美國國會成立「奶爸連線」，力推各項協助美國工薪家庭法案，包括帶薪育嬰假
我們想讓你知道的是
拜議長難產所賜，在國會新會期展開3週後，包括葛梅茲在內的15位同為民主黨籍議員26日在國會山莊外宣布成立「奶爸連線」（Dads Caucus）。雖然比眾議院的「媽媽連線」（Moms Caucus）整整晚了4年，但「奶爸連線」的成立，將性別平權再往前推進一步。
文：江今葉（中央社駐華盛頓特派員）
1月初，當全球都緊盯麥卡錫（Kevin McCarthy）何時能奪下聯邦眾議院議長槌時，緊繃的議場內其實有個溫馨的漏網鏡頭，那是加州選出的眾議員葛梅茲（Jimmy Gomez）背著兒子穿梭在國會議場間，不少議員還趁著空檔時間，上前逗弄小孩。
新國會開始第一天，通常是議員宣誓的重要日子，許多議員都會在家人陪伴下進行宣誓。但由於麥卡錫歷經4天15輪投票才終於勝出，不少議員的親友都因為工作、學業等因素先行離開，留在現場的家屬不多，更遑論像葛梅茲才出生4個月的兒子霍奇（Hodge）。
但葛梅茲可不是帶著孩子到現場炫耀而已，從他的推文中可以看到，葛梅茲可是超級奶爸，不僅利用時間餵奶、換尿布、帶著兒子接受訪問，甚至還穿著印有兒子可愛臉龐的襪子。
葛梅茲並不是美國國會唯一一位奶爸。德州選出的卡斯楚（Joaquin Castro）也被捕捉到帶著8個月大的女兒在議場穿梭，讓老婆大人能帶著兩個較大的孩子參觀華府。
相較於男性，女性政治人物帶著孩子出席議會時有所聞。剛辭職的紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）就曾經在2018年時帶著當時3個月大的女兒妮薇（Neve）出席聯合國大會。
美國聯邦參議員達克沃斯（Ladda Tammy Duckworth）也曾在2018年時帶著才出生10天的女兒梅里（Maile）進入國會，成為美國史上第一個在會期間進入參議院議場的寶寶。當時參議院才剛無異議投票通過修改規定，允許議員父母帶襁褓中的孩子進入參議院議場，希望藉此為美國樹立友善家庭政策的典範。
拜議長難產所賜，在國會新會期展開3週後，包括葛梅茲在內的15位同為民主黨籍議員26日在國會山莊外宣布成立「奶爸連線」（Dads Caucus）。雖然比眾議院的「媽媽連線」（Moms Caucus）整整晚了4年，但「奶爸連線」的成立，將性別平權再往前推進一步。
葛梅茲等人在連線成立記者會上宣示將提出各項協助美國工薪家庭法案，包括擴大兒童稅負扣除額、增加負擔得起的兒童保育與醫療保健，以及帶薪育嬰假等。
美國在2019年才通過法案，給予聯邦公務員可享12週帶薪育嬰假，但許多企業仍未提供新手爸媽育嬰假，即使有時間也極短或是不支薪。但隨著社會對性別角色與養育子女的態度轉變，不少父母仍選擇請育嬰假，在家工作或是全職家庭主夫的人數也在增加。
最有名的是拜登政府運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg），身為同志的他在和夫婿查斯頓（Chasten Buttigieg）結婚後，在2021年抱著2名嬰兒宣布升格當爸爸。布塔朱吉並開始帶薪休假，以便照顧新生兒。他曾向微軟國家廣播公司（MSNBC）表示：「很幸運能作為其中一份子親身感受，能夠有彈性地照顧新生兒。」
新聞來源
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
新創Onramp Lab再下一城！看新產品ContactLoop聊天機器人，如何助金融業客戶業績提升2倍？
我們想讓你知道的是
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab 究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
