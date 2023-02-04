【小說】《奶奶的夏威夷祭祀》選摘：帶上這一千多本書，就可以忍受與大姑和小姑們的旅行了

文：鄭世朗（정세랑）

主持人：請問您最愛三位中的哪一位呢？ 沈時善：馬緹亞斯是我的老師，不是愛情。你為什麼覺得跟我有關係的只有這三個人呢？ （臺下笑聲） 沈時善：總之，已故之人都在地下聽著呢，所以我無可奉告。 主持人：那我換一個問題。您覺得成功婚姻的必要條件是什麼？ 沈時善：好的性愛，要與沒有暴力傾向和扭曲心態的人做這件事。 （臺下笑聲和竊竊私語聲） 沈時善：怎麼？老太婆講性愛很好笑嗎？ 主持人：沈老師真是愛說笑（笑）。沒有暴力傾向和扭曲心態不是很基本的條件嗎？ 沈時善：我覺得，具備基本條件的人反而很少。內心扭曲和布滿尖銳鐵絲的人，無法成為生活伴侶或生意夥伴，這種人一定會傷害別人。 主持人：好不容易遇到這樣的人⋯⋯就只是做愛嗎？不需要進行有趣的對話或深入了解彼此嗎？ 沈時善：就像是跟孩子和丈夫也沒什麼好聊的啊，因為旁人都缺少一副濾鏡，不會用我的角度去看世界。所以，與不會傷害自己的人安全地做愛，可以得到的是越來越好的性愛。 主持人：濾鏡？ 沈時善：無論對方有多聰明、才華洋溢、多親切體貼，他們也始終看不到我所見的。所以，聊天找朋友就好，需要理解也可以找朋友。 主持人：話雖如此⋯⋯但只追求肉體上的⋯⋯ 沈時善：在一個人身上尋找所有的條件，注定只會失敗。在我們一生中，遇到一個具備所有條件的人的機率非常低，而且也不要太苛刻地看待規律且有益的性愛的價值。沒有比性愛更舒壓的了。好的性愛會讓人闔上眼睛時看到不存在的顏色，說不定還會教人想寫圖畫日記呢。 主持人：那如果是不享受肉體關係的人呢？ 沈時善：如果不是每三天想做一次愛的人，那還是不要跟他結婚比較好吧。 ——《女性××》主辦的講座錄音（二○○三）

當朋友一邊把手機遞給蘭貞，一邊問她這不是妳婆婆時，蘭貞已經做好了心理準備。婆婆又發表了什麼言論？這已經不是第一次有人笑瞇瞇地把教人尷尬的內容拿給蘭貞看了。

「嗯，這話聽起來沒錯，但又有點強詞奪理、模稜兩可。」

蘭貞話音剛落，在場的人都呵呵笑了起來。她們都是雨潤讀國中時班上同學的媽媽，雖然孩子們很少來往了，家長們卻一直有在聚會。

「婆婆在世時，沒有為難過妳嗎？畢竟她不是一位普通的婆婆啊。」

「嗯，她一輩子被各種流言蜚語和紛爭糾纏，作為家人，這一點的確很教人勞神費心……但她從不偏心，無論是女兒還是兒子，無論是親生的還是別人的孩子，都一視同仁。」

「她那是漠不關心吧？這點可真教人羨慕。」

「不，她不是漠不關心。怎麼說呢，婆婆是一個只專注自己事情的人⋯⋯這點我老公倒是很像她。但忙歸忙，見到女兒或孫兒時也會問東問西，而且問的都不是那種敷衍的問題。」

「敷衍的問題？」

「一般來講，婆婆才不會好奇媳婦在做什麼，但我婆婆會發自內心的對我好奇，她會問我在看什麼書，書是什麼內容，讀後有什麼想法。」

「對喔，妳也喜歡看書，所以妳們才相處融洽吧。」

聽到朋友這麼講，蘭貞笑了。蘭貞的閱讀量很大，但她不知道怎麼解釋這輩子唯一一次，和寫了一輩子書的婆婆吵架的事。

蘭貞原本就很喜歡看書，雨潤生病期間，她的閱讀量變得更大了。隨著待在大學醫院的時間拉長，蘭貞的心更需要一個依靠。看著被病魔纏身的孩子，蘭貞實在很想放聲哭喊宣洩，但她不是那種性格的人，所以只能控制情緒，讓自己沉浸在另一個世界裡。就這樣，不停地閱讀成了蘭貞保護自己的方法。

