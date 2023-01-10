2023/01/10,
教育

日後我們還需要學習嗎？AI革命，教育變天

日後我們還需要學習嗎？AI革命，教育變天
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我們想讓你知道的是

學生努力學習，怎也不及AI，她／他學來幹甚麼？畢業後，社會也不特別需要她／他的技能（筆者當然明白學習有其自足價值），這會使一般人無法自處，難以找到努力的意義。

除了少數天分極高的精英，未來社會還需要人類皓首窮經做研究——特別在文史哲及社會科學等領域－還需要苦學多年才略有所成的專家學者嗎？其他資質更平庸的人，又怎樣在社會作貢獻？科幻小說中，大多數人變成可有可無的微塵，那個兩極分化、前路越來越窄的世界還距離我們多遠？

時間是站在AI一方，而非平庸的大多數

聯合國教科文組織早前發布《教育中的人工智能：可持續發展的挑戰和機遇》的報告，指出人機協作的未來教育形式將對教師角色產生深遠影響。紅杉資本、阿里巴巴前高層車品覺直言：「人工智能對人類最大的威脅，在於過度依賴機器智能之後，機器變得聰明，人類同時卻疏於思考，或許終有一天會被機器所利用。」

台灣清大生命科學系助理教授黃貞祥 Gene Ng在面書就提到，因為AI的興起，去年底教育界已發現AI比絕大多數30年前的阿宅學生都還會寫作文，以後那些能夠靠人腦生存的作文，鐵定是那種作文老師看起來亂七八糟、拿自己生命經驗作文章，以及言之有很多物的，作文老師的公式一定會被淘汰，因為AI都比作文老師更強大！因此，未來的作文課可能會消失，取而代之的是讓人有更多真實生命經驗的體驗，否則AI帶來的海嘯肯定很可怕。

但筆者相信，時間是站在AI，而非平庸的大多數那一方，只要人類沒有及時製定應變方案，情況將會一個階段比上一個階段更壞。初時人類拿自己生命經驗作文章，還有市場，但AI勝在會不斷進化，集天下絕頂武功於一身，模擬人類真情實感的傑作早晚會出現，而且輕易廣泛流傳，學習能力有上限的人腦憑甚麼與之匹敵？

一般人議價能力會持續降低

馬斯克前年在AI Day宣佈人形機器人企劃Tesla Bot後，去年向外展示「Optimus」原型機。該公司工程人員指該款機器人能夠在未來數年內真正完成研發，並改變整個經濟模式－馬斯克曾表示，這將為社會派發「全民基本收入」舖路。但最值得留意的是，Tesla Bot將可協助人類處理危險、重複與無聊的任務。所謂協作，不一定全面取替，但無可避免地使人的重要性降低，大企業更加不需要依賴勞工，一般人議價能力持續降低，後果會如何？

別以為受威脅者限於知識水平較低的領域。筆者跟一位研究政經理論的學者朋友談論AI於學術領域的影響，他也認為未來環境很不樂觀。《生活中的程式》專頁介紹，有一些AI可以「論文進去後直接幫你分段條列式抓出重點方便閱讀跟報告」，有一些「自動比較不同文獻的立論、爭點、共識、結論」，也有「圖像化每篇論文的引用來源、作者、相關文獻」，以及「把論文看不懂的地方標註起來，給你相對應的解釋」，在未來某一天，會否出現人和汽車鬥快無得再鬥的局面？

ChatGPT的啟示

去年風頭最大，甫推出即成全球熱話的，無疑是OpenAI的ChatGPT。美國有大學教授懷疑學生用ChatGPT幫手寫功課，拿去給ChatGPT detector考查，發現有99.9%的機會是AI「創造」出來。這件事意義深遠：縱使學識淵博，但學生懷疑使詐，還是要靠AI 辨真偽。請槍／作弊容易，人肉搜尋真相困難，雙方的付出與收穫毫不對等，唯有以彼之道還施彼身。美國普林斯頓大學教授Arvind Narayanan便指出，ChatGPT能帶來潛在的危險，除非你已經知道正確答案，否則很難判斷它什麼時候是錯。

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ChatGPT不單可代做功課，還可寫程式、模仿名人寫文章、創作故事，大學教授亦可用來寫課程大綱、講義甚至學術論文。AI肯定越變越強，將一般吸收和學習能力有限的人比下去。如果大學生甚或教授級人馬懂得利用更強大的AI把「功課／論文」改頭換面，掩AI耳目，評審者是否也要加碼，改用更厲害的偵查機器去找出可能造假的證據？在AI「軍備」競賽下，一般人很可能關心AI的判決多於作品內容，正如VAR興起，球證的執法水平變得次要，權威慢慢衰落。

AI橫行的世界中，還學習來幹甚麼？

一旦出現突破性技術，任何優秀作品都不容易證明自己由天然的人腦產生，而且，天然成分往往視乎定義，有不同程度之分。當AI科技進化下去，除了少數尖端科學、高難度創作，以及學習和IT科技有關的知識，學其他東西的意義，便不再像現在那麼容易獲肯定：反正都不會勝過AI，人腦的貢獻又有何珍貴之處？大多數情況下，人腦出品都有這樣那樣的缺點和不足，天然的意義和價值何在？科技發展超乎尋常，越來越多人變得可有可無，內在於社會的價值信仰體系，連帶不同專業的社會功能，都會受到前所未見的衝擊。

大學作為一個機構，特別是文史哲和社科部門，受到的壓力可能特別大。學生努力學習，怎也不及AI，她／他學來幹甚麼？畢業後，社會也不特別需要她／他的技能（筆者當然明白學習有其自足價值），這會使一般人無法自處，難以找到努力的意義。所以車品覺的擔心很有道理，但人類疏於思考，可能不是因為思想懶惰，而是找不到長期下苦功，但出來的成績始終遠遠不如AI的理由。

另一方面，當任何一門學問都自動跟全世界頂尖的人才較高下，大學又研究來做甚麼？除了每個國家自身的戰略考慮和需要，其他部門的知識都可和世上那批一流學府掛鈎，利用翻譯程式，學習和研究無疆界，政府又何必撥大筆公帑去保留「低增值」的教研部門？又或者，大學可以收縮各個學科，每個部門只聘用少量學術界精英，把資源用於聘請IT精英，管理知識再生產的工作，再將課程開放給所有人。而利用網上學習形式，學生甚至不用考大學，便可從世界各地的大學學者身上取經。問題是，這樣的世界還學習來幹甚麼？幹麼不沉浸在VR的世界，自取其樂，為所欲為？如要生兒育女，妳／你又期望子女如何在這樣的世界生活？


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