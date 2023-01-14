諮商心理師：小鎮姑娘來到大安區，才明白不懂察言觀色竟與社會階級有關？

文：陶曉嫚

很開心邀請到諮商心理師李御儂來到我的Podcast節目進行連續三集的分享，在台灣已正式領照八年，執業了幾年的她，目前正在加拿大McGill大學攻讀社會工作學博士學位，研究主題與社會階級密切相關，尤其是經濟弱勢學生在中產階級文化的高等教育環境中的體驗、轉變和自我認同。

猶記朋友揪了聚餐介紹我們認識，我們熱烈聊著在彼此的成長經驗與專業領域中觀察到的社會階級。

求學帶來跨越階級的視角

御儂進入師大附中求學以前，都在還沒升格成新北市的台北縣樹林、三峽一帶上學生活，那裡居住的大多數人是說閩南話的勞動階級，家庭工廠、工業區、菜市場、甚至是一些農林業都是常見的生活地景，那時沒有超級市場，星巴克或是誠品書店都是御儂高中後的經驗。

御儂的父親是地方合作社的基層職員，一生都沒有升遷，而且很長一段時間背負蠻大一筆債務，導致居住的房子差一點被法院查封；母親輾轉在三鶯、土城等地區的工廠「打工」，御儂使用打工來形容，是因為母親的工作角色和內容並不穩定，職務從幫工廠記帳的小姐到勞動力都有。

1990年台灣產業轉型，中小企業不斷外移西進，御儂的成長經驗中充斥著媽媽被辭頭路、失業、重新覓職、父母因債務爭吵，但並沒有要求女兒盡快學做工賺錢，於是御儂因為喜歡念書而繼續升學。她高中時考取師大附中、大學進入台大外文系，16到22歲這段時間都在大安區活動，搭火車來往在「兩個世界」之間。

我記得剛上高中那年，台北出大水，一個叫做納莉的強颱襲台，把捷運和鐵道給淹了，我得轉3-4班公車到師大附中，單程就要花兩個多小時，我踏進班上的時候，老師叫全班同學鼓掌歡迎，後來有位男同學相當熱情地跑到我面前哼唱一首〈小鎮姑娘〉，這些行動中都是參雜著友善與戲謔（獵奇）的雙重意味（矛盾情結），可見我是一個「不一樣的人」。 如果我一生都沒有到大安區討生活，我猜我是不會意識到階級為何物的！ 但因為我進城了，而且又日日往返於三個不同世界，乾淨敞亮的大安區與中正區，混亂骯髒的樹林工業區，還沒有完全現代化的三峽白雞（我家坐落在三峽偏遠的白雞山腳，直到小學畢業前，後院外的公共空間都還有一口活井，我阿嬤都把衣服提到三峽溪旁去洗），所以階級在我的成長經驗中是無所不在的。

越高位階的社群，越重視包羅萬象的「禮貌」

認識李御儂的那段時間，我在替富過三代、持有雙重國籍、就讀世界一流名校的天篷人打工，採訪時常遇到的情況是對方說了一件在他的社群裡是常識，完全不不需要解說、圈內人都懂的事情，聽在不同社會階級的我耳中卻是突破三觀。

如果是一對一的採訪，我可以視情況追問，拋出一個讓受訪者能夠發揮更多的問句，來優化我腦內的「天篷人語翻譯機」；另一種採訪現場是一群天篷人照他們的步調交談，如果我在不該發問時發問，話題動線與氛圍就會變調，我的功能是「增幅」大家的談興，讓大家聊更多來獲得符合書寫主題的內容，不合時宜的提問就會變成「打斷」。

除了談話內容，現場有許多「話中有話、意在言外」的觀察點，眼神的交流、發言的順序、誰可以決定話題、跟話題時要怎麼展現自己的籌碼、每個人介懷的比較點是什麼、這樣表述是優雅那樣秀出來是太過頭的炫耀……。

