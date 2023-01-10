《阿凡達：水之道》哪間電影院效果最好？三刷IMAX、4DX、LUXE影廳比較心得
我們想讓你知道的是
其實，觀賞《阿凡達：水之道》新一點的特殊廳就好，一般人感官不見得一分一毫差異都感受得出。而且體驗多少受到行銷影響、展示影片、裝潢或「信仰」。雖說不同電影吃重不同規格，鏡頭如何帶、打鬥風格、衝擊方式，仔細研究能在日後的觀影能有更好體驗，但看到近期網友在戰影廳的情形duck不必。假如沒有太執著就從以下幾點做綜合考量，這篇文章在我多刷了這部電影之後，得知IMAX、4DX、LUXE、杜比、D-BOX該怎挑。
文：肚臍君的電影窗簾 ╮(╯▽╰)╭
特殊影廳：IMAX、4DX、LUXE、杜比、D-BOX該怎挑？肚臍君選三款性質大不同的廳三刷體驗比較。即使你不住雙北地區，也可從相似特性去做比對參考。最後是我個人的主觀體驗，有這次盡心紀錄的自我感受，以後更會挑影廳啦。
《阿凡達：水之道》的3D表現方式
遠：清楚舒適，近：有衝擊性與包覆感。該怎麼取捨呢？
參考過往經驗，以肚臍君的狀況舉例，自己從不暈3D，喜好沉浸與視覺衝擊，所以會優先選稍前面一點的座位。《阿凡達：水之道》的打鬥不是細緻的真人武術，就劇情所需而已沒有厲害的動作片段。但有幾幕是真的眼花到、戰鬥太近太亂了，如果偏前的位子眼睛會開始吃力。
如果想先在大銀幕刺激一回，之後會再看，建議中間或偏前去體驗。畢竟較強的感官體驗要趁首輪。之後看2D版二輪或DVD，可以舒服的再看清楚一次。如果你只會看一次，不傾向重複觀影。那劇情的吸收和舒適度比較優先。考慮視覺清楚又舒服選中後位。
BUT！每個影廳的「中間」又不太一樣，要參考格局。以下提供10天內3種版本的體驗比較。有些感受相當明顯是客觀的差距；有些差異小難以比較就不多贅述。
4DX—與場景同步感受風雨搖晃
這次挑信義威秀影城體驗4DX，已是肚臍君今年的第4部。電影開演不免俗會聽到觀眾「嗚」的聲音。但去（2022）年12月底很冷、一噴水噴氣更冷，我早有準備還好，但是當角色奈蒂莉射箭時、我的頭同時被噴氣時「嘖」了一下。會員票$560，更詳細的體驗請參考我另篇分享文，建議請看文末。
優點：有趣豐富的體驗
- 乘坐水上騎獸，搖晃吹風微雨很爽
- 大銀幕空景搭配騎龍妖，御風而行很舒服
缺點：感官承載不良恐致劇情吸收失焦
- 所有噴氣、部分噴水和震動跟畫面不搭
- 4DX廳有時會有機器聲干擾
- 座椅因為內藏機器偏硬，屁股痛
- 銀幕通常不大、且畫質一般
- 若感官接收過量，腦力對劇情吸收降低
LUXE—各項水準均佳與李安推薦
肚臍君選擇台北西門的in89影城，當初李安在台宣傳高幀的《雙子殺手》時特別推薦LUXE廳。除了能展現高幀電影，影廳的整體表現均有水平以上，雖然招牌是RealD終極銀幕的明亮細緻，個人反倒覺得音效莫名厲害。可能這裡的獨特空間設計有關（座位全部在水平地面）。會員票$330，倒數第1至第6座位均佳。
優點：戴3D眼鏡依然明亮、聲光水平均高
- 一流視覺體驗，畫質佳且明亮
- 音效低頻佳且細緻，人體與周遭物體容易共振
- HFR版在高幀數片段體驗極佳、流場快活
- 3D眼鏡較輕且舒適，結尾要擦眼淚時才發現自己戴了兩副眼鏡
缺點：舒適的體驗取代臨場刺激
- 《阿凡達：水之道》（HFR版）有幀數切換問題，可能因遠觀巨幕太舒適了，當48fps切換到24fps的掉幀違和感也特別明顯
- 偶有音量過大的感受，個人有兩處心悸，但這點見仁見智
IMAX—美麗華超巨幕的視覺輾壓
雖然現今越來越多縣市有IMAX，但我選擇遠超其他巨幕廳的美麗華影城，不全是為了高畫幅，而是為了將「巨」這個特性做最大差異。官網訂$550，座位選中後到最後佳。
優點：巨巨帶來絕對的血脈壓制
