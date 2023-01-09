2023/01/09,
政治

陳日君已返港，形容與教宗方濟各梵蒂岡會面「美妙」

陳日君已返港，形容與教宗方濟各梵蒂岡會面「美妙」
陳日君樞機早前到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世喪禮｜Photo Credit: GettyImages

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陳日君表示，他在本篤十六世的喪禮後獲方濟各單獨接見，他形容會面「美妙」，而方濟各也十分熱情；會面中向方濟各講述了過去十多年為香港監獄囚犯所做的教牧工作，並為不少囚犯進行施洗，而方濟各很開心聽到陳日君即使需要拐杖，仍繼續從事教牧工作。陳日君又獲贈玫瑰念珠及書籍。

（中央社）天主教香港教區榮休主教陳日君樞機早前到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）喪禮，據報導，他昨天（8日）已經回港。

根據《大公報》今天（9日）的報導，陳日君昨天從梵蒂岡回港，現身於香港國際機場，期間坐在輪椅上，沒有接受記者訪問。

陳日君等5名信託人因為涉及「612人道支援基金」案，去年被當局依國安法逮捕，當局指他們涉嫌犯「串謀勾結外國勢力或者境外勢力危害國家安全」罪。

陳日君等人被捕後，需要向警方交出所有旅行證件。

但當局沒有就相關罪名起訴陳日君等人，反而於去年底控告他們違反社團條例，沒有為基金進行註冊，法庭其後判處各人罪成，予以罰款，各人不服上訴。

陳日君3日向法院申請取回旅行證件，法庭在警方沒有反對之下批准其申請，讓他可以離港，遠赴梵蒂岡出席本篤十六世的喪禮。

香港部分媒體昨天轉述美國天主教媒體《America Magazine》的報導指出，陳日君表示，他在本篤十六世的喪禮後獲教宗方濟各（Pope Francis）在其住所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）中單獨接見，他形容會面「美妙」，而方濟各也十分熱情。

在「反送中」運動爆發前的長時間裡，陳日君與民主黨前主席李柱銘、前政務司司長陳方安生和壹傳媒集團創辦人黎智英被視為泛民主派的精神領袖。

獲方濟各單獨接見

（中央社）天主教香港教區榮休主教陳日君早前到梵蒂岡出席榮休教宗本篤十六世（Benedict XVI）喪禮，據報導，陳日君獲教宗方濟各（Pope Francis）私人接見，他形容會面美妙。

香港部分媒體轉述美國天主教媒體《America Magazine》的報導指出，陳日君表示，他在本篤十六世的喪禮後獲方濟各在其住所聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta）中單獨接見，他形容會面「美妙」，而方濟各也十分熱情。

據報導，他在會面中向方濟各講述了過去十多年為香港監獄囚犯所做的教牧工作，並為不少囚犯進行施洗，而方濟各很開心聽到陳日君即使需要拐杖，仍繼續從事教牧工作。

據報導，陳日君又獲贈玫瑰念珠及書籍。

陳日君於2020年曾赴梵蒂岡，希望就香港主教安排問題與教宗會面，但當時未獲接見。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
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