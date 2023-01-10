各國軍事力量都靠半導體，《晶片戰爭》作者米勒：美國鼓勵台積電設廠絕不只是商業考量
我們想讓你知道的是
《晶片戰爭》一書作者米勒表示，美國拿那麼多錢去亞利桑那生產技術，「絕不是商業經濟考量」。米勒表示，半導體這個產業已經很賺錢了，美國這麼專注這技術其實是擔心國安與國防問題，因為國際局勢和地緣政治的轉變，美國變得越來越緊張。
過去兩年全世界都在關注半導體，不少國家都在向台灣半導體龍頭台積電招手，美國學者米勒（Chris Miller）表示，半導體與軍事力量環環相扣，過去冷戰時期是如此，在未來新一波的全球武器競賽中更是扮演關鍵角色。他也認為，美國鼓勵台積電在美設廠絕不只是商業考量，更多是擔心國安與國防的問題。
《晶片戰爭》一書的作者、美國塔夫茨大學（Tufts University）法律外交學院副教授米勒今（10）日透過視訊在「2023天下經濟論壇」（CWEF）發表專題演說，談到晶片的重要性不只用於科技，更重要的是在軍事上的運用。
「如果今天你還認為，半導體只與我用的手機有關，就太天真了。」米勒指出，半導體的重要性與軍事力量和地緣政治一直環環相扣，美國晶片早期的客戶多是國防部、空海軍與太空總署（NASA），因為軍用需求讓晶片開始開發進步，也造就了今日的矽谷。
米勒也指出，台積電創辦人張忠謀剛開始在德州儀器工作的時候，德州儀器最大的客戶就是美國國防部，聲納等軍用設備非常仰賴晶片，工程師的工作牽涉軍事機密，許多專利也因國家安全需求受到嚴格保護。
冷戰軍事競備上，米勒說明在半導體就扮演非常重要的角色，美國將越戰當作實驗場，投入很多新的武器，這些武器都有使用晶片，比如雷射引導的導彈。米勒認為，美國藉由電子與晶片系統讓飛彈的射擊能更精準，這也是冷戰美國之所以勝出俄羅斯的原因。
米勒表示，現在因為俄烏戰爭，全球軍備戰重新開始，幾個東亞大國也開始提高國防預算，在全世界新一波的武力、武器競賽中，半導體技術現在又回到中心位置。
米勒舉例，現在最先進的武器有很多電子晶片，一個抗坦克的飛彈系統裡有超過200多個半導體，美國五角大廈對於下一代戰爭的武器研擬，像是無人機、通訊系統、感應測試器等使用，全部都要仰賴下一代的半導體技術；可以說未來「各國的軍事力量，將取決於晶片」。
晶片靠抄襲，俄羅斯無法跟上美國
為何俄羅斯跟不上美國的能力？米勒指出，俄羅斯是一個很大的國家，有物理與數學的優良傳統，應該很有條件加強運算能力，但在半導體上蘇聯沒有跟上美國的腳步，就是因為從早期的晶片產業開始，蘇聯就不斷抄襲美日模式，英特爾（Intel）和德州儀器都被抄過，但「複製是一個錯誤的策略」，因為晶片產業取決摩爾定律，靠複製不是最好的作法，趕不上科技最新的發展，以致蘇聯的晶片比較落後。米勒直言，蘇聯半導體科技趕不上美國，就是因為他們沒有預見半導體的重要性。
人工智慧導入國防系統，中國晶片發展有2困境
米勒指出，不只美國，中國這幾年也不斷將AI人工智慧導入他們的國防系統，這樣明確的科技轉型，「未來中國新型的無人機絕對會更準確、更智慧化」，美國也一改2000年非常願意分享晶片技術的態度，現在非常嚴格的控制最高端的技術，甚至藉由晶片法案，讓中國無法接觸到最高端的晶片技術。
針對中國晶片發展，米勒分析可能面臨2個困境，第一是中國需要的零組件幾乎都是從國外進口，美國去（2022）年10月祭出的晶片法案將對中國帶來很大的困境；第二，中國過去花了非常多的金額想發展自己的晶片技術，不過因為晶片技術太昂貴，中國也許會放棄繼續追逐最尖端的技術，但還要看接下來北京的決定，還有中國高科技公司的佈局。
台積電亞利桑納設廠，原因不只商業考量
被問及美國希望台積電在美投資，是商業還是軍事原因？米勒直言，美國拿那麼多錢去亞利桑那生產技術，「絕不是商業經濟考量」。
