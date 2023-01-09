凱絡媒體獨家 SAVI 衡量指標，放大品牌社群影響力

消費者創造品牌的年代

Dentsu 電通行銷傳播集團 - 凱絡媒體董事總經理盧人瑞提到現在是由消費者創造品牌的年代，消費者會藉由聽到其他消費者的描述，建構對於品牌認知。Google 講者 Christine Chang 提到現在品牌需要像創作者一樣思考（Brand as creator）與跟消費者溝通，LINE 講者 Judy Wu 亦提到 LINE VOOM的操作也與創作者緊密合作，共創內容。品牌網紅化已經是個趨勢，那在這樣的年代品牌又該如何與網紅合作呢？

告別一次性的網紅行銷，將網紅視為數位響導

許多品牌網紅行銷的痛點是無法留下與網紅合作後帶來的流量，導致每次與網紅合作都像是 “ 一次性的網紅行銷 ” 。在本次論壇中凱絡媒體就分享了他們如何幫助品牌擺脫這樣的網紅行銷困境。從初期品牌與網紅換粉絲互動到品牌與網紅共創內容、累積不同受眾，到最後掌握品牌數據，品牌與網紅的合作已經不再只是做一波宣傳，跟網紅合作要一起產出品牌社群內容，不只是運用網紅的影響力增加能見度，更是創造長尾價值，讓網紅成為品牌社群行銷的數位響導。

（圖／凱絡媒體 呂佳純）

新世代社群神器 SAVI 社群驅動價值指標協助企業擬定精準社群策略

凱絡媒體為了協助企業解決社群行銷痛點，推出SAVI 社群驅動價值指標，SAVI是綜合考量品牌共感魅力、共鳴能力、以及共創實力三大維度，再根據不同平台的生態特性給於權重配置。能適時反應社群現況跟品牌價值的關係。共感魅力可以檢視社群經營力、品牌共鳴力是品牌能否引發社群興趣關注的量化指標，最後，品牌共創實力是指評估社群能見度，同時納入品牌官方、意見領袖，甚至是共創內容面向，可說是因應社群生態演變的動態評估方法。

SAVI 衡量指標實際案例：廣告投放為主的品牌，該如何從 0 - 1 打造社群影響力呢？

以家電品牌為例，該家電品牌主要為廣告投放操作，導致 SAVI 衡量指標中三維度的社群力低落。然而，若沒有數據系統，品牌很難釐清他若要增強社群力，該先從網紅合作下手，或是從經營自身內容為主，透過 SAVI 衡量指標與社群營運力，判斷品牌因單價較高，難以從網紅合作廣灑下手，加上購買家電類型受眾對於食譜的剛需，因此針對此範例提出對症下藥的社群策略，透過一系列生活化的廚藝教學 YouTube 內容，提供品牌具備長尾效應可被消費者搜尋的內容策略建議。

關鍵數據與實務洞察打造精準品牌社群策略

透過 SAVI 衡量指標與凱絡媒體專業的社群營運能力，不管你是哪一種類型的品牌，都可以透過精準的數據判讀，關鍵的社群策略擬定，以及長期的社群經營，成功放大品牌社群影響力。

社群洞察成功打造 Pizza Hut 風靡全台的社群影響力

電通行銷傳播集團董事總經理盧人瑞與 Pizza Hut 總經理梁家俊精彩對談，談到 Pizza Hut 透過與代理商合作檢視社群數據，判定台味食材最能引起社群的討論，推出引起社群大量討論的台味 Pizza ，並吸引頭部 KOL 、藝人自主分享產品，獲取強大的社群影響力。更因為特殊產品帶來的大量曝光以及導流，提升品牌的整體成長與營收，用產品把行銷漏斗打開，增加轉換率。

未來，凱絡媒體將透過 SAVI 衡量指標為基礎，以及豐富的社群經驗，協助更多品牌放大社群影響力！

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