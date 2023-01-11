侯友宜提出「台灣非強國棋子」，不僅牽制「親美反共」的朱立倫，也凸顯民進黨「聯美抗中」之失衡
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侯友宜強調基於平等、尊嚴及友善、彼此信任的兩岸交流過程，顯見四大交流原則構成兩岸關係發展的「社會資本」，無論是強調中華民國認同或台灣主體性及本土性，民進黨皆很難批判和標籤化侯友宜兩岸路線具「親中賣台」行徑。
日前可能成為台灣未來領導人的新北市長侯友宜，其在元旦談話提到「台灣非強國棋子」，被民進黨人士質疑這是走回國民黨老路是「疑美論」，且其兩岸論述也被民進黨批評認為空洞化。
在台灣九合一選舉結束民進黨慘敗後，社會已開始進入討論2024年領導人選舉，作為台灣六個直轄市中人口最多、選票最集中的新北市，無疑是在大選中發揮最大關鍵影響力區域。連任的侯友宜曾任警政署長，執掌全台公共安全、社會秩序之維護；也曾擔任新北市副市長，其地方事務及治理經驗已十分專精及熟悉。
作為藍營最有可能取得執政權再度完成政黨輪替的候選人，侯友宜處理公共事務一向給予人低調小心翼翼、務實穩健、勇於承擔之信任感，不起意識型態爭論。
然而，作為未來台灣可能領導人，缺乏兩岸及國際、國防外交事務治理經驗並非其專長領域，也甚少發言宣示其政策立場，致外界不易窺探其兩岸路線及國際戰略，此可能構成侯友宜成為台灣領導人的短板及劣勢。2023年初，侯提出台灣「非強國棋子說」，應是其爭取高階政治領域發言權及有意競選總統大位之「起手式」。
首先，宣稱台灣不應成為強國棋子，台灣國際戰略應從「聯美抗中」轉向「友美和中」取向
侯友宜此次元旦高倡「我們絕對不是強國的棋子」，相對民進黨政府採取「一邊倒」、「聯美抗中」戰略及「抗中保台」路線，與美國印太戰略相聯盟，充當美國在東亞區域圍堵中國之「棋子」或「馬前卒」角色，顯然這是直接否定民進黨政府的「親美抗中」之失衡政策。侯倡議台灣應採取相對自主性、中立性及獨立性「友美和中」均衡策略。
這樣相對均衡的國際戰略，可謂是回歸馬英九主政時期「友美和中」路線。這顯示針對兩岸關係發展，侯友宜提出交流要平等、尊嚴、友善、彼此非常信任始能往前走。侯友宜的兩岸路線取向，應是主張採取既「友美」又「和中」的「等距路線」，向馬英九持守友美及和中路線回歸；但不同於現任主席朱立倫採取過度「親美反共」路線。
朱立倫訪美時曾論及兩岸應接觸與溝通，好過戰鬥和衝突。國民黨堅持為穩定兩岸關係、降低中國威脅、管控兩岸危機，與中國展開「基於原則的交往」；朱立倫甚至回應「九二共識」是「創造性模糊」，是「沒有共識的共識」，不必浪費時間在九二共識本身，此引發黨內及台灣社會軒然大波。
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揭開數字「16」的奧秘：平衡成就完美，以絕佳狀態站穩世界舞台！
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16是造就完美平衡的數字，16根羽毛創造出一顆完美的羽球，16年堅持成就了麟洋配的完美平衡。金門酒廠選在麟洋奪金一週年推出紀念酒款，揭開數字16蘊藏的更多奧秘。
你可曾想過「16」是個兼具完美與平衡的數字？
在數學領域，當m與n互為相異整數，16是唯一能讓m與n互為彼此平方的整數，比如說4²=2⁴，4的平方恰好與2的四次方展現完美對稱；而且2²=2x2，由此可知2的平方數可達到絕對對稱。
在運動領域，目前標準羽毛球均由16根羽毛組成，究其原因，16為2的四次方，無論相對於羽球的中心點或中軸線展開，皆能滿足中心對稱或中線對稱的要求。
