TNL+ 2023/01/10,
政治

為何民進黨政府不發錢也被罵，普發現金6000元也沒人感恩？

為何民進黨政府不發錢也被罵，普發現金6000元也沒人感恩？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

蔡英文點頭同意的全民普發6000元，相關法案還須行政院會通過，並經立法院三讀後才能發放，最快二月底能入帳。但更該被討論的是，這所謂「超徵」是什麼？錢從何而來？怎麼用才能真正改善人民生活。

2023年1月1日，台灣總統蔡英文在元旦談話中，對於去年台灣稅金超徵4500億一事，表示沒有具體討論發放消費券或發現金，強調錢要花在刀口上，認為：「這個決定不容易，但為了國家，我們必須這樣做，也要請國人能夠理解，並且支持。」此話一出，引發軒然大波，無論藍綠民代，都痛批政府不普發現金，而許多民眾也為之跳腳。

民進黨支持者（被暱稱為側翼）隨即發文，痛批普發現金的要求，是動搖國本。這筆錢應該照中央規劃，補貼油電損失，並因應未來一年可能的經濟困境。認為要求政府發錢的都是愚民，短視近利，反而會傷害台灣。

不料，僅僅隔了兩天，1月3日，行政院長蘇貞昌卻表示，超徵稅收其中1800億元，扣除不時之需後，將用發現金的方式讓全民共享，必須經立法院同意。而總統蔡英文也在臉書發文，表示：

對於中央可運用的3800億元，⋯⋯決定規劃從三個面向⋯⋯1000億，額外撥補勞保和健保基金財務缺口，同時增加電價補貼。⋯⋯1000億，啟動第一波「加強韌性經濟方案」的七項措施。⋯⋯協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。⋯⋯至於大家所關心的，還剩下1800億元的部分，經過這幾天的討論，除了要預留一筆錢因應不時之需外；我們將保留一定額度，用發現金的方式，來作為全民共享的方案

兩天之內，從不發錢突然變得要發錢，此舉不但打臉綠營側翼，而且因為政策的大轉彎，讓輿論風向也一時混亂。原本反對民進黨者還在痛罵不發錢，突然要發錢了，也只能變成「檢討決策過程」，以及討論金額多寡，與抨擊超徵的狀況，反正就是看民進黨不爽。

而支持者則有點尷尬，因為反對發錢的理由通常建立在對政經情勢的分析上，無法馬上180度翻轉，會變成自打嘴巴。於是只好說民進黨不但重視補貼油電，又合理把經濟盈餘跟全民共享，雖然還是覺得發錢不對，但都因為人民短視近利，所以不能怪政府。

而許多有識之士，無論原本立場就反對發錢，或站在弱勢立場認為在疫情衝擊下，發錢可以增加消費與家庭的支撐，也沒因為民進黨政府的轉彎，就改變自己說法，還是就原有邏輯支持或反對。

這比較像是真正有立場定見的，但不太是主流。主流言論還是分成兩種，一是反民進黨，二是挺民進黨。而有些原本中立的選民或個人，很明顯在這一兩年厭倦民進黨宣傳戰的狀態下，都根據自己的情緒喜好，大反民進黨。在這次的發錢事件上，也依然如此。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。