米勒表示，半導體這個產業已經很賺錢了，美國這麼專注這技術其實是擔心國安與國防問題，因為國際局勢和地緣政治的轉變，美國變得越來越緊張。共和與民主兩黨雖然總是意見相左，但晶片法案上兩黨竟然沒有異議，一致通過，就是大家認為國家安全與軍事和晶片應該綁在一起。
台積電赴美投資是否導致未來供應鏈「去台化」，米勒並不認為，他說台積電在海外佈局，主要投資還是留在台灣，特別是先進的晶片技術還是根留台灣，台灣在半導體這個產業還是重要位置，最尖端的技術還是留在台灣與台積電，「台灣為此應該非常自豪」。
至於未來如果中國攻打台灣，美國是否會因為台積電保護台灣？米勒指出，美國與台灣的合作關係悠久，有《台灣關係法》可依循，1950年台海軍事危機時美國已經顯示對台灣的保衛。米勒表示，經濟固然重要，但看看2022年的歐洲雖然經濟緊密相存，但最後還是各走各路、甚至有些國家走向戰爭，他認為「台灣不能過度依賴護國神山的想法，嚇阻力量還是要多方。」
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核稿編輯：楊士範
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每個人都需要黑暗中的一點微光：靈感來自真實刑事案件，Disney+ 2023話題之作《台灣犯罪故事》
我們想讓你知道的是
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。
改編自真實犯罪事件的電影並不少見，尤其在好萊塢，例如非常經典的《我倆沒有明天》（Bonnie and Clyde, 1967）、至今仍是美國重大懸案的《索命黃道帶》（Zodiac, 2007）等等。在台灣也有楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》（A Brighter Summer Day, 1991），就是改編自台灣青少年的真實殺人事件。
這些電影的誕生，反映了觀眾對於懸案、疑案的好奇心，同時透過導演、編劇的獨特風格，重新梳理案件脈絡，讓觀眾可以從不同的視角，對人性面進行各種層級的觀察與省思。因此成功的改編犯罪事件作品，往往可以在社會上帶來更多深入又廣泛的討論——什麼是善？什麼是惡？通往毀滅的道路，也可能常常由好意鋪設而成。
【靈感來自台灣真實刑案，錯綜迷離如歷其境】
2023年1月4日，Disney+原創影集將推出重量級話題之作——《台灣犯罪故事》，用最高規格的製作水準，最華麗的卡司陣容，解構最在地、令台灣人有感的真實刑案，要與觀眾一起抽絲剝繭，見識重大犯罪下人類的無可奈何與掙扎。當然，《台灣犯罪故事》除了希望與觀眾一起探究奇案背後複雜的因果關係之外，作為台灣影劇史上較為少見的、取材於真實犯罪的類型影集，更期待可以透過本劇，激起社會大眾更多對善惡、人性的體悟、思考與討論。
全劇共有四個單元，風格迥異，各自以令人匪夷所思的火車出軌案外案、聞之喪膽的滅門血案、不寒而慄的校園凶殺案、與冤獄刑求案作為主題展開。但四個單元的時空背景，都同樣設定在2000年前後的台灣。主創團隊聰明且靈巧的以那段在經歷了千禧年的動盪不安、九二一大地震、SARS疫情的衝擊和傷痛的歲月，加上當時普遍低迷的大環境中，種種人事物的無奈、躁動的情緒，作為劇情的催化劑。想必只要是對2000年前後印象深刻的觀眾，感觸都會更加深刻。
【金獎主創團隊攜手實力派演員，細膩演繹最複雜的人性】
《台灣犯罪故事》由Sixty Percent Productions（陸匠製作）、美國加州的Imagine Entertainment和台灣犢影制作跨國合作，再加上身兼好萊塢編劇與節目統籌（Showrunner）的Trey Callaway 擔任劇本顧問，以美劇的「編劇室」概念建立工作系統，讓四位編劇與劇本顧問，同時都能給予各單元編劇意見。主創團隊更為了自真實刑案中取材，大規模的深入研究了台灣過去2、30年的重大犯罪事件，在故事情節、人物建構方面下足功夫。有了優秀的劇本加持，自然吸引到各方實力派演員加入，包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌、施柏宇、王柏傑、李銘忠、陳以文、宋芸樺、傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙等人的華麗陣容一字排開，每一位演員都是一時之選。在第一單元中〈出軌〉擔任女主角的林予晞就在受訪時表示，對戲充滿了期待、興奮之情。