最讓肚臍君感到驚艷的不是空或海的沉浸，而是平面的拉伸感。某幾幕真的彷彿要「踏」進去！坐在座椅上卻不禁地想動腳。反正我都三刷了，我在前中段就開始把注意力放在「為何會想踏」的原因，得出以下結論：因為銀幕垂直視角大、下緣低於觀眾非常多。
多數大銀幕不管架高仰式、或落地平視，極少有能讓銀幕下緣低於觀眾的腳。若從水平線上比是低的，多半也是因為座位在中後排，但如此一來視角拉遠、角度就變小，臨場感也隨之變弱。
缺點：除了巨幕，其他表現中庸
- 音效粗暴有力，低音還可以。但聲源似乎都偏前方環繞感低
- 如此巨幕須更高畫質搭配，沒4K較為可惜，連字幕像素都看的出來
- 視角拉大且高，但座椅的人體工學沒有搭配好（個人體感）
三刷皆不同？奇妙的感受差異
一刷4DX：可能因為太受干擾了，即使理性上有全盤接收到劇情，但感性上的堆疊似乎有欠缺，離開座位時很平靜；二刷LUXE：由於舒適的視聽、沒有體感，前半專注3D效果、後半專注劇情，整場我哭兩波，特別是最後五分鐘的感受頗強，竟然是二刷才哭；三刷IMAX：對劇情上沒有更新的感受，當然已經有點麻痺、感性上有微掉，但肚臍是整場最後一個走，完完整整聽完片尾。
很妙的點，三刷竟對劇情的吸收不太一樣，如果你看電影向來只有一次、也不想多花錢， 或許LUXE廳、杜比廳這類的會比較兼顧。
《阿凡達：水之道》的感官評價
在不把票價、時長算進考量而有更高要求的前提。《阿凡達：水之道》表現相當優異。我自己感受差，主要是幀數切換帶來的違和感，真實的48fps切換到24硬拉到48的片段感覺非常怪，好幾幕似乎不只是落差感，而是真的掉幀在閃，肚臍君第三刷時認真觀察覺得不是自己錯覺。以及某段劇情怎麼感覺加速了1.5倍（某人要硬騎龍妖那段）？
撇開上述缺憾，《阿凡達：水之道》的遼闊壯麗、場景設計、奇幻生物真的都好喜歡，配上體感4DX或超巨幕真的是絕佳加成體驗，但老實說加成時長不長，主要高光時刻都在騎乘珍獸之時。
3D表現主要在劇情前半，主角團穿梭於森林時強烈有感。但到了海洋部落與人類基地，這項特質就較普通。3D的細緻度相當高，不是以往某些電影後製3D那種粗暴直接、往鏡頭丟東西、為衝擊而衝擊的類型。所以會慢慢習慣它，而不是三不五時被嚇。
畢竟是花了13年的續集，對導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）這次端出的菜是優異與惋惜均有，真的有太多地方可以再更好。但《阿凡達：水之道》畢竟是電影界的先驅性成果，三刷含訂票手續費共花了1500元整，肚臍君並不後悔。
欣賞技術並琢磨、學習計較規格，相信自己也成為更進階一點點的觀眾了吧，雖然劇情上有不少遺憾，但本篇主要討論影廳與3D表現，就先不論。
真心話時間
最後，「某位知名影評的真心話」跟我的想法類似。其實新一點的特殊廳就好，一般人感官不見得一分一毫差異都感受得出。而且體驗多少受到行銷影響、展示影片、裝潢或「信仰」。
雖說不同電影吃重不同規格，鏡頭如何帶、打鬥風格、衝擊方式，仔細研究能在日後的觀影能有更好體驗，看到近期網友在戰影廳的情形duck不必。假如沒有太執著就從綜合考量：
- 要不要3D、眼鏡族做好準備
- 參考影廳亮點：IMAX、4DX、LUXE
- 遠近順路、票價、好座位
- 週邊行程
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【跨域生態系系列專訪】智慧紡織品技術應用服務生態系 — 不只是衣服，還是醫療保健工具
我們想讓你知道的是
讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
一條纖維可以織成一塊布，也可以導電、傳訊號，讓一塊看似平凡無奇的布，裁剪成衣服後，神奇轉身變成一個醫療保健工具，創造出不平凡的價值。
豪紳纖維科技正與一群物聯網、軟體與醫療業者，合作創造這些不平凡。成立於1973年，豪紳以研發製造纖維原料起家，主力產品是特殊纖維與高性能纖維，豪紳創業初期從工業用紡織品切入市場，後來再增加醫療紡織品，生產高科技廠房無塵衣、手術室抗菌衣，其中的無塵衣占了全球近八成市佔率。
