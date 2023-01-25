《孩子越倔強，我越溫柔》：你家也是「閱兵場」嗎？為家人和自己創造一段「魔術時光」
我們想讓你知道的是
忙碌雖是不可逆的現實，但誰也不樂意家庭淪為閱兵場。每當想起那位媽媽略顯無奈又自責的神情，讓我覺得這實在非常值得深思。針對「家庭時間」的管理，薩提爾有三點建議，對於經營家庭及親子互動常覺得缺少時間與心力的我們，相當具有參考價值。
文：吳孟昌
孩子和我們，怎麼距離越來越遠？
為家人和自己創造一段「魔術時光」
【練習對每位家人微笑著說早安】
如何改變家庭疏離的氛圍，為親子關係增添幸福的元素？
首先，你要懂得照顧自己。
- 每天撥時間（長短不拘）做自己喜歡（或感興趣）的事。
- 先讓自己的生活有幸福感，才有能量傳遞幸福給家人。
家庭疏離的氛圍，大多來自家人相處的某種慣性（如：不習慣主動關心對方）。
- 不需要刻意打破這個慣性，只需要嘗試「增添」一點新元素即可。
- 比如早上起床時，家人通常都忙著盥洗、整裝、準備出門，但今天你決定在見到每一個家人時，微笑著道早安。
想與家人親近，增進彼此的理解，「對話」是不可或缺的方式。
- 不要把「對話」想得太高深、艱難，尊奉為一門藝術，那只會讓你望而卻步。
- 如果情境適合，請記得善用「天氣報告」這個工具（見第一六八頁），它可以輕鬆開啟家人間的閒聊，也可以幫助你探知家人的生活小細節或心情。
你家也是「閱兵場」嗎？
某回在親子關係工作坊結束後，和一位阿嬤級學員聊天，她感嘆地說：「以前年輕時忙著工作賺錢，跟小孩相處的時間不多，家人在生活中常常都是各走各的路，即使住在一起，一天也講不到幾句話，久而久之，我和兒子也變得疏遠了。他從小就不太對我說他的事，除非我問才會講幾句。他婚後沒跟我們住，見面的機會更少了，難得碰面時還是講不到幾句話。」
「所以，你覺得愧疚嗎？」我問她。
她說：「有一點。但也沒辦法，當時每天忙得團團轉，實在沒太多時間陪小孩。現在他也有了自己的孩子，應該會體諒我們當時的處境吧！」
在講求速度和效率的時代，「忙碌」幾乎是每個現代人的日常，而當這樣的狀態被帶入家庭裡，的確就像這位媽媽所說，家人雖然同住在一個屋簷下，卻各有各的行進軌道。
這樣的家庭圖像，薩提爾以「閱兵場」來形容。意即家庭成員間常可見彼此在家中來去、流動，但鮮少有交集，以致每個人都好像站在台上的司令官，看著士兵川流而過，卻是隔著遙遠的距離。
忙碌雖是不可逆的現實，但誰也不樂意家庭淪為閱兵場。每當想起那位媽媽略顯無奈又自責的神情，讓我覺得這實在非常值得深思。
針對「家庭時間」的管理，薩提爾有三點建議，對於經營家庭及親子互動常覺得缺少時間與心力的我們，相當具有參考價值。
一、製造兩個人的時間
平常要騰出全家人共聚的時間較不容易，因此可以從「兩個人」的對話著手。
每天利用機會，直接與家中的一位成員交談。而不要總是透過第三者的轉述去片面地理解家人，這樣可以避免曲解與刻板印象的產生。
我常利用接送兒子去上課或補習的時間，在車上和他閒聊：「你今天在學校還好嗎？我看老師在家長群組裡po了好多美食照。你們班今天辦什麼活動？」
「因為期中考快到了，所以我們今天『期中進補』，愛心媽媽買了好多食物來班上，大家都吃得很開心！」兒子笑著說。
「哇！你們好幸福喔！我以前讀國中的時候都沒有這種福利。」
在車上的對話常就像這樣無主題的閒聊。透過這個機會，我才得以窺見兒子的某些生活情境與細節。
雖然時間不長，但可以直接感受到彼此的關心和親近，在車流之中前行，是非常令人享受的「魔術時光」。
二、營造全家人的時間