16根天然羽毛，又遠比8根或32根更能維持羽球的平衡與對稱。8根羽毛間隔太鬆、重量過輕、空氣阻力過小且無法形成足夠的自轉力道，32根羽毛間隔太密、重量過重、空氣阻力過大且不適合飛行；因此16根羽毛的完美平衡，成了現今國際的羽球標準。
由於16根羽毛創造出的間隙相當剛好，重量和體積大小也適合標準羽球拍面，形成的阻力及自轉性皆適宜，對場上飛行時的羽球相當重要。高速飛行時，能讓羽球自轉的重心保持穩定；慢速飛行時，選手若需要技巧性地讓羽球翻滾，也能因中線對稱使技術發揮得更加穩定。
李洋16年堅持，麟洋配讓台灣被看見
16年前，也是台灣羽球國手李洋第一次拿起球拍的起點。
2021年，東奧羽球男雙「麟洋配」勇奪奧運史上首面羽球金牌，「金門之光」李洋與王齊麟共同為台灣寫下羽球里程碑，這般榮耀著實得來不易。
李洋從故鄉金門縣金寧鄉出發，十年蟄伏，歷經負傷中斷、自我懷疑卻從未放棄。永不放棄的堅持，一如李洋16年前拿起球拍的瞬間；2016年他在越南首度拿下國際賽冠軍，2019年起以麟洋配之姿一路過關斬將，最後登上奧運最高殿堂。
球不落地，絕不放棄。經歷磨練與低潮的爐火淬煉，金門之子李洋在羽球生涯中領悟「堅持很難，放棄只要一瞬間」，浴火重生的鳳凰自灰燼中振翅飛起，一路飛越歷史中遭烽火波及的金門及後期的轉型開創，讓台灣被世界看見；如同金門酒廠70年來的經久彌新，始終秉持釀酒初心，以金門高粱酒揚名世界。
麟洋一戰成名，紀念酒款聞「酩」世界
羽球因16根羽毛成就完美平衡，李洋因16年磨礪而鍛鍊成金。
金門酒廠選在麟洋奪金一週年，以16這個特別的數字推出「李洋16」紀念酒。16面切割面玻璃瓶身、1.6公升瓶裝、16根金色鳳羽環繞其上，再特選16年儲陳窖藏老酒；從瓶身設計到酒基選用皆呼應數字16，更添加雙倍食用金箔，與金羽內外呼應出璀璨的完美臻品。
外包裝禮盒採開盒式設計，呈現出金酒的大器風範，極具收藏價值。每一瓶李洋16紀念酒皆擁有專屬編號及李洋簽名小卡，並附贈兩只水晶鬱金香杯，搭配專屬LED燈座。當燈光照射多面瓶身，金箔於酒液中旋轉擺動，金黃光彩的絢麗奪目，有如鳳凰般貴氣非凡。
與此同時，金酒也挑戰極致玻璃工藝，以羽毛球造型設計出相當吸睛的「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒。16面切角錐形酒瓶設計，忠實還原了16根羽毛組成的羽球造型，是金酒向李洋、王齊麟兩位金牌英雄的絕佳默契致敬，也是金酒不斷挑戰自我的展現。
「麟洋LIVE YOUNG」紀念酒瓶身鑲有金色閃電造型的「LY」字樣，從瓶蓋一氣呵成貫穿至瓶底，直線俐落的潮流風格，象徵麟洋配以迅雷不及掩耳的速度，攀升至世界排名並成為金牌搭擋；也如同金門酒廠位於資源有限的小島，卻能屢獲世界烈酒大獎，聞「酩」世界。
「LY」不只是「LING & YANG」，也是永久保存麟洋配奪金感動的「LIVE YOUNG」，兩位球員的絕佳默契讓羽球雙打的完美平衡得以展現，台灣羽球於體壇最高殿堂奪金的興奮與激動，令這款酒獨具珍藏價值！
中式白酒標竿，傳承古法釀製的完美平衡
金酒傳承古法釀製，採用「固態發酵」，能使釀製的酒質風味和口感更為豐富，儲放於不銹鋼桶或陶罈內。
金門高粱酒的酒質晶瑩透亮，口感協調平衡、清香純正，金酒自2016年首度參加國際賽事，屢獲國際大獎殊榮，品質深受肯定。2022年適逢金門酒廠建廠70週年，於美國舊金山烈酒競賽中更奪得8項金牌肯定，連續7年獲得國際賽大獎的肯定，獲獎作品橫跨多個年份、酒度，徹底彰顯國際一流酒廠的豐富性與完整性。
對李洋來說，16是拿下台灣史上第一個奧運羽球金牌的數字；對金酒來說，16蘊含著釀酒古法技術的2次發酵、2次蒸餾，如同2²=2x2，2的平方數能達到絕對對稱的完美情況。金門酒廠持續建構中式白酒消費新文化，建廠70週年之際，以「70如金、經久彌新」的品牌主張，堅持遵循古法釀製的平衡才能成就完美，繼續以絕佳狀態站穩世界舞台！