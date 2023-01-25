《孩子越倔強，我越溫柔》：你家也是「閱兵場」嗎？為家人和自己創造一段「魔術時光」

文：吳孟昌

孩子和我們，怎麼距離越來越遠？

為家人和自己創造一段「魔術時光」

【練習對每位家人微笑著說早安】

如何改變家庭疏離的氛圍，為親子關係增添幸福的元素？ 首先，你要懂得照顧自己。 每天撥時間（長短不拘）做自己喜歡（或感興趣）的事。

先讓自己的生活有幸福感，才有能量傳遞幸福給家人。 家庭疏離的氛圍，大多來自家人相處的某種慣性（如：不習慣主動關心對方）。 不需要刻意打破這個慣性，只需要嘗試「增添」一點新元素即可。

比如早上起床時，家人通常都忙著盥洗、整裝、準備出門，但今天你決定在見到每一個家人時，微笑著道早安。 想與家人親近，增進彼此的理解，「對話」是不可或缺的方式。 不要把「對話」想得太高深、艱難，尊奉為一門藝術，那只會讓你望而卻步。

如果情境適合，請記得善用「天氣報告」這個工具（見第一六八頁），它可以輕鬆開啟家人間的閒聊，也可以幫助你探知家人的生活小細節或心情。

你家也是「閱兵場」嗎？

某回在親子關係工作坊結束後，和一位阿嬤級學員聊天，她感嘆地說：「以前年輕時忙著工作賺錢，跟小孩相處的時間不多，家人在生活中常常都是各走各的路，即使住在一起，一天也講不到幾句話，久而久之，我和兒子也變得疏遠了。他從小就不太對我說他的事，除非我問才會講幾句。他婚後沒跟我們住，見面的機會更少了，難得碰面時還是講不到幾句話。」

「所以，你覺得愧疚嗎？」我問她。

她說：「有一點。但也沒辦法，當時每天忙得團團轉，實在沒太多時間陪小孩。現在他也有了自己的孩子，應該會體諒我們當時的處境吧！」

在講求速度和效率的時代，「忙碌」幾乎是每個現代人的日常，而當這樣的狀態被帶入家庭裡，的確就像這位媽媽所說，家人雖然同住在一個屋簷下，卻各有各的行進軌道。

這樣的家庭圖像，薩提爾以「閱兵場」來形容。意即家庭成員間常可見彼此在家中來去、流動，但鮮少有交集，以致每個人都好像站在台上的司令官，看著士兵川流而過，卻是隔著遙遠的距離。

忙碌雖是不可逆的現實，但誰也不樂意家庭淪為閱兵場。每當想起那位媽媽略顯無奈又自責的神情，讓我覺得這實在非常值得深思。

針對「家庭時間」的管理，薩提爾有三點建議，對於經營家庭及親子互動常覺得缺少時間與心力的我們，相當具有參考價值。

一、製造兩個人的時間

平常要騰出全家人共聚的時間較不容易，因此可以從「兩個人」的對話著手。

每天利用機會，直接與家中的一位成員交談。而不要總是透過第三者的轉述去片面地理解家人，這樣可以避免曲解與刻板印象的產生。

我常利用接送兒子去上課或補習的時間，在車上和他閒聊：「你今天在學校還好嗎？我看老師在家長群組裡po了好多美食照。你們班今天辦什麼活動？」

「因為期中考快到了，所以我們今天『期中進補』，愛心媽媽買了好多食物來班上，大家都吃得很開心！」兒子笑著說。

「哇！你們好幸福喔！我以前讀國中的時候都沒有這種福利。」

在車上的對話常就像這樣無主題的閒聊。透過這個機會，我才得以窺見兒子的某些生活情境與細節。

雖然時間不長，但可以直接感受到彼此的關心和親近，在車流之中前行，是非常令人享受的「魔術時光」。

二、營造全家人的時間

雖然全家人連要一起吃頓飯都不容易，但營造全家人共處的時間，仍是非常值得努力的目標。薩提爾提出了「天氣報告」這個工具，建議家人們相聚時，可以針對這五個主題，自由地表達個人的感受或想法：

「欣賞或感謝」

「擔憂或困惑」

「抱怨和提議」

「我的新資訊」

「希望或願望」

最近，我嘗試在孩子們就寢之前，邀請全家人圍坐在臥室地板的軟墊上，趁著大家沐浴過後、身心放鬆之際，利用十分鐘的時間，請每個人針對上述五個主題（擇一或複選皆可）自由進行抒發。

我先拋磚引玉：「我想感謝大家今天的配合，讓我在忙碌中還能有種從容的感覺。如果大家都在狀況外，我可能會疲於奔命，所以我想謝謝大家的合作。」

太太接棒：「我喜歡大家圍坐在一起說話的感覺，希望以後可以常常這樣做。」

兒子想了一下，接著說：「國中的考試很多，我對於自己的數理科分數常常很難提升，感到有點擔心，希望能夠找到比較有效的讀書方法。」

女兒看大家都講得頭頭是道的樣子，思考了一下之後，說：「我最近喜歡看跟料理有關的書或影片，也會自己試著做。要特別謝謝姑姑買了小廚具送給我，讓我想吃什麼的時候，可以自己動手做。」

大家說完之後，突然對於「天氣報告」這個名稱有種會心一笑的瞭然。

因為面對面的表達與聆聽，能使彼此深刻地感受到情感與想法交流的溫度，它就像支「溫度計」，可讓人感測到這個家與家人的真實面貌。無論顯示的是冷熱或陰晴，家人們此刻都同在一起。

這個小活動，對於情感的凝聚與促進彼此理解甚有幫助，且不耗時，非常值得一試。

三、給自己獨處的時間

為了經營家庭與親情，我們費心規劃了與家人共處的時間。然而在關照家人的同時，「照顧自己」其實也非常重要。

尤其許多人在工作一天之後，回家又得馬上肩負照顧一家大小的責任，往往忙得忘了自己，長期下來，不但對個人的身心健康有害，對於夫妻、親子關係的維繫，其實也造成耗損。

因此，每天留一點時間給自己，運動、書寫、閱讀、靜坐……從中補給能量，是非常必要的。

太太是國小教師，下班後，常常還在家長群組中傳送或回覆訊息，忙得不可開交。

我建議她要設下界線，提醒自己下班了就盡量不要在群組裡宣布事情；也讓家長知道，她在晚上八點之後就不會再回訊息了。如此一來，才能擁有較為完整的晚間時光，與家人、還有自己相處。

近來在晚飯後，她會獨自到社區的中庭漫步，或坐在房裡的沙發上閱讀、放空，似乎較能放慢速度、品味生活了。

她也覺得以前總認為自己做得不夠多，拚命想超前進度，結果把自己搞得很累。但是自從開始多花點心思照顧自己，允許自己可以慢下來之後，身心真的舒坦多了。

面對越轉越快的世界與永遠在追趕時間的自己，有時我們會覺得要再多擠出一點時間，簡直是天方夜譚。然而，若連撥時間照顧自己都覺得浪費，其實照顧家人的品質也不會太好。

我從太太身上看到的是，當她懂得每天留點時間照顧自己，其實也是同步滋潤我和她之間的伴侶關係，及她與孩子之間的親子關係。因為她的身心舒坦，這個家就會有一個幸福的女主人，而與她同在一個屋簷下的我們也將同步受惠。

有覺察，就有機會實踐；能實踐，便可帶來改變與滋養