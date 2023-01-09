「台塑四寶」2022年Q4虧損破百億，集團早啟動大型轉型計畫，擴大晶圓產能與東南亞鋼鐵布局
我們想讓你知道的是
全球景氣下滑、經濟不振，台灣四寶（台塑、南亞、台化和台塑化）虧損恐達百億，而面對未來的挑戰，台塑已經啟動大型的轉型計畫，投擲數千億，分別在循環經濟、半導體還有東南亞的鋼鐵製造上佈局。
全球大環境劇變，各國啟動循環升息打通膨，經濟開始走弱，原油價格也從高點一路下滑。市場預估台塑四寶（台塑、南亞、台化和台塑化）2022年第4季，受需求疲弱、高庫存影響，虧損將破百億元新台幣（下同），而台塑已超前部署啟動大型轉型計畫，投資達2100億元，還要擴大晶圓產能，以及東南亞鋼鐵產業布局。
原油一路下挫，台塑四寶第4季虧損恐達百億
俄烏戰爭仍持續，歐美國家為了打擊俄羅斯的財源，祭出各大措施打壓原油價格，從去（2022）年2月開始西德州原油（WTI）從最高每桶129美元，一路下挫至每桶71美元左右。
再加上經濟受到美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策影響，消費市場急劇降溫，各大產業面臨高庫存的風險，其中石化產業低迷盤整，市場預計台塑四寶2022年第4季虧損幅度將擴大至破達百億元。
台塑日前表示，由於中國寧波廠10月14至27日受北侖區疫情封控影響，出貨減少，11月恢復正常交運，因此，2022年11月寧波各廠銷售量合計比10月增加2.5萬噸，營業額終於回溫小幅增加10億元。
但是，產業鏈持續進行庫存調整，終端需求疲軟，本公司2022年11月除了液鹼及丙烯腈（AN）產品價格上漲外，其餘產品平均價格均比10月下跌，幅度介於4至16%。
台塑坦言銷售價、量雙減，衰退29.2%
台塑坦承，2022年11月合併營業額與2021年同期比較：2022年11月合併營業額173.63億元，減少71.59億5991萬元，衰退29.2%，整體呈現銷售價、量都減少的情況。
台塑解釋，去年第4季受中國能耗雙控影響，推升石化產品價格達波段高點，今年以來歐美啟動升息循環對抗高通膨，全球多數央行紛紛跟進，房地產景氣急轉直下，建材、塗料及家電等需求萎縮，加上中國及韓國新增產能投產，2022年11月部分產品價格比去年同期下跌，幅度介於23至45%。
台塑說明，今年以來通膨居高不下，消費者購買力降低，終端需求減少，產業鏈進行去庫存，導致中國及東南亞來料加工訂單減少，因此，2022年11月各產品銷售量合計比去年同期減少5.1萬噸。
台塑積極減碳轉型投資2100億元、共20案
面對全球各大國淨零碳排的目標，以及地緣政治的劇烈變化，台灣石化產業面臨更大挑戰。台塑董事長林健男日前表示，台塑正進行總投資額2100億元、共20案的海內外擴建及去瓶頸化計畫。
此外，台塑2021年報指出，積極建置再生能源及儲能設備、購買綠電憑證及碳權，以因應未來國內外課徵碳費或碳關稅，研議未來使用「無碳燃料」技術。
台塑開發碳捕捉、碳利用及碳封存技術，同時也在供應鏈、原物料及設備採購方面，與供應商共同研擬節能、可回收等產品。值得注意的是，台塑認為數位轉型得提升生產效率及能源使用率，未來能夠朝向每年增加200至300億元的效益前進。
台塑投入3600億增半導體產能，還要站穩東南亞鋼鐵市占
台塑強調，在電子產品方面，因應5G世代來臨，旗下南亞科技已於現有晶圓廠導入10奈米級產品生產，更規劃在未來的幾年內投資3600億元，升級現有廠房及擴建新廠，並導入數個世代的10奈米級技術與產品在DRAM產業中扎根成長。
在海外方面，台塑企業持續推動各項投資擴建案，包含中國的福建省新建冷軋不銹鋼廠、寧波廠石化原料產能擴建以及惠州的電子材料等擴建工程。最受到市場關注的是「越南台塑河靜鋼鐵」，它們自2016年起陸續取得東南亞多國認證，2021年亦已取得歐盟認證，可望持續拓展外銷。
最後，東南亞作為台商的重要市場，台塑切入當前越南交通建設需求，開發高強度鋼品，積極規劃朝「汽車零組件」產業發展；同時，在鋼廠西北側規劃成立「輔助加工區」，將串聯鋼鐵上下游形成河靜鋼鐵產業鏈，擴大鋼鐵產業實力，進一步鞏固越南成為東南亞鋼鐵重鎮。
延伸閱讀
- 王永慶的電動車夢：「台塑新智能」整合集團5大企業，組國家隊進軍新能源市場
- 台塑2025年起停產一次性民生用品塑料，開啟台灣石化業永續轉型之路
- 王文淵宣布卸任台化董事長，交棒副董洪福源，台塑集團從「家天下」進入經理人時代
- 繼鴻海、台泥之後，台塑宣布投入160億元蓋電池芯廠，補足台灣電動車供應鏈關鍵拼圖
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。