創立40多年，原本即已站穩工業用紡織品市場，但豪紳為求永續發展，近兩年又積極投入全球熱門的智慧紡織品研發行列，「企業都只懂得墨守原有產品，不求創新，不開拓新市場，再強大的企業也有可能被市場淘汰。」豪紳纖維醫材事業部副總經理李春麟指出。
全球紡織業都在面臨轉型議題，智慧紡織是一個新機會點，根據IDTechEx 估算，2025年全球智慧紡織市場規模將達55億美元（約新台幣1650億元），年複合成長率達30.4％，其中北美是智慧紡織最大市場，約占全球市場規模近五成（47％）。
放大智慧紡織更多可能性
為發展新產品，豪紳重新檢視自家生產的高性能纖維具有兩大核心能力：遮蔽與導電，以遮蔽來看，豪紳已運用其高性能纖維可避免粉塵、病毒、人體皮屑等污染之功能，廣泛運用於生產無塵衣、手術衣等。
但纖維可導電能做什麼？豪紳因而萌生發展智慧紡織品的動機，為了解答，豪紳嘗試了許多新想法，還找來了從學研機構出身、專長是IoT 的李春麟來帶領醫材事業部，後來發現豪紳無法憑一己之力完成試驗，便在中國生產力中心協助下與不同技術單位合作，並以基石者身分，構起智慧紡織品技術應用服務生態系，一步步展開智慧紡織品技術運用之探索腳步。
對此，李春麟坦言，雖然現在已有許多紡織業者紛紛投入智慧紡織品開發，「卻幾乎沒有一家企業能夠一條龍作業。」因為紡織業者的技術優勢不在資訊、IoT，都必須與擁有不同技術的企業夥伴共同合作，才能真正生成符合市場所需的智慧紡織品。
攤開豪紳畫出的智慧紡織品發展藍圖，從運動健身、醫療保健等兩大運用概念發展出不同功能的智慧穿戴品，這些產品在運作與運算過程中，為了連接身體與感測器，需要多個可導電且可傳輸訊號的線路，而豪紳生產的高性能纖維正好可負責這項工作。此外，這些智慧穿戴品是否具有功效也需要被驗證，因此一個個各司其職的利基者便出現在這個生態系中。
從產品到驗證、整合金三角
在具體藍圖擘畫下，豪紳成立了「iQmax」品牌，並構築了一個智慧紡織技術運用大平台，由三方企業群組成黃金三角夥伴，第一頂點是負責軟硬體系統整合之廠商，包括豪紳、生產電控晶片的奧樂科技、提供智慧穿戴系統整合服務的華碼數位等；第二個頂點之廠商負責服務整合與場域驗證等工作，例如光亞健康事業；第三個頂點之廠商則負責維運整合，也就是直接面對市場，與通路、消費者溝通等，例如光亞健康、意恩健康與仁村醫院等。
對此，中國生產力中心產業國際創新組副理廖詠祥指出，智慧紡織品技術應用服務生態系一大利基點就是這座金三角，「不僅融合了各技術廠商的專業，更讓研發者可直接獲知消費者需求，再從中導出新產品，並獲得立即驗證。」廖詠祥點明此生態系的營運優點。
目前這些驗證來自兩個族群，一個是具有預防保健意識的一般消費者，另一個則是具有復健需求的患者，位於台南的仁村醫院是這個生態系利基者，仁村收治許多中風患者，他們具有高強度的理療需求，豪紳把新產品導入仁村復健理療系統，由仁村輔助患者使用，並收集驗證數據傳回，新產品功效高低隨即可見。
事實上，場域驗證是智慧紡織品技術應用服務生態系成立短短一年，即能研發出七款產品頗受消費者肯定之關鍵。譬如豪紳與奧樂等利基者合作開發的電療產品原本主要配戴在手部與腿部，為舒緩運動疲勞之用，後來光亞健康執行長、國際醫學科學研究基金會執行董事林哲安以其醫療專業，提供了臨床觀察建議後，豪紳又進一步設計開發出電療骨盆帶，這對於中風或膀胱較無力的患者具有相當理療效果，可協助患者解緩不適之感。
光亞是一家專為中風、心血管疾病患者提供理療、復健服務的醫療單位，在此生態系中身兼場域驗證、維運整合兩個角色，林哲安認為，智慧紡織品技術應用服務生態系讓醫學端能在新產品發想階段就投入其中，「讓醫師可直接傳達出病人與使用者需求，這是一個很有價值的參與。」
加熱、電療，還能測心跳
手握纖維開發技術的豪紳從尋求企業新市場的動機出發，結合不同技術夥伴企業共同打造出居家理療保健紡織產品一站式服務平台，回想起這一路研發歷程，李春麟笑說：「我們就是想辦法讓衣服不只能電通，還要能網通，雖然說來輕鬆，做起來卻是困難重重。」
