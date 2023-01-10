2023/01/10,
環境

100%氫能發電咁有可能？西門子能源亞洲發展總監：法國與台灣有具體經驗

100%氫能發電咁有可能？西門子能源亞洲發展總監：法國與台灣有具體經驗
圖為高雄興達發電廠，Photo Credit: 中央社

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西門子在歐洲、澳洲、南美都有業務，於法國Smurfit Kappa Saillat造紙廠在今年6-7月就可以達到100%用氫能發電，西門子在台灣也有佈局，去年4月和台電簽署「混氫技術合作備忘錄」，此項合作將開發台灣第一個氫能應用發電廠，今年底以前，第一個混氫發電機組將會在興達電廠運作，氫氣比例可達15%。

全球力求能源轉型，從汽車、鋼鐵、火力電廠到台積電的EUV製程都要靠氫能，全球綠氫產製供不應求。來自德國西門子能源亞洲業務發展部總監林曼（Thomas Ringmann）今（10）日表示，氫能未來將被廣泛利用在發電廠、電網上，建議現有工廠能為氫能發電升級設備，特別指出法國、台灣在這方面是兩個非常具體的案例。

氫能的使用過程不會產生溫室氣體和其他污染物質，是一種可以取代化石燃料的潔淨能源。林曼指出，再生能源發電的多餘電力能用來產生氫能，氫能可以儲存，當有電力需求但無風無太陽時，就可以重新利用氫能發電，從發電、儲存再重新發電，一般來說可以達到70%的效能。

林曼表示，面對氫能這項新技術，很重要的是要有一個好的整合控制系統，要能去監督再生能源、能源儲存與再利用各個環節的不同面向，去做有效的整合性管理。林曼建議，現今如果要建造新的發電廠，建議做一個「防過時」（future-proof）、未來也能運用的發電設備。

「沒有人預料氫能的發展程度，10年後會是怎麼樣，沒有人真的知道；但我們知道，氫能一定會被運用在發電廠、電網上，所以我們建議要有為氫能做好準備的發電設備，電廠要能100%處理氫能的條件。」林曼表示。

林曼指出，現有的發電廠設備或許原來不是設計可以使用氫能，但在未來可藉由升級的方式，像是天然氣的渦輪引擎本身也是可以升級成能使用氫能的，西門子最新推出的渦輪「SCT 400」將是第一個可以100%使用氫能發電的，約在今年中可以達標。林曼表示，氫能是全球的市場趨勢，西門子的願景是希望最晚在2030年，「所有的渦輪機都能有100%使用氫能的能力」。

西門子在歐洲、澳洲、南美都有業務，於法國Smurfit Kappa Saillat造紙廠在今年6-7月就可以達到100%用氫能發電。

西門子在台灣也有佈局，去年4月和台電簽署「混氫技術合作備忘錄」，讓既有的天然氣渦輪機組經過原廠升級改造後，可導入低碳氫氣混燒功能。林曼指出，此項合作將開發台灣第一個氫能應用發電廠，今年底以前，第一個混氫發電機組將會在興達電廠運作，氫氣比例可達15%，林曼說，未來興達電廠將會有21個混氫發電機組。

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Photo Credit: 經濟部
台電總經理王耀庭（右）與西門子能源公司2022年4月簽署「混氫技術合作備忘錄」，將於興達電廠既有燃氣機組推動混氫示範計畫。

林曼強調，能源轉型仰賴合作，第一就是要有共同目標，能源必須穩定、可負擔、能永續；第二，能源轉型裡「沒有人可以單打獨鬥」，如果沒有客戶需求、沒有法規環境和金融的支持，氫能整合系統的技術也不會有機會起飛；最後的要素是要能證明過去的努力，林曼說，台灣已經有興達電廠的示範案例，和法國造紙廠是兩個氫能發電非常具體的案例。

經濟部政務次長曾文生表示，能源轉型對台灣是創造新產業的機會，過去我們的GDP有10%是進口燃料，未來不再進口傳統燃料，要生產各種設備以建立新的能源系統，而製造是台灣的強項，他相信發展新的電力產業對台灣未來發展將有很重要的影響。

根據經濟部公布2050淨零碳排電力路徑，再生能源占比將達60-70%，而氫氣佔比將高達12%。

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Photo Credit: 關鍵評論網 莊貿捷 攝

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核稿編輯：楊士範


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