有時當下翻譯不到位，我會先把能觀察到的細節通通記下來，訪談結束後再去推敲那到底是什麼意思。

我的「天篷人語翻譯機」除了需要有一定的精準度，反應最好再更靈敏一點，因為東道主與他的賓客期待我不只是純旁聽，而是可以拋接球的，就算無法完美，起碼不要瞬間就扣分到不及格。

每一次拋接都是考核，我的本性並不靈巧，出社會以前大部分的時間都活得很粗線條，對於御儂分享「勞動階級的文化裡沒有過多修飾，我們對慾望是很直接的，台灣中產家庭的文化教養非常強調和諧，會費很大的勁兒去維繫彼此間的體面」，我真心非常有共感。

御儂分享她就讀於師大附中，高一的班導師對於掃除工具要怎麼擺放也有一套規定，同學對此都很不滿，覺得老師把強調自治精神的附中學生當小孩子管理。同學們在她背後窸窸窣窣，但表面上依然乖巧地遵照她的指令辦事。

御儂見狀感到很不耐，當然她也很不喜歡班導師的班級經營模式，索性寫張字條放在講桌上給老師，叫她不要這麼瑣碎把高中生當三歲兒，由於這張字條寫的是真心話，絕對不是什麼黑函，御儂在最後面落款署名。

後來一天午休之時，這位老師擒著淚水走到我身邊，撐出一張盈盈笑臉，柔聲地說：「御儂，因為看到是你，老師一點都不生氣！真的。」 我當時聽不明白，為何因為是我，我怎麼了？長大後才知道，原來她的意思是：「You are barbarian，你這個沒教養的小孩，我不跟你一般見識」。

察言觀色從小學起，那些「誠摯的反話」是應對進退的藝術

我出身在台北的中產階級家庭，小時候如果跟權威者、長輩對槓或是「害」他們沒面子，是會被痛罵甚至體罰的。例如當長輩稱讚朋友的小孩說：「考八十分真的很優秀！」考了九十分卻被罵怎麼這麼粗心的我當然憤憤不平，大人怎麼可以兩套標準呢？

這時如果說出：「那我考了九十分為什麼還被罵？」接下來就要有被更嚴厲地教訓的心理準備，因為這是一種徹底拆台、極度沒禮貌的行為；如果掛著一張氣嘟嘟的臉站在旁邊不說話，大人也會發現，對造會笑著說：「你的孩子長大了，看起來就很有想法。」這句話翻譯翻譯，就是「不知道看場合端出笑臉的小孩真是沒禮貌」的意思。

中產階級的孩子在大人面前必須表現得體，才能凸顯原生家庭是「有家教」的。由於沒有展現情緒的自由，御儂在高中時驚覺同學怎麼都陽奉陰違，但兩套標準、做表面工夫對中產階級很「正常」，直接只會讓自己吃苦頭，除非你是決心要衝撞體統的異類。

另一個我在察言觀色上的學習，大概是國小中年級開始，我家逢年過節都會幫長輩跑腿送禮盒給親友。禮盒的數量當然有盤點過，送禮名單當然有事先確認好，而且內容絕對不會跟去年一樣，有變化才代表有用心、有動腦筋，每一盒的內容大致相同，也會依據去年誰送我家長輩什麼、我家長輩送誰什麼微調。

有件糗事我至今印象深刻，某個節慶前的下午，我將禮盒送到一位很會做菜的太太的家裡，那位太太收到禮盒，當然熱情地稱讚我一番，然後問我：「曉嫚，阿姨正在做晚餐，你要不要留在阿姨家吃飯？」

當時我手上還拿著另外的禮盒要送去別處，我就說還有其它地方要去，很會做菜的太太頻說不用客氣，當時還是小學生的我心想，既然對方邀了這麼多次、這麼熱情，而且她的手藝真的超好，那等我送完東西再過來好了。