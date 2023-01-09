「台塑四寶」2022年Q4虧損破百億，集團早啟動大型轉型計畫，擴大晶圓產能與東南亞鋼鐵布局

全球大環境劇變，各國啟動循環升息打通膨，經濟開始走弱，原油價格也從高點一路下滑。市場預估台塑四寶（台塑、南亞、台化和台塑化）2022年第4季，受需求疲弱、高庫存影響，虧損將破百億元新台幣（下同），而台塑已超前部署啟動大型轉型計畫，投資達2100億元，還要擴大晶圓產能，以及東南亞鋼鐵產業布局。

原油一路下挫，台塑四寶第4季虧損恐達百億

俄烏戰爭仍持續，歐美國家為了打擊俄羅斯的財源，祭出各大措施打壓原油價格，從去（2022）年2月開始西德州原油（WTI）從最高每桶129美元，一路下挫至每桶71美元左右。

再加上經濟受到美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策影響，消費市場急劇降溫，各大產業面臨高庫存的風險，其中石化產業低迷盤整，市場預計台塑四寶2022年第4季虧損幅度將擴大至破達百億元。

台塑日前表示，由於中國寧波廠10月14至27日受北侖區疫情封控影響，出貨減少，11月恢復正常交運，因此，2022年11月寧波各廠銷售量合計比10月增加2.5萬噸，營業額終於回溫小幅增加10億元。

但是，產業鏈持續進行庫存調整，終端需求疲軟，本公司2022年11月除了液鹼及丙烯腈（AN）產品價格上漲外，其餘產品平均價格均比10月下跌，幅度介於4至16%。

台塑坦言銷售價、量雙減，衰退29.2%

台塑坦承，2022年11月合併營業額與2021年同期比較：2022年11月合併營業額173.63億元，減少71.59億5991萬元，衰退29.2%，整體呈現銷售價、量都減少的情況。

台塑解釋，去年第4季受中國能耗雙控影響，推升石化產品價格達波段高點，今年以來歐美啟動升息循環對抗高通膨，全球多數央行紛紛跟進，房地產景氣急轉直下，建材、塗料及家電等需求萎縮，加上中國及韓國新增產能投產，2022年11月部分產品價格比去年同期下跌，幅度介於23至45%。

台塑說明，今年以來通膨居高不下，消費者購買力降低，終端需求減少，產業鏈進行去庫存，導致中國及東南亞來料加工訂單減少，因此，2022年11月各產品銷售量合計比去年同期減少5.1萬噸。

台塑積極減碳轉型投資2100億元、共20案

面對全球各大國淨零碳排的目標，以及地緣政治的劇烈變化，台灣石化產業面臨更大挑戰。台塑董事長林健男日前表示，台塑正進行總投資額2100億元、共20案的海內外擴建及去瓶頸化計畫。

此外，台塑2021年報指出，積極建置再生能源及儲能設備、購買綠電憑證及碳權，以因應未來國內外課徵碳費或碳關稅，研議未來使用「無碳燃料」技術。

台塑開發碳捕捉、碳利用及碳封存技術，同時也在供應鏈、原物料及設備採購方面，與供應商共同研擬節能、可回收等產品。值得注意的是，台塑認為數位轉型得提升生產效率及能源使用率，未來能夠朝向每年增加200至300億元的效益前進。

台塑投入3600億增半導體產能，還要站穩東南亞鋼鐵市占

台塑強調，在電子產品方面，因應5G世代來臨，旗下南亞科技已於現有晶圓廠導入10奈米級產品生產，更規劃在未來的幾年內投資3600億元，升級現有廠房及擴建新廠，並導入數個世代的10奈米級技術與產品在DRAM產業中扎根成長。

在海外方面，台塑企業持續推動各項投資擴建案，包含中國的福建省新建冷軋不銹鋼廠、寧波廠石化原料產能擴建以及惠州的電子材料等擴建工程。最受到市場關注的是「越南台塑河靜鋼鐵」，它們自2016年起陸續取得東南亞多國認證，2021年亦已取得歐盟認證，可望持續拓展外銷。

最後，東南亞作為台商的重要市場，台塑切入當前越南交通建設需求，開發高強度鋼品，積極規劃朝「汽車零組件」產業發展；同時，在鋼廠西北側規劃成立「輔助加工區」，將串聯鋼鐵上下游形成河靜鋼鐵產業鏈，擴大鋼鐵產業實力，進一步鞏固越南成為東南亞鋼鐵重鎮。

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核稿編輯：翁世航