回歸產品開發面，豪紳想著既然高性能纖維可遮蔽、可導電，應該就可從三個方向著手進行產品研發，分別是加熱、電療、感測等，再把這些功能隱身在不同形式的穿戴服飾上，以實現智慧紡織的願景。
譬如運用高效率傳導可達到加熱之特性，設計出加熱眼罩、加熱背心、加熱護具等產品，受訪當下，林哲安一邊戴起加熱眼罩解說功能，還一邊建議另生產網眼布型加熱眼罩，他笑說：「這樣使用者戴著眼罩舒緩神經同時，還能看得見眼前事。」
該生態系也投入電療運用開發，譬如可舒緩疼痛的有線電療手套，由豪紳開發纖維材料、電療模組；奧樂負責無線模組，再由光亞健康負責場域驗證，確認產品效益。另外，還開發出可與市售電療機相容的EMS（Electric Muscle Stimulator， 肌肉電刺激）護具等。
接下來，豪紳將積極投入感測功能研發，概念如同戴著Apple watch般，人們只要穿著一件衣服就可隨時監測身體狀況。這當中，與奧樂科技、華碼數位合作，運用纖維的傳輸功能，裝上電子連接頭，再對接上溫度、心律、血氧等不同功能的感測器，再透過藍牙把感測器上的資料傳輸到手機或App上，就可即時記錄與運算身體狀況，若有異常可即時提出警訊，可望降低運動傷害與工安意外等風險。
客製化提供智慧穿戴系統整合服務是華碼數位的技術優勢，總經理張正華指出，過去華碼在智慧穿戴品系統整合上略有經驗，但這個生態系的材質主題是紡織品，「於是感測器要安置在哪裡，既會讓使用者感覺穿著舒適，又不影響其功效是一大考驗點。」
張正華進一步補充，由於這個技術合作大平台具有提供驗證的合作方，因此數據分析也成為這個生態系的一大利基，「因為我們可明確搜集到產品使用的before（使用前）與after（使用後）數字。」張正華肯定指出，如此一來，所有新產品都將能即時改善功能，更有效益地提升實用價值。
從加熱、電療、感測等功能運用出發，在所有研發過程中，李春麟直言最大難題是消費者感受，在消費者眼中，這是一件穿戴在身上的紡織品，因此它必須材質夠柔軟，穿著才會舒適；它也必須能清潔，最好是可整件直接丟進洗衣機滾洗，仍不破壞其線路、轉接頭之功效，這就是智慧紡織品的成敗關鍵。
智慧紡織品技術應用服務生態系成立至今一年，豪紳新產品主力市場仍在歐洲、美洲與亞洲等地，目前已外銷全球近60個國家，台灣市場則正在積極拓展中。未來，豪紳將繼續以高性能纖維為發展核心，朝向多角化經營，讓一件衣服不再只是一件衣服，變成可保護你身體健康的醫療保健工具。
多元觀點 — 見證MIT的紡織＋資訊產業新實力
世新大學資訊管理學系教授 ── 林宏遠專訪
紡織品只要繡上Made In Taiwan 字樣，就可以讓價值提升，然而隨著全球紡織面臨轉型的困境，台灣紡織業的發展也面臨到許多挑戰。
隨著AIoT技術的發展，智慧紡織成為產業轉型的一大亮點，我國資通訊產業發達，供應鏈完整，正是發展智慧紡織的好基地。豪紳纖維的團隊看到這次市場變化所帶來的新商機，便積極找尋資通訊業者、醫療服務業者及其他第三方業者，共同組成一個「智慧紡織品技術應用服務生態系」，希望透過這個生態系協打造一個可以快速開發智慧紡織產品及相關服務的平台。
智慧紡織是一個新興的市場領域，需要整紡織與資通訊業者的合作。然而，面對這樣的新商機，該由紡織業者或資通訊業者主導比較好？這其中道理就跟問人們說：「數位行銷到底是數位重要，還是行銷重要？」答案很簡單，當然行銷為主，再行整合數位科技的應用來實現行銷的目的。智慧紡織也存在相同道理，其賣的是紡織品，就應該由紡織為主，透過數位賦能來創造紡織品的智慧應用價值。
這個生態系的組成，對應了一個紡織品市場升級的龐大商機，然而市場不確性仍高，成員一方面，透過協作來提高回應市場的效率，另一方面也會共同演化發展出多元的能力，來爭取新商機。
(文/王曉晴、照片/趙項仁)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。