侯友宜提出「台灣非強國棋子」，不僅牽制「親美反共」的朱立倫，也凸顯民進黨「聯美抗中」之失衡

日前可能成為台灣未來領導人的新北市長侯友宜，其在元旦談話提到「台灣非強國棋子」，被民進黨人士質疑這是走回國民黨老路是「疑美論」，且其兩岸論述也被民進黨批評認為空洞化。

在台灣九合一選舉結束民進黨慘敗後，社會已開始進入討論2024年領導人選舉，作為台灣六個直轄市中人口最多、選票最集中的新北市，無疑是在大選中發揮最大關鍵影響力區域。連任的侯友宜曾任警政署長，執掌全台公共安全、社會秩序之維護；也曾擔任新北市副市長，其地方事務及治理經驗已十分專精及熟悉。

作為藍營最有可能取得執政權再度完成政黨輪替的候選人，侯友宜處理公共事務一向給予人低調小心翼翼、務實穩健、勇於承擔之信任感，不起意識型態爭論。

然而，作為未來台灣可能領導人，缺乏兩岸及國際、國防外交事務治理經驗並非其專長領域，也甚少發言宣示其政策立場，致外界不易窺探其兩岸路線及國際戰略，此可能構成侯友宜成為台灣領導人的短板及劣勢。2023年初，侯提出台灣「非強國棋子說」，應是其爭取高階政治領域發言權及有意競選總統大位之「起手式」。

首先，宣稱台灣不應成為強國棋子，台灣國際戰略應從「聯美抗中」轉向「友美和中」取向

侯友宜此次元旦高倡「我們絕對不是強國的棋子」，相對民進黨政府採取「一邊倒」、「聯美抗中」戰略及「抗中保台」路線，與美國印太戰略相聯盟，充當美國在東亞區域圍堵中國之「棋子」或「馬前卒」角色，顯然這是直接否定民進黨政府的「親美抗中」之失衡政策。侯倡議台灣應採取相對自主性、中立性及獨立性「友美和中」均衡策略。

這樣相對均衡的國際戰略，可謂是回歸馬英九主政時期「友美和中」路線。這顯示針對兩岸關係發展，侯友宜提出交流要平等、尊嚴、友善、彼此非常信任始能往前走。侯友宜的兩岸路線取向，應是主張採取既「友美」又「和中」的「等距路線」，向馬英九持守友美及和中路線回歸；但不同於現任主席朱立倫採取過度「親美反共」路線。

朱立倫訪美時曾論及兩岸應接觸與溝通，好過戰鬥和衝突。國民黨堅持為穩定兩岸關係、降低中國威脅、管控兩岸危機，與中國展開「基於原則的交往」；朱立倫甚至回應「九二共識」是「創造性模糊」，是「沒有共識的共識」，不必浪費時間在九二共識本身，此引發黨內及台灣社會軒然大波。