雖然全家人連要一起吃頓飯都不容易，但營造全家人共處的時間，仍是非常值得努力的目標。薩提爾提出了「天氣報告」這個工具，建議家人們相聚時，可以針對這五個主題，自由地表達個人的感受或想法：
- 「欣賞或感謝」
- 「擔憂或困惑」
- 「抱怨和提議」
- 「我的新資訊」
- 「希望或願望」
最近，我嘗試在孩子們就寢之前，邀請全家人圍坐在臥室地板的軟墊上，趁著大家沐浴過後、身心放鬆之際，利用十分鐘的時間，請每個人針對上述五個主題（擇一或複選皆可）自由進行抒發。
我先拋磚引玉：「我想感謝大家今天的配合，讓我在忙碌中還能有種從容的感覺。如果大家都在狀況外，我可能會疲於奔命，所以我想謝謝大家的合作。」
太太接棒：「我喜歡大家圍坐在一起說話的感覺，希望以後可以常常這樣做。」
兒子想了一下，接著說：「國中的考試很多，我對於自己的數理科分數常常很難提升，感到有點擔心，希望能夠找到比較有效的讀書方法。」
女兒看大家都講得頭頭是道的樣子，思考了一下之後，說：「我最近喜歡看跟料理有關的書或影片，也會自己試著做。要特別謝謝姑姑買了小廚具送給我，讓我想吃什麼的時候，可以自己動手做。」
大家說完之後，突然對於「天氣報告」這個名稱有種會心一笑的瞭然。
因為面對面的表達與聆聽，能使彼此深刻地感受到情感與想法交流的溫度，它就像支「溫度計」，可讓人感測到這個家與家人的真實面貌。無論顯示的是冷熱或陰晴，家人們此刻都同在一起。
這個小活動，對於情感的凝聚與促進彼此理解甚有幫助，且不耗時，非常值得一試。
三、給自己獨處的時間
為了經營家庭與親情，我們費心規劃了與家人共處的時間。然而在關照家人的同時，「照顧自己」其實也非常重要。
尤其許多人在工作一天之後，回家又得馬上肩負照顧一家大小的責任，往往忙得忘了自己，長期下來，不但對個人的身心健康有害，對於夫妻、親子關係的維繫，其實也造成耗損。
因此，每天留一點時間給自己，運動、書寫、閱讀、靜坐……從中補給能量，是非常必要的。
太太是國小教師，下班後，常常還在家長群組中傳送或回覆訊息，忙得不可開交。
我建議她要設下界線，提醒自己下班了就盡量不要在群組裡宣布事情；也讓家長知道，她在晚上八點之後就不會再回訊息了。如此一來，才能擁有較為完整的晚間時光，與家人、還有自己相處。
近來在晚飯後，她會獨自到社區的中庭漫步，或坐在房裡的沙發上閱讀、放空，似乎較能放慢速度、品味生活了。
她也覺得以前總認為自己做得不夠多，拚命想超前進度，結果把自己搞得很累。但是自從開始多花點心思照顧自己，允許自己可以慢下來之後，身心真的舒坦多了。
面對越轉越快的世界與永遠在追趕時間的自己，有時我們會覺得要再多擠出一點時間，簡直是天方夜譚。然而，若連撥時間照顧自己都覺得浪費，其實照顧家人的品質也不會太好。
我從太太身上看到的是，當她懂得每天留點時間照顧自己，其實也是同步滋潤我和她之間的伴侶關係，及她與孩子之間的親子關係。因為她的身心舒坦，這個家就會有一個幸福的女主人，而與她同在一個屋簷下的我們也將同步受惠。
有覺察，就有機會實踐；能實踐，便可帶來改變與滋養
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感受空間的魔幻，讓自己好好被感動一番——當我們走入齊柏林空間
我們想讓你知道的是
齊柏林空間最新特展《覓城》，以「候鳥視角」探訪城市的肌理，訴說一座座城市的美麗與哀愁。齊柏林空間自2019年4月啟用，至今已經舉辦了《見山》、《逐岸》、《映河》三檔展覽，累積近6萬人次參觀。
「城市，總是無怨無悔，接納來自四方的人，概括承受各種夢想。人與城，由無數自我構成；人與城，心跳同步，緊緊連動。」
