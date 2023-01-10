《阿凡達：水之道》哪間電影院效果最好？三刷IMAX、4DX、LUXE影廳比較心得

文：肚臍君的電影窗簾 ╮(╯▽╰)╭

特殊影廳：IMAX、4DX、LUXE、杜比、D-BOX該怎挑？肚臍君選三款性質大不同的廳三刷體驗比較。即使你不住雙北地區，也可從相似特性去做比對參考。最後是我個人的主觀體驗，有這次盡心紀錄的自我感受，以後更會挑影廳啦。

《阿凡達：水之道》的3D表現方式

遠：清楚舒適，近：有衝擊性與包覆感。該怎麼取捨呢？

參考過往經驗，以肚臍君的狀況舉例，自己從不暈3D，喜好沉浸與視覺衝擊，所以會優先選稍前面一點的座位。《阿凡達：水之道》的打鬥不是細緻的真人武術，就劇情所需而已沒有厲害的動作片段。但有幾幕是真的眼花到、戰鬥太近太亂了，如果偏前的位子眼睛會開始吃力。

如果想先在大銀幕刺激一回，之後會再看，建議中間或偏前去體驗。畢竟較強的感官體驗要趁首輪。之後看2D版二輪或DVD，可以舒服的再看清楚一次。如果你只會看一次，不傾向重複觀影。那劇情的吸收和舒適度比較優先。考慮視覺清楚又舒服選中後位。

BUT！每個影廳的「中間」又不太一樣，要參考格局。以下提供10天內3種版本的體驗比較。有些感受相當明顯是客觀的差距；有些差異小難以比較就不多贅述。

4DX—與場景同步感受風雨搖晃

這次挑信義威秀影城體驗4DX，已是肚臍君今年的第4部。電影開演不免俗會聽到觀眾「嗚」的聲音。但去（2022）年12月底很冷、一噴水噴氣更冷，我早有準備還好，但是當角色奈蒂莉射箭時、我的頭同時被噴氣時「嘖」了一下。會員票$560，更詳細的體驗請參考我另篇分享文，建議請看文末。

優點：有趣豐富的體驗

乘坐水上騎獸，搖晃吹風微雨很爽

大銀幕空景搭配騎龍妖，御風而行很舒服

缺點：感官承載不良恐致劇情吸收失焦

所有噴氣、部分噴水和震動跟畫面不搭

4DX廳有時會有機器聲干擾

座椅因為內藏機器偏硬，屁股痛

銀幕通常不大、且畫質一般

若感官接收過量，腦力對劇情吸收降低

Photo Credit: 截圖自作者 信義威秀4DX廳，箭頭處座位佳

LUXE—各項水準均佳與李安推薦

肚臍君選擇台北西門的in89影城，當初李安在台宣傳高幀的《雙子殺手》時特別推薦LUXE廳。除了能展現高幀電影，影廳的整體表現均有水平以上，雖然招牌是RealD終極銀幕的明亮細緻，個人反倒覺得音效莫名厲害。可能這裡的獨特空間設計有關（座位全部在水平地面）。會員票$330，倒數第1至第6座位均佳。

優點：戴3D眼鏡依然明亮、聲光水平均高

一流視覺體驗，畫質佳且明亮

音效低頻佳且細緻，人體與周遭物體容易共振

HFR版在高幀數片段體驗極佳、流場快活

3D眼鏡較輕且舒適，結尾要擦眼淚時才發現自己戴了兩副眼鏡

缺點：舒適的體驗取代臨場刺激

《阿凡達：水之道》（HFR版）有幀數切換問題，可能因遠觀巨幕太舒適了，當48fps切換到24fps的掉幀違和感也特別明顯

偶有音量過大的感受，個人有兩處心悸，但這點見仁見智

Photo Credit: 截圖自作者 西門in89是同水平座椅

IMAX—美麗華超巨幕的視覺輾壓

雖然現今越來越多縣市有IMAX，但我選擇遠超其他巨幕廳的美麗華影城，不全是為了高畫幅，而是為了將「巨」這個特性做最大差異。官網訂$550，座位選中後到最後佳。

優點：巨巨帶來絕對的血脈壓制

最讓肚臍君感到驚艷的不是空或海的沉浸，而是平面的拉伸感。某幾幕真的彷彿要「踏」進去！坐在座椅上卻不禁地想動腳。反正我都三刷了，我在前中段就開始把注意力放在「為何會想踏」的原因，得出以下結論：因為銀幕垂直視角大、下緣低於觀眾非常多。

