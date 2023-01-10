美智庫兵推2026共軍犯台結果美日台慘勝，強調台海戰爭絕無「烏克蘭模式」的空間
我們想讓你知道的是
CSIS進行24次兵推盼找出共軍犯台會否成功、代價如何等答案，報告得出「犯台不會成功、但（各方）代價慘痛」的結論。報告指出：「美國與日本會損失數十艘艦艇、數百架軍機、陣亡數千人。如此損失會重創美國全球地位多年。」
2026台海戰爭兵推結果美日台慘勝，美智庫建議國軍用更簡單武器
（中央社）華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）一份台海戰爭兵推顯示，共軍若2026年犯台雖難以成功且現代化的海軍將全軍覆沒，但美、日、台也是慘勝，且美國全球地位重創。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，按兵推結果來看，雖然這一戰將使中國悉心打造的現代海軍化為烏有，但美軍也至少2艘航艦要葬身太平洋。
CNN檢視這份名為「下一場戰爭的首役」（The First Battle of the Next War）兵推報告預覽副本。CSIS執行24次戰況推演，強調這份研究有其必要性，因為之前的政府或民間兵推都太過狹隘且不透明，無法讓公眾和決策者真實了解台海衝突的發展走向。
CSIS高級顧問、這份兵推研究3位領銜人之一坎西恩（Mark Cancian）說：「外界檢討美中衝突的非機密兵推付之闕如，即便有也只做個一、兩道，不如我們這項全面。」
CSIS進行24次兵推盼找出共軍犯台會否成功、代價如何等答案，報告得出「犯台不會成功、但（各方）代價慘痛」的結論。
報告指出：「美國與日本會損失數十艘艦艇、數百架軍機、陣亡數千人。如此損失會重創美國全球地位多年。」大多數的情況是美國海軍損失2艘航艦、10到20艘大型水面作戰艦艇，美軍在3週作戰裡會陣亡約3200人，相當於伊拉克及阿富汗作戰20年的一半人數。
中方在3週內也損失慘重。海軍化為烏有、兩棲部隊的核心戰力瓦解；報告預估共軍會有約1萬人陣亡、損失155架作戰飛機和138艘艦艇。
儘管共軍會以失敗告終，但兵推顯示台灣在戰後同樣景況駭人。
報告說「雖然台灣的軍隊沒有屈服，卻也慘遭重擊，屆時守護的是一個沒有電力與基本民生運轉的島嶼」並預估台灣軍隊作戰3週後傷亡約3500人，全部26艘驅逐艦、巡防艦都會被擊沉。
日本則會損失超過100架作戰飛機、26艘作戰艦艇，本土所有美軍基地都遭共軍打擊。
CSIS表示，不希望這份報告被解讀為在暗示一場台海之戰「極有可能甚至不可免」，稱中國領導階層很可能採取的對台策略仍是外交孤立、施壓遊走灰色地帶、經濟脅迫。
此外，報告強調台海戰爭絕無「烏克蘭模式」的空間，意即屆時美國與西方盟國無法複製俄國入侵後，仍能細水長流般援助烏克蘭的模式。
坎西恩說：「一旦（台海）開戰，就不可能把部隊或援助投送到台灣，這與美國與盟邦仍能源源不絕把裝備送進烏克蘭的情況迥異。無論台灣想打什麼樣的戰爭，所有準備都得在戰前到位。」
CSIS建議美國立即著手的項目，應包括強化日本與關島的基地以抵擋中國飛彈攻擊；海軍應具備更小更不易遭打擊的船艦；優先建造潛艦、優先打造能持續的轟炸機量能而非尖端戰鬥機，另改生產更廉價的戰機。
另推動台灣也比照採取類似戰略，即用更簡單武器而非昂貴的大型機艦武裝自己，因為後者難於共軍第一擊下存活。
美媒：受烏克蘭啟發，台灣加強備戰因應中國威脅
（中央社）美國《福斯新聞頻道》（Fox News）指出，台灣總統蔡英文最近宣布義務役役期將恢復至1年，因為在中國持續威脅之際，台灣受到烏克蘭的啟發，正尋求加強軍事備戰能力。
《福斯新聞》報導，俄羅斯在烏克蘭戰事表現欠佳，對台灣文職及軍事領袖具有高度啟發性及激勵作用。
中國當然也持續關注烏克蘭戰事，台灣則希望中國從俄國的失策汲取重大教訓，即一國哪怕面臨實力相差懸殊的強敵，也難以在國土上被擊敗，尤其是如果人民受過訓練並願意抵抗。
蔡英文去（2022）年12月底對全國發表演說時提及，烏俄戰爭已經超過300天還未停止，但烏克蘭沒有倒下，還在奮戰，烏克蘭人守護家園的堅決意志，感動了全世界愛好民主自由的人們。
蔡英文也宣布，經過2年的評估檢討，將把現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役；她說，這是無比困難的決定，但身為三軍統帥，為了讓台灣永續生存，這是無可迴避的責任。
對此，外國學者易思安（Ian Easton）告訴《福斯數位新聞》（Fox News Digital），他認為這是「值得注意的」改變。
