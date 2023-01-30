美國國會成立「奶爸連線」，力推各項協助美國工薪家庭法案，包括帶薪育嬰假

文：江今葉（中央社駐華盛頓特派員）

1月初，當全球都緊盯麥卡錫（Kevin McCarthy）何時能奪下聯邦眾議院議長槌時，緊繃的議場內其實有個溫馨的漏網鏡頭，那是加州選出的眾議員葛梅茲（Jimmy Gomez）背著兒子穿梭在國會議場間，不少議員還趁著空檔時間，上前逗弄小孩。

新國會開始第一天，通常是議員宣誓的重要日子，許多議員都會在家人陪伴下進行宣誓。但由於麥卡錫歷經4天15輪投票才終於勝出，不少議員的親友都因為工作、學業等因素先行離開，留在現場的家屬不多，更遑論像葛梅茲才出生4個月的兒子霍奇（Hodge）。

但葛梅茲可不是帶著孩子到現場炫耀而已，從他的推文中可以看到，葛梅茲可是超級奶爸，不僅利用時間餵奶、換尿布、帶著兒子接受訪問，甚至還穿著印有兒子可愛臉龐的襪子。

葛梅茲並不是美國國會唯一一位奶爸。德州選出的卡斯楚（Joaquin Castro）也被捕捉到帶著8個月大的女兒在議場穿梭，讓老婆大人能帶著兩個較大的孩子參觀華府。

On behalf of my son Hodge and all the working families who need an expanded #ChildTaxCredit.



I cast my vote for Hakeem Jeffries. pic.twitter.com/C6IALb7Gx9 — Rep. Jimmy Gomez (@RepJimmyGomez) January 3, 2023

相較於男性，女性政治人物帶著孩子出席議會時有所聞。剛辭職的紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）就曾經在2018年時帶著當時3個月大的女兒妮薇（Neve）出席聯合國大會。

美國聯邦參議員達克沃斯（Ladda Tammy Duckworth）也曾在2018年時帶著才出生10天的女兒梅里（Maile）進入國會，成為美國史上第一個在會期間進入參議院議場的寶寶。當時參議院才剛無異議投票通過修改規定，允許議員父母帶襁褓中的孩子進入參議院議場，希望藉此為美國樹立友善家庭政策的典範。

拜議長難產所賜，在國會新會期展開3週後，包括葛梅茲在內的15位同為民主黨籍議員26日在國會山莊外宣布成立「奶爸連線」（Dads Caucus）。雖然比眾議院的「媽媽連線」（Moms Caucus）整整晚了4年，但「奶爸連線」的成立，將性別平權再往前推進一步。

葛梅茲等人在連線成立記者會上宣示將提出各項協助美國工薪家庭法案，包括擴大兒童稅負扣除額、增加負擔得起的兒童保育與醫療保健，以及帶薪育嬰假等。

美國在2019年才通過法案，給予聯邦公務員可享12週帶薪育嬰假，但許多企業仍未提供新手爸媽育嬰假，即使有時間也極短或是不支薪。但隨著社會對性別角色與養育子女的態度轉變，不少父母仍選擇請育嬰假，在家工作或是全職家庭主夫的人數也在增加。

最有名的是拜登政府運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），身為同志的他在和夫婿查斯頓（Chasten Buttigieg）結婚後，在2021年抱著2名嬰兒宣布升格當爸爸。布塔朱吉並開始帶薪休假，以便照顧新生兒。他曾向微軟國家廣播公司（MSNBC）表示：「很幸運能作為其中一份子親身感受，能夠有彈性地照顧新生兒。」

葛梅茲（右）與德州議員卡斯楚（左）帶孩子畫面。（圖取自twitter.com/RepCarbajal）

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