多數大銀幕不管架高仰式、或落地平視，極少有能讓銀幕下緣低於觀眾的腳。若從水平線上比是低的，多半也是因為座位在中後排，但如此一來視角拉遠、角度就變小，臨場感也隨之變弱。

缺點：除了巨幕，其他表現中庸

音效粗暴有力，低音還可以。但聲源似乎都偏前方環繞感低

如此巨幕須更高畫質搭配，沒4K較為可惜，連字幕像素都看的出來

視角拉大且高，但座椅的人體工學沒有搭配好（個人體感）

Photo Credit: 截圖自作者 美麗華超巨幕，大就是碾壓

三刷皆不同？奇妙的感受差異

一刷4DX：可能因為太受干擾了，即使理性上有全盤接收到劇情，但感性上的堆疊似乎有欠缺，離開座位時很平靜；二刷LUXE：由於舒適的視聽、沒有體感，前半專注3D效果、後半專注劇情，整場我哭兩波，特別是最後五分鐘的感受頗強，竟然是二刷才哭；三刷IMAX：對劇情上沒有更新的感受，當然已經有點麻痺、感性上有微掉，但肚臍是整場最後一個走，完完整整聽完片尾。

很妙的點，三刷竟對劇情的吸收不太一樣，如果你看電影向來只有一次、也不想多花錢， 或許LUXE廳、杜比廳這類的會比較兼顧。

《阿凡達：水之道》的感官評價

在不把票價、時長算進考量而有更高要求的前提。《阿凡達：水之道》表現相當優異。我自己感受差，主要是幀數切換帶來的違和感，真實的48fps切換到24硬拉到48的片段感覺非常怪，好幾幕似乎不只是落差感，而是真的掉幀在閃，肚臍君第三刷時認真觀察覺得不是自己錯覺。以及某段劇情怎麼感覺加速了1.5倍（某人要硬騎龍妖那段）？

撇開上述缺憾，《阿凡達：水之道》的遼闊壯麗、場景設計、奇幻生物真的都好喜歡，配上體感4DX或超巨幕真的是絕佳加成體驗，但老實說加成時長不長，主要高光時刻都在騎乘珍獸之時。

3D表現主要在劇情前半，主角團穿梭於森林時強烈有感。但到了海洋部落與人類基地，這項特質就較普通。3D的細緻度相當高，不是以往某些電影後製3D那種粗暴直接、往鏡頭丟東西、為衝擊而衝擊的類型。所以會慢慢習慣它，而不是三不五時被嚇。

畢竟是花了13年的續集，對導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron）這次端出的菜是優異與惋惜均有，真的有太多地方可以再更好。但《阿凡達：水之道》畢竟是電影界的先驅性成果，三刷含訂票手續費共花了1500元整，肚臍君並不後悔。

欣賞技術並琢磨、學習計較規格，相信自己也成為更進階一點點的觀眾了吧，雖然劇情上有不少遺憾，但本篇主要討論影廳與3D表現，就先不論。

真心話時間

最後，「某位知名影評的真心話」跟我的想法類似。其實新一點的特殊廳就好，一般人感官不見得一分一毫差異都感受得出。而且體驗多少受到行銷影響、展示影片、裝潢或「信仰」。

雖說不同電影吃重不同規格，鏡頭如何帶、打鬥風格、衝擊方式，仔細研究能在日後的觀影能有更好體驗，看到近期網友在戰影廳的情形duck不必。假如沒有太執著就從綜合考量：