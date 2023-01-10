各國軍事力量都靠半導體，《晶片戰爭》作者米勒：美國鼓勵台積電設廠絕不只是商業考量

過去兩年全世界都在關注半導體，不少國家都在向台灣半導體龍頭台積電招手，美國學者米勒（Chris Miller）表示，半導體與軍事力量環環相扣，過去冷戰時期是如此，在未來新一波的全球武器競賽中更是扮演關鍵角色。他也認為，美國鼓勵台積電在美設廠絕不只是商業考量，更多是擔心國安與國防的問題。

《晶片戰爭》一書的作者、美國塔夫茨大學（Tufts University）法律外交學院副教授米勒今（10）日透過視訊在「2023天下經濟論壇」（CWEF）發表專題演說，談到晶片的重要性不只用於科技，更重要的是在軍事上的運用。

「如果今天你還認為，半導體只與我用的手機有關，就太天真了。」米勒指出，半導體的重要性與軍事力量和地緣政治一直環環相扣，美國晶片早期的客戶多是國防部、空海軍與太空總署（NASA），因為軍用需求讓晶片開始開發進步，也造就了今日的矽谷。

米勒也指出，台積電創辦人張忠謀剛開始在德州儀器工作的時候，德州儀器最大的客戶就是美國國防部，聲納等軍用設備非常仰賴晶片，工程師的工作牽涉軍事機密，許多專利也因國家安全需求受到嚴格保護。

冷戰軍事競備上，米勒說明在半導體就扮演非常重要的角色，美國將越戰當作實驗場，投入很多新的武器，這些武器都有使用晶片，比如雷射引導的導彈。米勒認為，美國藉由電子與晶片系統讓飛彈的射擊能更精準，這也是冷戰美國之所以勝出俄羅斯的原因。

米勒表示，現在因為俄烏戰爭，全球軍備戰重新開始，幾個東亞大國也開始提高國防預算，在全世界新一波的武力、武器競賽中，半導體技術現在又回到中心位置。

米勒舉例，現在最先進的武器有很多電子晶片，一個抗坦克的飛彈系統裡有超過200多個半導體，美國五角大廈對於下一代戰爭的武器研擬，像是無人機、通訊系統、感應測試器等使用，全部都要仰賴下一代的半導體技術；可以說未來「各國的軍事力量，將取決於晶片」。

晶片靠抄襲，俄羅斯無法跟上美國

為何俄羅斯跟不上美國的能力？米勒指出，俄羅斯是一個很大的國家，有物理與數學的優良傳統，應該很有條件加強運算能力，但在半導體上蘇聯沒有跟上美國的腳步，就是因為從早期的晶片產業開始，蘇聯就不斷抄襲美日模式，英特爾（Intel）和德州儀器都被抄過，但「複製是一個錯誤的策略」，因為晶片產業取決摩爾定律，靠複製不是最好的作法，趕不上科技最新的發展，以致蘇聯的晶片比較落後。米勒直言，蘇聯半導體科技趕不上美國，就是因為他們沒有預見半導體的重要性。

人工智慧導入國防系統，中國晶片發展有2困境

米勒指出，不只美國，中國這幾年也不斷將AI人工智慧導入他們的國防系統，這樣明確的科技轉型，「未來中國新型的無人機絕對會更準確、更智慧化」，美國也一改2000年非常願意分享晶片技術的態度，現在非常嚴格的控制最高端的技術，甚至藉由晶片法案，讓中國無法接觸到最高端的晶片技術。

針對中國晶片發展，米勒分析可能面臨2個困境，第一是中國需要的零組件幾乎都是從國外進口，美國去（2022）年10月祭出的晶片法案將對中國帶來很大的困境；第二，中國過去花了非常多的金額想發展自己的晶片技術，不過因為晶片技術太昂貴，中國也許會放棄繼續追逐最尖端的技術，但還要看接下來北京的決定，還有中國高科技公司的佈局。

台積電亞利桑納設廠，原因不只商業考量

被問及美國希望台積電在美投資，是商業還是軍事原因？米勒直言，美國拿那麼多錢去亞利桑那生產技術，「絕不是商業經濟考量」。

米勒表示，半導體這個產業已經很賺錢了，美國這麼專注這技術其實是擔心國安與國防問題，因為國際局勢和地緣政治的轉變，美國變得越來越緊張。共和與民主兩黨雖然總是意見相左，但晶片法案上兩黨竟然沒有異議，一致通過，就是大家認為國家安全與軍事和晶片應該綁在一起。

台積電赴美投資是否導致未來供應鏈「去台化」，米勒並不認為，他說台積電在海外佈局，主要投資還是留在台灣，特別是先進的晶片技術還是根留台灣，台灣在半導體這個產業還是重要位置，最尖端的技術還是留在台灣與台積電，「台灣為此應該非常自豪」。

至於未來如果中國攻打台灣，美國是否會因為台積電保護台灣？米勒指出，美國與台灣的合作關係悠久，有《台灣關係法》可依循，1950年台海軍事危機時美國已經顯示對台灣的保衛。米勒表示，經濟固然重要，但看看2022年的歐洲雖然經濟緊密相存，但最後還是各走各路、甚至有些國家走向戰爭，他認為「台灣不能過度依賴護國神山的想法，嚇阻力量還是要多方。」

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範