易思安是美國智庫「2049計畫室」（Project 2049 Institute）資深主任，2017年曾出版專書《中共攻台大解密》（The Chinese Invasion Threat: Taiwan's Defense and American Strategy in Asia）。
他表示：「自由民主國家很少在承平時期作出此種艱難改革。不久之前，全國徵兵制仍被視為台灣政壇不可碰觸的紅線議題。如今在台灣任何不認真看待國家安全的政治人物，都可能在選舉中陷入困境。」
許多台灣人時常認為，試圖抵抗中國的全面入侵沒有什麼意義，因為中國幾乎在各項軍事指標都比台灣強大許多。
但麥哲恩（Michael Turton）等專家指出，這種「失敗主義者」心態很大程度上是因為中國的宣傳。麥哲恩是長期旅居台灣的作家及部落客，提倡維護台灣民主自由，免於遭到中國干預。
麥哲恩告訴《福斯數位新聞》：「北京當局有如乏味的超級反派，不斷喃喃自語，聲稱兼併台灣不可避免。這時常獲得台灣親中政黨附和。」
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我家毛孩有過敏怎麼辦？用這招讓毛孩擺脫過敏！
我們想讓你知道的是
許多毛爸媽可能都有個會過敏的毛孩子，但帶寶貝去做過敏源測試，費用不低且準確性可能也無法百分之百保證。其實你也可以利用法米納的水解蛋白飼料，幫你找出造成過敏的食物來源喔！
貓狗為何會過敏
過敏是生物體對某種物質產生的不正常反應，由身體的免疫系統產生抗體來抵抗外來物，過程中釋放組織胺等物質以導致過敏反應。而過敏的原因有可能是對動物性蛋白或植物性蛋白的食材過敏，也可能是對環境中的粉塵、花粉、塵蟎、菸味、清潔劑過敏。
食物過敏可能會引起皮膚搔癢而導致皮膚紅腫發炎、掉毛甚至造成傷口感染，或是腸胃道不適產生上吐下瀉、軟便等表徵。許多飼主會認為只有罕見的食材才會引起過敏，但實際上，普通且常見的食材會造成過敏的機率遠大於罕見食材，從美國獸醫師協會(AVMA)公布的數據來看，85%犬貓過敏原是動物性蛋白質，剩下的15%過敏原才是其他食材，像是飼料原料常見的牛肉、雞肉、羊肉及魚肉造成犬貓的過敏機率比穀類還大。
毛孩有過敏怎麼辦？吃極低敏飼料就可改善過敏？
為了改善食物引起犬貓的不良反應，市售飼料大致可分為單一動物性蛋白飼料、特殊肉源飼料及水解蛋白飼料。若已知寵物的過敏原為何，可以選擇單一動物性及特殊肉源飼料的配方；若還不確定過敏原為何，則可以選擇水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』，來排除是否為食物過敏或確定過敏原。
水解蛋白飼料的原理是將大分子蛋白經水解處理分解成小分子蛋白，大分子蛋白進入到體內時，容易被免疫系統誤認為是過敏原而攻擊，造成過敏反應。水解過的蛋白因分子較小，較不容易刺激免疫系統，而不會造成動物過敏，屬於完全無過敏原之配方。
如何利用水解蛋白飼料進行『食物排除試驗法』？
因過敏的原因眾多，最常見的就是食物過敏，若要較準確的知道過敏原，則可以使用完全無過敏原配方的水解蛋白飼料進行。原則上在做食物排除試驗時，僅能吃“水解蛋白飼料”及水，且要持續使用至少兩個月，期間必須嚴格控管確認沒有吃到其他食物、零食、罐頭等。如果8週後症狀有改善，用疑似會過敏的肉源做測試，症狀復發了，即代表對此肉源過敏，若想再測試第二、三種肉源，就必須再吃水解蛋白飼料8周後，進行反覆測試；症狀如果沒有復發，就表示可能不是食物引起的症狀，而食物中的營養或魚油含量豐富都可能使皮膚症狀改善。
法米納有什麼不一樣
法米納的極低敏水解蛋白配方，是選用低分子量(85%<3000道爾吞) 的優質水解魚肉蛋白及米澱粉，成分非常單純且魚油含量相當高，可以快速幫助緩解皮膚症狀。對於獸醫師與飼主而言，越快見效就會更願意配合療程或食物排除試驗；對於非食物過敏者而言，因法米納Omega3含量高，此配方亦可以幫助減緩發炎症狀，作為異位性皮膚炎患者的皮膚保健配方！
坊間水解蛋白飼料可能會有適口性較差、有些犬貓會出現滲透性下痢的疑慮，而法米納是使用北海深海的鯡魚肉，因較其他水解蛋白飼料有較高的魚油含量，所以適口性也相對較高。另因法米納水解蛋白配方成份非常好消化且魚油豐富，所以一些腸胃不好、腸胃較敏感、甚至是IBD(發炎性腸道疾病)的病患，也是有機會可以改善。
過敏問題長期困擾毛爸媽及毛孩子們，其實只要選擇極低敏飼料，低分子水蛋白又兼顧營養保健，再透過『食物排除試驗法』有效找出毛孩子過敏源，可省下進行過敏原檢測時的昂貴費用，及早了解毛孩最合適的飲食方式，讓毛孩吃的健康且快樂，也讓毛爸媽對於毛孩們的飲食更放心唷！
本文章內容由「法米納」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。