2023/01/09,
政治

【圖表分析】台北市第三選區立委補選，吳怡農敗選卻催出民進黨歷來最高得票率，關鍵在「中山區沒那麼藍」

【圖表分析】台北市第三選區立委補選，吳怡農敗選卻催出民進黨歷來最高得票率，關鍵在「中山區沒那麼藍」

我們想讓你知道的是

雖然吳怡農2度在中山、北松山立委選舉中敗選，但吳崢認為，他現在在一個還不錯的基礎上，2024年將有很大的發揮空間。徐巧芯則表示，如果吳怡農再挑戰一次只會越輸越多，民進黨可能要考慮換人。

文：李芯｜圖表：If Lin

蔣萬安當選台北市長後，台北市第三選區（中山、北松山）的立委出缺，於昨（8）日舉行補選，國民黨徵召剛連任松山信義區議員的王鴻薇，民進黨則派出上次立委選舉中挑戰失敗的前民進黨台北市黨部主委吳怡農參戰。這場補選催出了43.35％的投票率，最終王鴻薇以6萬519票（52.3％）擊敗吳怡農的5萬4739票（47.3％），兩人相差6000多票。

藍綠都有催出基本盤，王鴻薇在北松山票倉大贏

2023-台北市第3選區立委補選-歷屆得票變化

本次補選選區之中，中山區藍綠基本盤較為接近，但北松山本來就是藍營的大票倉，因此民進黨在中山、北松山選區從來沒有選贏國民黨。台北市議員徐巧芯指出，這次王鴻薇算是穩穩勝選，與先前的估票沒有差太多；上次松山信義區議員的「落選頭」吳崢受訪時則表示，本次補選回到藍綠基本面的對撞，雖然補選的投票率比較低，但吳怡農得票率和2020年對上蔣萬安時的格局高度相似。

補選與大選相比，最大的差異就在於投票率，如果立委跟著大選一起選，投票率可能會到七成，本次補選投票率約為四成多，徐巧芯認為已經算高。他受訪時指出，補選就是基本盤的動員，而這次雙方基本盤都有催出來，其中，王鴻薇在松山區服務16年，反映在本次北松山的選票上；從未經營過的中山區也只小輸900票，「有這樣的表現是蠻不簡單的」。

吳崢則認為，吳怡農準備時間短，只有一個月做衝刺，又選擇不掛看板、非傳統方式打選戰，雖然敗選，但開出來的票數與2020年民進黨大順風時的戰果差不多，可見他和民進黨有維持住地方的能量。

2023-台北市第3選區立委補選-歷屆得票變化_2
補選選情冷，但藍綠雙方都有催出基本盤。催票率為得票數除以所有可以投票的人數，代表政黨能從「全部有投票權的人」中，獲取選票的能力。

吳怡農翻盤中山區，藍議員：中山區沒有那麼藍

與上次與蔣萬安對決時的得票相比，吳怡農在中山區的得票率從小輸到略贏800多票，國民黨籍的中山大同區議員陳炳甫受訪時表示，中山區本來是藍稍大於綠，例如上次立委選舉時，蔣萬安已經當了一任、吳怡農只是新人，但得票卻打到快平手，可見中山區沒有大家想的那麼藍。

眷村一直以來被視為藍營票倉，但陳炳甫解釋，中山區的眷村只有3個地方，分別是興安國宅、基河二期以及劍潭里。其中，基河二期歷經多年轉變、一再轉賣，原本的住戶所剩不多，只有劍潭里比較藍，反映在選票上，可見王鴻薇在該里整整拿下79.59％的得票率。

2023-台北市第3選區立委補選-加村里名稱_2
2023-台北市第3選區立委補選-加村里名稱
吳怡農在本次補選中，讓中山區中山里、行政里、中央里、朱馥里、朱崙里及松山區東勢里由藍轉綠。王鴻薇催票率超高的中山區劍潭里、松山區自強里均為眷村。

除此之外，陳炳甫分析，民進黨支持者歷經去（2022）年九合一地方選舉的大敗之後，深綠選民內心有一股怨氣，雖然並不是那麼喜歡吳怡農，但他們更討厭王鴻薇，所以一定會出來投票。反之，泛藍選民會認為這2區藍大於綠，又陶醉在勝利的喜悅中，導致可能沒有出來投票。

而民進黨籍的中山大同區議員陳怡君受訪時直言，王鴻薇在中山區沒辦法贏的原因是「選上落跑」。至於吳怡農在這次選戰中，再三強調自己堅持乾淨、正面的選舉，雖然有很多人覺得這點太弱，卻還是有不少中間選民認同這樣的選法，再加上基本盤有催出來，讓他獲得民進黨在該區歷來最高得票率。

不過，在政策方面，徐巧芯直言，吳怡農的政見似乎無法取得選區民眾的支持，像是他所強調的松山機場遷移，從北松山的開票情況來看，顯然開得不是很好。

王鴻薇落跑爭議，徐巧芯：地方都蠻支持

王鴻薇才剛連任議員，就轉戰立委選舉，固然是這次選戰中最大的爭議點。依照《地方制度法》規定，如果議員是身故或自願請辭，不會遞補人選，除非身故或自願請辭的人數，超過議員總數的三成，或是該選區一半議員人數，才會舉行補選。由此可見，王鴻薇轉戰立委成功後，松山信義的1席議員會直接空著，不會有人遞補或啟動補選。

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Photo Credit：中央社
王鴻薇勝選後感謝選民給機會，進立院後將勇於監督政府施政，推動強化社會安全網等。

但根據徐巧芯的觀察，地方上都蠻支持他，包括南松山、信義區的里長都相當主動積極要協助王鴻薇，原選區的民眾、基層，尤其是國民黨支持者，都很希望送他再上一層樓，整體來說並沒有很大的影響。

上次議員選舉中，松山信義區的「落選頭」吳崢則指出，松山信義區市議員本來就因人口銳減少掉1席，王鴻薇去當立委之後又再少1席，剩下8席。這次王鴻薇轉戰後選上，吳崢認為也是鼓勵未來更多民意代表把議員職位當成跳板，「這個對台灣政治文化並不是一個很正面的訊號」。

吳怡農2024有沒有機會？吳崢：有很大發揮空間

王鴻薇本次穩穩拿下立委補選，吳怡農則第二次挑戰失敗，吳崢指出，下半年就要開始進入立委選戰，相當有可能還是由他來挑戰。相對於過去的選戰打法、對立式的動員，可以在短時間內動員出支持者的熱情，吳怡農的正面選舉需要更多時間擴散理念，吳崢認為，他現在在一個還不錯的基礎上，2024年中山、北松山的立委選舉將有很大的發揮空間。

吳怡農自行宣布敗選　向支持者致謝
Photo Credit：中央社
吳怡農8日晚間現身開票活動會場自行宣布敗選，隨後一一向在場支持者致意表達感謝。

徐巧芯則表示，如果吳怡農再挑戰一次只會越輸越多，民進黨可能要考慮換人，「這是他第2次選了，連戰連敗的情況之下還讓他再選第3次，對他來說並不是太有利。」

本次王鴻薇在中山區略輸給吳怡農，談到未來國民黨要如何在中山區催出支持者，陳炳甫表示，一方面是大環境氛圍、國際情勢，另一方面則是王鴻薇自己的努力，成為中山北松山區議員後，他在這一年勢必要更努力，來補上選民對他的不認識。

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核稿編輯：翁世航


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