1/4打頭陣播出的〈出軌〉，是由金鐘獎導演蕭力修所執導，主要演員包括鳳小岳、林予晞、薛仕凌和施柏宇。故事從檢察官與保險調查員一同勘查火車出軌案開始，隨著他們逐漸趨近案情的真相，卻沒想到案中有案——驅使犯罪的動機，竟是始於人性對「愛」的需求。主要演員演技精湛不在話下，特別是林予晞與鳳小岳的上乘戲感以及絕佳默契，兩人在戲中的互動之間，散發著幾乎要溢出螢幕的化學作用，催化出一場場既壓抑又奮不顧身的情感戲，是本劇最具話題性的亮點之一。
緊接而來的是1/11播出的〈生死困局〉，由《狂徒》導演洪子烜執導，主要演員有王柏傑、李銘忠等人，以一場令社會震驚、倖存者心痛的滅門血案為背景，深刻描繪執著於追尋真相而不擇手段的記者，與罪刑定讞的兇手在獄中對質，一張一弛之間成就無比精彩的對手戲。隨著劇情推展，觀眾也將漸漸隨著劇中人物一起挖開滅門血案背後的秘密，撲朔迷離的真相，是由多少血淚堆疊而成？
1/18播出的〈惡有引力〉描述發生在校園的凶殺案，由金鐘獎最佳迷你影集導演范揚仲執導，金馬影帝陳以文、宋芸樺分飾兩角主演。一位單純又受學生歡迎的老師被發現陳屍校園，殘忍的血案揭露出青少年在人格形塑過程中的關鍵轉折——是什麼讓本該恣意揮灑青春歡笑的少年性格轉變？而做為父親的陳以文，該如何在眾人的非議之中秉公處理，又該如何與少年曾經試著對抗的惡意素面相見？
壓軸的〈黑潮之下〉，於1/25播出，這是編劇徐瑞良、梁舒婷繼《誰是被害者》之後再度搭檔，由主演傅孟柏、李霈瑜、蔡凡熙主演，挑戰極具爭議性的冤獄刑求主題。故事從一場虐殺棄屍於軍營的案件開始，為了打破軍方保守作為、息事寧人的作為，劇中人物挑戰權威，一步步揭開各種未審先判、虐待刑求的黑幕。戲到痛處不由得讓人繃緊了神經，觀眾也將感受到身歷其境的巨大的壓力與挑戰。
【揭開恨的傷疤，是隱隱作痛的愛】
曾執導《麻醉風暴》的金鐘獎導演蕭力修這次操刀〈出軌〉，他在受訪時指出：「希望觀眾體驗到罪與愛的一線之隔；生存的本身就是一場風險，對愛的需求也是。也許我們不能原諒犯罪，但或許能用愛的角度，去直視犯罪真相背後的遺憾，帶給每一個人，對當下家庭和社會的變動，另一種前進的想像。」〈生死困局〉的導演洪子烜也認為：「希望觀眾可以看到主角如何從仇恨和愧疚中解脫，並選擇放下及和解，在黑暗的故事中看見一絲溫暖的情感。」
犯罪粗暴的撲面而來，我們有沒有足夠的智慧與勇氣，去觀察與理解背後的原因？那或許是曾經受過的傷，也有可能是說不出口的苦。觀眾將在這四個單元的旅程中，感受到愛與恨的一體兩面，善與惡的相輔相生——畢竟任何人都可能犯罪，而那些鑄下大錯的人們，或許只是在錯誤的時間，出現在錯誤的地方，也或許只是在某個迷惘的當下，少了讓他改變決定的一點點好運。
身為《台灣犯罪故事》的監製，犢影制作的林秉聿表示：「《台灣犯罪故事》啟發自台灣曾發生的真實離奇懸案，然而我們不是要在這部影集裡面給予觀眾答案，而是希望能更多探討犯罪背後的人性幽暗與光明，思索在案件中每一個人的信仰、誘惑與救贖。我們企圖以更國際化的視野來述說台灣真實案件故事，製作出高質感劇集給世界各地觀眾欣賞。」同為監製，Imagine Entertainment國際部副總裁蔡月蓉表示：「雖然題材不同、文化也有差異，但是有些主題是全球化的。」他認為，由於主創團隊的信心與實力，相信《台灣犯罪故事》的目標觀眾必定不僅限於台灣，而是可以放眼全球，踏上國際市場。
《台灣犯罪故事》預計將在2023年1月4日開始，每週三上線一單元（3集），已經迫不及待要追一波《台灣犯罪故事》的你，不妨先看看各集預告來過個癮：
出軌
生死困局
惡有引力
黑潮之下
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