飾珠寶都被偷走，小曾家因此在這面牆面的兩扇窗外推，改為室內以避免再次遭竊。
另也提供筆者自身在台北的居住經驗作為參考，住在台北時經常碰上連日大雨，晾在陽台上的衣服怎麼樣都不會乾。而長期住台北的親戚則將陽台外推為室內，在室內開著除濕機晾衣服，幾個小時不到衣服就乾透。
筆者也曾住過一維持建成原初樣子的房間，卻苦於房間窗戶沒有雨遮，只要下點小雨便完全無法開窗通風。
舉這幾個例子，是想要說明一般民眾違建的原因可能不全然是負面意圖，有時是生活上的不得不。當然這並不是說所有違建都是好的、可以接受的，僅是想點出民眾的困境。
建築法規的內涵
當眾人居住、生活在一起，為了提升社會的公平、安全、衛生，必定需要制定各式各樣的法規。建築相關的法規也是在這樣的目標下制定的，其種種條文雖然繁雜，但細究其內涵，也還是緊扣這幾個面向。
例如建蔽率、容積率的規定旨在規劃出一區域的開發強度，透過對於可蓋面積的限制，設定該區的人口數。若此區普遍加蓋屋頂改為室內面積，那麼實際居住的人數就容易超出該地公共建設可以負荷的量，造成其他都市問題。
陽台外推或窗戶加鐵窗的問題則主要在於逃生不易。建築法規中認定的逃生開口尺寸為120公分高、75公分寬，很多民眾根本不知道需要去注意這個。即使有留意，留設的開口經常遠小於規定，且為了防盜經常鎖著，若失火後果不堪設想。
我們可以發現，民眾的日常生活需求經常與法規所注重的安全性衝突，其中固然有一些違建類型對於公共安全的危害較大應該避免，但一些情節較輕的違建是否可以有更好的解方呢？
當下的建築生產制度使得買方難以在建物建成以前表達需求、並落實於設計，買方除非花更大的心力與金錢去客製自己的房子，否則就只能屈就這個現況，因此房子的設計與需求必定存在落差。
我認為，應於制度面適當開放、簡化一定程度以下的改動，去應對這個房屋市場上的難解之題。
可能的改革方向？
新北市於2011年發布〈新北市合法建築物增設一定規模以下構造物處理要點〉，規定只要不危害公共安全及公共通行，開放某些種類的構造物，符合一定規模以下者可免予查報，包含：雨遮、無壁體花架、室外設備防護設施、社區資源回收空間、警衛亭等。
其中對「屋頂層防漏水無壁式雨棚」的開放，是我認為非常開創性的屋頂加蓋制度化嘗試。根據該法規，新北市二十年以上且七層樓以下的合法建物，可經由報備程序，合法增建沒有牆壁的屋頂雨棚解決老屋防水問題。
這個二十年屋齡的限制，是很巧妙的一個設定，若不加這個屋齡限制，取巧的人容易將這個雨遮納入新建建築的設計考量內，一開始就做屋頂雨棚，只為讓後續將屋頂封成室內更輕鬆、順理成章，這樣便違背了此法規的本意。
至於需不需要到二十年這麼久？加蓋屋頂的限高只能在2.1公尺嗎？這些細節也許就留待執行後再檢討吧。從這些屋齡跟高度的限制，可以明顯感受到政府還是在努力防範違建發生，但也能看到對於違建定義的鬆動與反思。
另個值得注意的項目是雨遮。
建築物出入口雨遮可從外牆往外做兩公尺，這是跟全國通用的〈建築技術規則〉一致的，不過陽台的雨遮就出現了原創性的可設置範圍定義，全國性的〈建築技術規則〉中定義的雨遮只能設於牆面開口兩旁延伸出去的五十公分。〈新北市合法建築物增設一定規模以下構造物處理要點〉則增加了一種新的定義，陽台平台外圈也能做一圈雨遮。
這個創新的「陽台雨遮」定義從實用性出發，試圖找到日常使用與安全性的平衡，我認為是一個意圖明確且有辦法執行的嘗試。或許等這個制度執行有了一些成果後，可以回過頭來影響〈建築技術規則〉的定義也說不定。
無獨有偶，高雄也做了類似企圖的法規制定，〈高雄厝設計及鼓勵回饋辦法〉中鼓勵民眾在屋頂加蓋、車棚之上做綠能設施（太陽能為主），達一定比例即可合法化。
關於違建的研究中，也有觀察到社區管委會的設置也可以明顯減少違建的數量。也許設置管委會的社區因為普遍較新，本來違建被檢舉而拆除的比例就較高，所以才違建較少。但管委會確實對於社區居民有一定的約束力，且其運作經常是經過開會討論決議，討論的過程也可使居民熟悉建築法規。
殖民歷史下的建築法規難題
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。