談起Onramp Lab這個新創團隊或許有些陌生，但自2015年成立以來，憑藉著技術本位的實力與內部夥伴並肩合作，成功擄獲了金融、媒體、娛樂甚至是食品等不同產業，令人更好奇 Onramp Lab究竟有何看家本領，又將拿出什麼秘密武器來滿足市場與客戶的需求？
攤開Onramp Lab目前的解決方案版圖，Onramp Lab執行長吳鎮雄分析，目前團隊除了有以提供金融諮詢的搜尋引擎優化FinanceJar外，還有能提供從買廣告、刊登廣告等媒體採購一條龍服務的ThreeSigmaMedia，「但我們在協助企業過程中發現聯繫消費者的最後一哩路出現了斷層，」無論企業投入多少的廣告資源，若無法在黃金時間與消費者接上線，就容易錯過了可能創造產值的機會，甚至在錯誤的時間聯繫、也會影響品牌好感度。
吳鎮雄表示根據Onramp Lab內部的統計，當企業投放廣告找到消費者後，即時（realtime）聯繫與20分鐘後以及隔天聯繫所能創造的成交結果，將相差4倍到10倍之多，且消費者對與品牌的關注度與專注力也隨著時間雪崩式遞減，這讓Onramp Lab團隊試圖去思考，如何能近一步協助手中的企業客戶有效解決此一問題，因此催生出了Onramp Lab第三個解決方案：ContactLoop AI聊天機器人。
導入ContactLoop，為企業創造營收又省時省力
試想當你去參加一場聯誼獲得到心儀對象的聯繫方式時，你會怎麼做？「聯誼結束到約出來碰面，肯定會醞釀一段時間啊！」吳鎮雄笑著說。
同理，當企業透過廣告投放獲得一份潛在客戶名單，他們究竟是真的對產品有興趣，還是不小心誤按？過去企業只能照著這份名單逐一聯繫，拒絕、碰壁甚至是未果都是常態，但對於企業而言大量的人力與時間投入都是成本。如今，企業能透過Onramp Lab團隊打造的聊天機器人ContactLoop，透過AI與潛在客戶初步互動，再篩選出更精準的清單進行溝通，讓完成最後一哩交易的路變得更有效率。
吳鎮雄表示，這項服務在美國上線半年多來，就成功為金融產業企業客戶節省至少3成的客服人力，同時靠著更精準的消費者名單，衝出2倍業績成長的表現。「團隊花了大量時間了解客戶的使用場景，」如何與消費者打招呼、應該要準備哪些回應內容、避免開放式的問題不易聚焦等，當消費者被廣告吸引的那一刻起，ContactLoop就能即時的與他們聯繫，透過如同真人般一問一答的簡訊對話流程，篩選出真正含金量高的潛在消費者，協助企業最後能「一竿進洞」。
或許有所不知，由吳鎮雄領軍的Onramp Lab團隊，旗下產品皆是由在台灣的開發團隊一同協助打造，且團隊的平均年齡僅30歲，同時具備著強大的行銷DNA與產業知識背景，甚至對於銷售場景也多有著墨，相較於強調「技術」的聊天機器人，ContactLoop的產品設計上能更佳直覺與人性化，來自台灣的產品也更能解決各個市場的企業痛點。
Onramp Lab產品技術總監竇友志表示，ContactLoop不僅提供一站式服務，探索客戶需求，更隨時調整聊天機器人的參數與訓練其語言辨識模型，確保企業在使過程中能準確掌握消費者需求，更能針對問題進行AB測試、找出最佳的起手式或應答。針對美國市場區域碼眾多的特殊性，ContactLoop也能在後台依據消費者的所在地進行分類，避免用非其所在的區域碼電話聯繫，「就好像你在台北接到陌生區碼的電話也可能拒接是一樣的概念，」竇友志説。
摩拳擦掌台灣市場，瞄準保險、電商產業
如今，ContactLoop這項全新服務在美國已成功打下第一仗，「很期待接下來能帶進台灣市場，」吳鎮雄説。從他的觀察發現，諸如保險、電商、醫美這類型在台灣市場蓬勃發展，卻仍需要耗費大量人力與廣告成本進行陌生開發消費者的模式，或是高電價且資訊量大的電商零售，都是ContactLoop AI聊天機器人可以協助轉型的產業。
吳鎮雄認為Onramp Lab團隊能給予企業客戶的不只是ContactLoop而已，從協助企業找出精準消費者名單開始，整合ThreeSigmaMedia、FinanceJar等不同解決方案，以一站式的角色給予企業更完整的服務，他相信Onramp Lab能與企業客戶一同創造更好的價值。