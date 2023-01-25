蜜雪兒歐巴馬《我們身上有光》：當別人低劣攻擊，我們要高尚回應（When they go low, we go high）
我們想讓你知道的是
這三年來，美國有百萬人死於疫情，有俄羅斯軍隊在烏克蘭屠殺平民，有塔利班禁止女孩上學，該如何在這樣惡意的環境中，維持「高尚」。
文：蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）
憤怒只會加深標籤
巴拉克・歐巴馬（Barack Hussein Obama II）競選總統時，我很快就學到了一個令人痛心的教訓：刻板印象可以被重構成某種「真理」。
我在公開場合替他造勢的次數越多、變得越有影響力，就越常看到我的言行舉止被人操弄和誤讀、話語遭到曲解、臉部表情成了滑稽卡通。我對於巴拉克競選美國總統的強烈信念，認為他能為國家做出貢獻的想法，一而再、再而三遭譏為有欠體面的憤怒。
若你真的相信部分媒體塑造的形象和右派的胡言亂語，我根本就是徹頭徹尾的噴火巨獸，皺著眉頭來回踱步，內心永遠充滿了憤怒。
遺憾的是，這恰好吻合最近職場研究中觀察到的普遍深植人心的看法：若黑人女性表達了類似憤怒的情緒，一般人更有可能視其為平時的人格特質，而不去深究是否可能為外在處境所激發，這樣自然讓黑人女性更容易遭邊緣化，不被當成一回事。
無論妳做任何事、採取任何行動，都可能被視為越界，甚至可能會被斥為站錯邊了。一旦被貼上了標籤，所有脈絡也一律遭抹除：氣噗噗的黑人女性！妳就是這副德性！
這很類似「ghetto」（貧民窟）一詞被用來形容特定地區，如此排擠既快速又有效率，反映出內建的偏見，警告其他人退避三舍、恐懼地逃離、投資也要換個地方。這忽視了你的財力、生命力、獨特性與潛力，硬生生把你放逐到社會邊緣。
若你處於社會邊緣而滿腔憤怒會發生什麼事？若你住在貧窮沒落的地區，導致行為舉止無異於走投無路的亡命之徒，又會發生什麼事？這樣一來，你的行為只會證實並加深刻板印象，進一步把你困在其中，你的任何辯駁都失去合理性。你可能發現自己無法發聲，遭到忽視，按照別人安排好的失敗劇本走。
這種感覺差到不行，但我完全可以體會。
高尚回應
身為第一夫人，無論我外表有多冷靜、工作有多認真，我被塑造成凶狠又易怒的女性，因而不值得人尊重，這個形象有時感覺難以抹除。2010年，我開始公開談論美國兒童普遍肥胖的問題，提倡我們做些相對簡單的改變，好在學校提供更多健康食物。
結果，一群知名保守派名嘴抓住了先前的刻板印象，直接拿來大做文章。他們把我描繪成不自量力、揮舞拳頭的破壞狂，一心想摧毀孩子們的幸福，明明不是我職責範圍卻多管閒事。他們語帶暗示地說我打算把吃炸薯條的人送進監獄，還說我在推動政府強制的飲食方式。
陰謀論迅速向外擴展。福斯新聞一位名嘴咆哮道：「要是政府可以決定我們的飲食，接下來又會插手什麼事情？他們會不會決定我們跟誰結婚、到哪裡工作？」
當然，這一切都不是事實。但謊言建立在根深柢固的刻板印象之上時，就變得非常難以破除。打破刻板印象是辛苦又乏味的工作，我不久便發覺到處都是陷阱。
若我試著單刀直入刻板印象，藉由氣氛愉悅的訪談討論這個議題（像2012年與蓋兒．金〔Gayle King〕在CBS《今晨》〔This Morning〕的訪問），下面就是一個例子（《紐約郵報》第六版頭條：蜜雪兒氣炸了！第一夫人說：「我才不是愛生氣的黑人女性！」）：
我能因為被當成老是愛生氣而生氣嗎？當然可以，但那又幫了誰的忙呢？這樣的我能產生影響力嗎？
我一定要高尚回應。
該如何「高尚」？
我回答過的所有問題中，有個問題出現得格外頻繁，更特別容易預料到。每次我接受主持人訪問，或與一群新朋友坐下來聊天，基本上必定會有人提出這個問題，其他人全都會專注地聆聽。
高尚回應到底有何意涵？
看樣子，我大概要花好多年來回答這個問題，容我在此回答看看。
我首次公開說出「當別人低劣攻擊，我們要高尚回應」（When they go low, we go high）這句話，剛好在2016年費城民主黨全國代表大會上發表演說。希拉蕊．柯林頓與唐納．川普在角逐總統大位。
我的任務是團結民主黨選民，提醒每個人都要參與投票，盡一己之力幫助支持的候選人當選，其中包括選舉當天出來投票。一如往常，我談到身為兩個女兒的母親，當今的社會議題對我有多重要，我和巴拉克的選擇向來都依照我們希望孩子珍視的原則。
說實話，我不知道「我們要高尚回應」這句話會在接下來數年內一直與我相伴，幾乎成為我個人的代名詞。我所做的一切，其實只是分享了我的家人努力遵守的座右銘罷了；我和巴拉克用此提醒自己，我們看到別人失去誠信時，要引以為戒，保有誠信。
「高尚」描述的是我們做選擇的方式，始終更努力一點、更想遠一些。這是我們內心理想的簡化版本，像是一鍋裝滿食材的湯鍋小火慢燉，一切都在我們的成長過程慢慢灌輸內化，其中包括講真心話、盡力而為、理性客觀、保持堅韌，這些基本上就是我們過日子的祕訣。