吳念真在展覽預告片中，以溫暖樸實的配音，邀請大眾走進齊柏林空間特展《覓城》（The City, The Flâneur ），透過齊柏林導演的攝影作品，以「候鳥視角」飛越山巒，探索一座座城市的肌理，亦從嶄新的俯瞰視野，發現家鄉城鎮潛藏的心跳脈動。
城市，是人們共同生活的地方，包容形形色色的日常風貌。在本次齊柏林空間《覓城》特展中，觀者不僅能欣賞齊柏林導演為世人留下的作品，更可看見作家鄧九雲、設計師張溥輝、攝影師陳敏佳、社會學家李明璁等協同創作者，透過自身的觀察與詮釋，與齊導的攝影作品展開對話，並再次交織出不同風貌的故事。
在齊柏林空間展場中，閱讀齊導與協同創作者拍攝的一幀幀影像、深深刻下的一字一句，拼湊美麗島嶼的城市輪廓，一種美的感受在這個空間升起，讓觀者不禁感嘆與敬佩。當人們習於低頭、幾乎時時刻刻浸淫於數位虛擬世界，卻仍有一群人願意撐起一座齊柏林空間，以實體展覽的渲染力帶給觀者感動，背負重現齊導的攝影之夢、訴說山河海城市的故事、喚起人們對土地的重視等使命⋯⋯究竟是什麼帶給他們動力，讓這群人願意在淡水老街的古蹟洋房中亮起齊柏林空間的燈，持續為世人帶來感動的光火？
「當人們在一張照片前駐足許久」——透過空間策展，將意念傳達給觀者
「我發現，每一個人都會在一張照片前駐足許久。」
故事始於 2017 年，一場空難讓齊柏林導演離開了我們。當時齊導的親朋好友決定舉辦攝影特展，讓感念齊導的民眾能前往追思，短短三週便累積了將近十萬人參觀。看見·齊柏林基金會的執行長萬冠麗回憶道，在齊柏林追思特展上，許多來觀展的民眾都會在影像作品前駐足許久，「觀眾看著齊柏林作品的眼神，到現在我都還記得。人們在齊柏林的每一幅作品中看見熟悉的、或不熟悉的台灣，以及尋找自己的家。」
萬冠麗接著說起看見·齊柏林基金會的開端。「許多觀眾以為齊柏林就是電影《看見台灣》的導演，事實上齊柏林在空中拍攝25年，他是一個堅定且堅持的空拍攝影師，累積了大量尚未面世的攝影作品。所以他離開的時候，我們深深覺得應該要讓他的作品被更多人看見，更重要的是看見齊柏林鮮為人知的那面——他的努力、他的熱情、他對工作的執著。」
齊柏林「為土地請命、為環境發聲」的遺志，以及25年對空拍堅持不輟的熱情，促成後人成立「看見·齊柏林基金會」，更感動了8,052位共建人慷慨支持，遂有了齊柏林空間作為基金會夥伴的基地。自2018年成立開始，基金會便持續整理齊柏林遺留的數十萬張空拍影像紀錄、進行數位典藏的任務；此外，也有系統地策劃不同主題的實體展覽，讓齊柏林的影像能量得以更深刻的傳達給世人。
「候鳥的人返航必經之地」——齊柏林空間選址淡水
許多人好奇的是，為什麼齊柏林空間選擇落腳淡水？萬冠麗表示，當時為尋找一處空間足夠、方便抵達、可承租的地點，一路找到了位於淡水老街的現址。巧合的是，看見·齊柏林基金會董事長歐晉德透露，淡水一帶的古色古香，正是齊柏林最喜歡的地方風光。
「齊柏林曾經和我說過，當他從海平面要飛回台北，映入眼簾的就是淡水小鎮。淡水，就是齊柏林每次返航進入台北市的轉折點。」
「這或許就是冥冥之中，齊柏林要帶我們來的地方。」歐晉德曾如此對萬冠麗說。
齊柏林空間最終於淡水老街落地，行人散步至此，首先可見一道白色的「燈・山」牆。遠觀可見仿若雪山的層巒疊嶂，近看則可發現牆上鑄刻著齊柏林空間共建計畫的8,052名贊助者姓名。這道共建牆的一磚一瓦，象徵民眾齊心守護環境的力量，亦是齊柏林空間要訴說的目標。
在齊柏林空間裡，還有一群深受齊導感動、願意付出行動的人，那就是展館服務志工。對他們而言，齊柏林空間是傳播環境教育意義的場域，也是讓志工能身體力行、貢獻影響力的所在。
例如導覽志工周明德、陳錦雪分享，儘管淡水對於台北市地區民眾或其他縣市遊客來說地處偏遠，但人們因為感念齊柏林導演的精神、又或是喜愛齊導的空拍作品，總是不辭辛勞，願意舟車勞頓來到淡水，在齊柏林空間慢慢地走、靜靜地看、細細地體會。而實體展場的魔幻能量，在細膩的攝影作品包圍、志工娓娓道來的故事之下，於焉展開，觀者唯有親身走入才能明白。
