2023/01/13,
印太

原來新加坡人最愛叫這三種外賣，飲料外送榜首竟是異軍突起的「椰子奶昔」

原來新加坡人最愛叫這三種外賣，飲料外送榜首竟是異軍突起的「椰子奶昔」
Grab為新加坡最大外送平台。Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

至於飲料嘛，若你腦海中第一時間浮現的是Kopi（黑咖啡加煉乳）、Teh系列（奶茶），那這顯然不是送餐平台用戶的「那杯茶」。在GrabFood的2022年度飲料外送排行榜上，排名最高的是椰子奶昔（Coconut shake），整體排名僅次於漢堡，就連已在本地風行多年的奶茶系列，也難敵異軍突起的椰子奶昔。

文：李國豪

編按：文中的「國人」意指新加坡

根據新加坡最大外送平台Grab的最新數據，2022年度最受新加坡消費者青睞的三大食物分別是：

漢堡、炸雞、印度煎餅

其中，漢堡是繼2021年後，再度蟬聯外賣排行榜的榜首。2021年，GrabFood在新加坡共售出超過700萬個漢堡，換句話說，每過一分鐘，就有14個漢堡被「解決」。

至於飲料嘛，若你腦海中第一時間浮現的是Kopi（黑咖啡加煉乳）、Teh系列（奶茶），那這顯然不是送餐平台用戶的「那杯茶」。

在GrabFood的2022年度飲料外送排行榜上，排名最高的是椰子奶昔（Coconut shake），整體排名僅次於漢堡。

就連已在本地風行多年的奶茶系列，也難敵異軍突起的椰子奶昔。

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Photo Credit: GettyImages
在GrabFood的2022年度飲料外送排行榜上，排名最高的是椰子奶昔（Coconut shake）

奶茶在2021年和2022年皆排名外賣排行榜的第六名，不算太突出，而萬年不敗的甜點則非冰淇淋莫屬。

冰淇淋在2021年和2022年分列第三及第四名，兩度擠入外賣十大排行榜。獅城常年如夏，果然還是要來點冰涼消暑。

小吃部分，雞塊和燒賣成為新寵。雞塊2021年尚不在榜上，今年躍居第五，燒賣則從2021年的第十名，進步至2022年的第八名。

2022年度的外賣排行榜也見證了國人口味的些微轉變。去年十大不入的鮪魚三明治和米暹，今年皆擠入榜單，分別排名第九和第十；2021年仍榜上有名的椰漿飯、咖哩角和薯條，則在2022年名落孫山，由其他食物飲品取而代之。

而除了上述全天候最受歡迎的食物及飲料，Grab也整理出本地消費者在各個用餐時段最愛訂購的食物及飲料，值得一體的是，全天候最受本地消費者喜愛的三大食物：漢堡、炸雞和印度煎餅，整體而言稍嫌油膩，醫生和營養師們看了可能會心驚膽跳，但慶幸的是，吃健康餐也慢慢成為一種趨勢。

Grab的最新報告指出，有77%受訪的國人每兩到三天都會至少吃上一頓健康餐點，而午餐則是享用健康餐的最熱門時段。

素食料理今年也力壓泰式料理和韓式料理，成為2022年搜尋次數最高的餐點。

在熱門關鍵詞中，排名前三的分別為素食、泰式料理及韓式料理，印度料理和日式料理緊隨其後。

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Photo Credit: GettyImages

不少本地消費者傾向在家聚餐

除了彙整出國人最愛透過送餐平台訂購的餐點飲料，Grab在今年1月至9月的調查，也詢問了受訪者如何看待近年來日益普及的送餐服務。

其中一個值得關注的現象，是叫外賣在家聚餐似乎越來越受歡迎。報告指出，即使本地各項防疫限制已不復存在，但選擇在家裡聚餐，而非出外到餐廳的國人依然不少。五分之二的受訪者說，他們較偏向叫外賣到家裡舉行聚會。

青菜蘿蔔各有所好

不過Grab列出的榜單，或許是送餐服務愛用者的「菜」，卻未必是新加坡人普遍的心頭好。

畢竟有些老饕是行動派，想吃某樣東西，一定得身體力行，親自去打包或到餐廳，隔著螢幕點餐，對他們而言可能還是少了點溫熱。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：吳象元
核稿編輯：杜晉軒


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