私底下，我和巴拉克一再致力於追求「高尚回應」的理想，特別是當我們經歷了激烈的競選和政治戰役，在眾目睽睽下適應全新生活，更要堅持初心。每當我們覺得受到考驗時，就會回想起這個理念，提醒自己在面臨道德難題時穩住陣腳。
別人表現得很低劣時，你該怎麼辦？每當感到被攻擊時，又要如何回應？有時可以簡單清楚地回答，但有時卻難以回答，整體情況更加模糊，需要更多思考才能找到正確方法。
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全家邀請消費者一同透過日常有意識的選擇，讓永續行動可以簡單又便利！
我們想讓你知道的是
隨著永續議題日益重要，全家推動全台店舖化身永續生活服務平台，致力於打造兼具便利、舒適且環保的空間。為實現永續綠色經營，全家在節能、商品、店舖、物流、總部營運等各面向，提供消費者更多元、簡單就能響應永續生活的選擇。
隨著環保意識漸長，越來越多人開始留意永續的重要性，但想要為環境盡份心力，一定要特地抽空到海邊淨灘、辛苦地自耕自食來減少碳足跡嗎？其實不盡然，只要平時有意識地做選擇，每個人都可以簡單地達到友善環境的行動。今年全家便利商店就以「便利永續 你也+1」作為主軸，邀請大家在生活中，一起達到永續、共好的目標。
選擇友善環境的食品
「早在十多年前，全家就陸續推出與永續有關的服務，但最讓人印象深刻的，應該是2019年的友善食光計畫。」全家便利商店公共事務暨品牌溝通室的吳采樺部長分享，當時為了解決超商的剩食問題，透過「時控條碼」與「時間定價」機制，設定鮮食商品到期前七小時，就可以享有七折優惠。
計劃推出之後，全家發現許多網友在社群上分享，不曉得哪裡能買到友善食光商品。適逢疫情期間台灣出現口罩地圖系統，加上越來越多消費者對於友善食光產品有需求，給了全家一個靈感──活用內部動態庫存系統，讓人們從全家會員APP，就能透過「飯糰」、「三明治」等品項查詢店鋪庫存，甚至能將常去的店舖加入「我的最愛」。結合了優惠與尋寶樂趣，消費者更容易透過實際行動來減少剩食。
而2018年推出的Clean Label食品少添加行動，也是全家相當具代表性的計畫之一。吳部長回想，2013年食安風暴過後，人們開始對於食品添加物有所警惕，不過，當時台灣在添加物的標章上，並沒有公認的指標，直到2018年，全家找到合作的第三方公正單位──慈悅和穀研所，開始全力推動了這場食品革命，從自有品牌與鮮食商品做起，陸續影響了外部廠商一同加入。
現在到全家便利商店購買鮮食或FamilyMart Collection商品，只要認明小葉子「Clean Label潔淨標章」，即代表減少3-9成的食品添加物，多一點留意，就能夠選擇少添加食品。目前全家已有超過7成的麵包、飯糰、微波主食、三明治等鮮食產品，取得Clean Label標章。
減塑，不如循環再利用
在循環經濟議題特別受矚目的這幾年，全家也不斷嘗試提供相關服務，例如：曾推出以廢棄布料製作的物流包材，或是推出循環餐盒與循環杯。「以咖啡來說，全家一年約可賣出1.6億杯，若一次性容器可以轉換成環保杯、循環杯，就是非常大的環保躍進。」吳部長分享，部分服務屬於期間限定的嘗試性作為，但也因為有各種經驗，所以當今年政府提出連鎖便利商店須提供租借循環杯的政策時，全家才能順利地接軌。
目前全家已有400間店舖，提供咖啡循環杯的免費借用服務。消費者只需綁定LINE帳號，簡單掃碼，3秒鐘就能完成免費借用，減少一次性容器的使用。
吳部長也提到，網購包材的耗用，是許多團體與消費者關注的重點。為此，全家與網購循環包裝系統品牌「配客嘉」合作，目前全台共計3800店可歸還網購循環包材。雖然目前僅提供回收服務，但未來希望可以主動於自有電商平台，提供循環包材選擇，讓網購循環能達到更好的效益。
為了減少一次性包裝的使用，近期全家也嘗試與台塑生醫合作，推出洗衣精智慧補充站，只要自備容器來到補充站，就可以每公升40元的優惠價格，購買市價破百元的洗衣精，吸引許多小家庭、在外租屋的學生、小資族前來，不但能夠以少量的方式補充日常所需，也鼓勵人們重複使用家中的空瓶容器。
走進沉浸式體驗空間，看見未來的樣貌
除了實際走進全家，以行動響應永續生活之外，2023 年初，一同加入關鍵評論網於華山文創園區舉辦的沉浸式展覽《2222-未來選擇地》的倡議。《2222-未來選擇地》展覽分為三大區域，先是以未來人的視角，走進2222年宛如廢墟般的地球，接著穿過充滿廢棄物的海洋，回到2023年的現今，讓人重新思考，若想要達到環境永續，現在的我們有哪些選擇。
其中全家展區以三道門的互動設計，來說明這些年推廣的永續計畫，譬如：「Clean Label對策」門裡，引導人們以「斷捨離」的概念，將食品中常見的八大添加物移除；「減塑行動」門則透過問答互動，讓人們反思在日常中，若無意識地使用塑膠製品，一年會產生多少碳排放量。
「身為連鎖便利商店最大的優勢，就是擁有一定的影響力，但這同時也是責任。」吳部長堅定地說，對於永續議題，全家一直不斷地嘗試及優化流程，期望在購物環境中，慢慢融入環保的概念，讓消費者可以用最簡單的方式參與，為地球盡一份心力。