「我們班叫做齊柏林」——讓環境教育的種子飛入心中吧
齊柏林空間自 2019 年4月啟用，至今已經舉辦了四檔展覽，分別為《見山》、《逐岸》、《映河》、《覓城》，策展脈絡依循齊柏林生前提過的「山－海－河－城市－人」的方向，將齊柏林留給世人的大量空拍影像，於不同主題的策展計畫中正式公開，讓民眾從多種視角再次看見美麗台灣。
為了好好運用影像訴說土地的故事，齊柏林空間的每次策展，可不只是將影像陳列，事前必須有數位典藏的龐大工程支持，接著挑選作品，讓每一幀影像都能更有系統性、有故事性地被看見，向觀者傳達隱藏的意念。用心的策展民眾有目共睹，其中，2021年度特展《映河》更獲得德國紅點、日本Good Design、台灣金點等國內外設計大獎肯定。
除了獲得獎項青睞，齊柏林空間的環境永續精神，也吸引企業共同倡議。2020年底，看見·齊柏林基金會與全家便利商店合作，以公益零錢捐的方式，啟動「齊柏林空間・環境教育基地營」計畫，預計五年內邀請一萬名學生入館參觀學習，讓環境教育往下扎根。
在眾多走進齊柏林空間的學校團體中，特別讓萬冠麗印象深刻的是來自新竹市的竹光國中。由於竹光國中的學生可以為自己的班級取一個名字，因此有某一班級的學生便決定取名為「齊柏林班」。那天，「齊柏林班」來到齊柏林空間參訪，導師對於學生們的專注不禁感到驚喜——
「外頭熙熙攘攘的淡水老街這麼的吸引人，我以為孩子們會坐不住。但是我看到他們專注於欣賞作品、享受影像美景的神情，以及不捨環境被破壞的感嘆⋯⋯那種質樸而真實的反應，令我驚訝而感動，也更加覺得環境教育是不能等的。我很慶幸自己帶他們進入齊柏林空間，在心裡種下一顆種子。」
「讓空間去感動你」——從看見到行動，喚起人人心中的齊柏林精神
儘管齊柏林空間啟用不到一年，就遇上了2020年疫情大爆發，但疫情不只帶來危機，也帶來改變的可能性。萬冠麗分享，當時有YouTuber做了一集淡水旅遊節目，將齊柏林空間列入約會行程，沒想到因此吸引了許多年輕人來參觀，讓原先多以青壯年齡層民眾為主的齊柏林空間，擁有更多年輕族群的投入。而這也讓萬冠麗第一次強烈感受到，數位傳播與實體空間的合作效應。只不過，數位傳播的力量雖然不容小覷，但實體展覽空間仍有它存在的必要性。
「走一趟展覽空間，是會對你有所影響的。實體展場的溫度、影像策展的震撼，它會影響你的視覺，影響你的思維，影響你的心。必須透過這種方式，人們才會放在心裡面，才能真的開始感同身受去做一件事情。」
萬冠麗認為，打造一個空間讓人們進入、感受、體驗，才能創造數位載體所沒有的感動，進而促成實踐的可能。「所以，其實齊柏林空間成立的最大目的，是讓人們可以來這裡，能夠看見、認識、瞭解，最後才能夠有所行動。」
25年的空拍生涯，齊柏林導演為世人留下了10萬張底片、50萬張數位照片及1,000小時影片等大量影像素材。而看見·齊柏林基金一方面進行工程浩大的「數位典藏」，一方面經營齊柏林空間做實體展覽、環境教育，為的就是延續齊導遺志，讓影像持續發揮力量，貫徹「永續、札根、傳承、志業」的使命。
萬冠麗形容，數位典藏就像是「下水道工程」，是人們看不見，卻極度重要、不可或缺的基礎建設；而齊柏林空間的存在，就是讓數位典藏的影像得以「被看見」，讓整理後的作品匯聚成河，讓感動流進人們心中，進而啟發人們為環境努力。
行過山、踏過海、飄過河，接著我們走進城市，走進《覓城》展覽中，跟隨齊柏林導演如候鳥一般的眼光，在原先所習慣的一切之上翱翔，發掘過去不曾見過的城市樣貌。
展覽時間｜2022.12.28-2023.秋
展覽地點｜齊柏林空間（新北市淡水區中正路316-1號，得忌利士洋行後棟）