雨潤康復後，蘭貞也沒有停止閱讀。她擔心女兒的病會復發或遇到其他不幸，所以始終沒辦法放鬆。她總是想先發制人，找出問題、追究問題、解決問題，但最後還是選擇了閱讀。她躺在沙發上，什麼書都看，一邊閱讀，一邊照顧孩子。為了忍住不去天天檢查死裡逃生的孩子從頭到腳有沒有什麼異常，她只能把視線固定在書籍上。為了樂觀和把精力集中在當下、為了擺脫自我中心，沒有比閱讀更好的方法。但好不容易撫養長大的孩子卻飛去了美國。

我的女兒⋯⋯每當蘭貞想念女兒時，她也會選擇閱讀代替哭泣。蘭貞不停地閱讀，就像堆積石塔許願的人，堆積起了書塔。書籍填補了女兒留下的空缺。

「像妳這樣讀了很多書的人，總有一天會寫書的。」有一天，不知為何萌生出這種想法的沈時善女士對蘭貞說。

「不，我沒有寫書的想法。」

「妳看的書比我都多，不是嗎？既然有Eingabe，自然就會有Ausgabe。」

「嗯？」

「有Input（輸入），就會有Output（輸出）。這是很自然的。」

婆婆說話會用德語和英語，偶爾也會夾雜日語，她就像命理大師一樣預測起蘭貞的未來。她會在骨瘦如柴的手指上戴滿無人知曉含義的戒指，特意登門巡視蘭貞的書房。顯然，她是把蘭貞的書房和頭腦視為一體了。面對這位走過殘忍到近乎窒息的二十世紀，且能夠使用多種語言思考的頑固婆婆，蘭貞不知道該如何圍起籬笆保護自己了。

「妳看了這麼多領域的書啊，妳喜歡這本隨筆集嗎？我認識這本書的作者，要不要認識一下？這是植物圖鑑？妳對園藝也感興趣嗎？韓國也需要有人寫這方面的書，雖然現在流行住公寓，但很快會有這方面需要的。妳要是想學習園藝就告訴我，明俊如果只讓妳待在家裡，我再找他談。我可沒那麼教育他，真不知道是像誰，他爸也不是那種人。」

時善和兒子分別住在十分陡峭的坡路兩端，家人把兩棟房子間的坡路稱為V字峽谷。雖然時善已年邁，但她依然可以毫不費力地往返於峽谷之間，到蘭貞的書房查看擺在書櫃裡的書。

她像解讀甲骨文般皺起眉頭：「雨潤生病、妳和明俊都辭去工作那時候，我還以為妳會一蹶不振，明俊可撐不起這個家……但你們撐過來了。其實我心裡很不好受，看著那麼聰慧的妳和一點心眼也沒有的明俊⋯⋯」

「那個年代只能那樣，雖然現在也沒什麼變化。」

也許是聽到了自己的名字，明俊悄悄推開工作室的門走了出來。蘭貞向明俊使了個眼色要他幫忙解圍，但不知道明俊是沒看見，還是假裝沒看見，就只是倚門站在那裡。幫不上忙的人，真是可惡至極。

「寫什麼都好，妳就寫吧，到時我們再來物色出版社。當然，如果我直接出面不太好，到時候先不說妳是誰，直接把稿子寄給人家看看，怎麼樣？」

「媽，我沒有寫書的想法。我已經跟您講過好幾次了，您怎麼就是聽不進去呢？雨潤生病時，我很感激您在經濟上給予幫助，也知道您很在意我失去工作這件事。但我只是喜歡看書，沒有想寫書的意思。我不是您。」

「妳看了那麼多書、那麼多領域的書！不，不可能的，像書蟲一樣讀書的人遲早都會寫書的。」

「書蟲⋯⋯」蘭貞環顧凌亂的書房，沒有立即否定婆婆的說法，但她很快就想到了反擊的話：「您不能這樣斷言，這世上沒有事情是可以輕易下結論的，而且不能相信妄下結論的人。這可是您在第四本書中用了一整個章節闡述的觀點啊。」

蘭貞一直記得當時沈時善茫然若失的表情，她望著引用自己書中觀點的媳婦啞口無言。雖然她絞盡腦汁想要推翻自己的觀點，最後卻像被抽乾了力氣一樣，癱坐在蘭貞的讀書椅上。蘭貞開始擔心這樣是不是太過分了，但為了守護自己的領域，她也別無他法。