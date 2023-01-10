中國疫情轉向地方性流行，「陽康」體檢商機崛起，《新華社》間接承認白紙運動終結清零

專家：中國疫情正由大流行轉向地方性流行

（中央社）中國8日起將COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）降級為「乙類乙管」，民眾感染也不用隔離。中國防疫專家張文宏表示，COVID-19轉為乙類管理意味著染疫人數會大幅度增加，疫情正由大流行轉向季節性、地方性流行。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日在一個線上新年論壇，作出上述表示。

張文宏解釋，每種傳染病都有從大爆發逐漸進入地方性流行的過程，整體發病率也會進入相對低的水平。

他說，中國在前期對COVID-19進行了有效管控，所以進入大流行、再到地方性流行的時間點相比其他國家是延後。

他指出，中國目前正處於大流行的高峰，有些地方高峰剛過，有些地方高峰剛來，最終都要進入地方性流行。宣布COVID-19進入乙類傳染病及乙類管理，是為地方性流行做準備，也確認了COVID-19的流行率會逐次下降。

張文宏還表示，COVID-19改為乙類管理也意味著感染人數會大幅增加，如果醫療力量全部放在二級醫院、三級醫院，患者無法在社區衛生服務中心得到初步處理，就會湧到二級、三級醫院，勢必會造成醫療資源擠兌。

張文宏認為，在應對Omicron上，新加坡的抗疫策略遠遠優於美國。新加坡大多數老人在Delta變異株流行期間完成了3劑疫苗接種，因此從Omicron開始，新加坡的病死率就非常低，接種過疫苗的人只有0.02％病亡，

張文宏說，「這意味著，對於大規模的傳染病，我們在醫療管理、醫療資源分布方面具有極大的探索空間」。

COVID-19康復仍有症狀，中國「陽康」體檢商機崛起

（中央社）中國各地正走過感染高峰，許多患者康復後仍有胸悶、疲憊等症狀，「陽康」體檢商機趁勢而起，有企業半月銷售額近人民幣1億元（約新台幣4.4億元），有機構估熱潮會持續至今（2023）年上半年。

陸媒《澎湃新聞》昨（9）日報導，隨著「陽康」人數逐漸增多，但許多民眾覺得康復後仍在咳嗽，有人擔心自己肺炎、還有的人覺得失去味覺、嗅覺，整體而言，患者認為篩檢回到陰性但不代表身體機能已經恢復，考慮進一步檢查，帶動各地體檢機構和醫院陸續推出「陽康」體檢套餐或新冠康復門診。

而這些「陽康」體檢套餐，項目主要針對COVID-19可能會引發的呼吸、循環、免疫系統的症狀，例如肺部CT、心臟超音波等，價格從人民幣數百元至上千元不等。

「美年健康」是一家從事健康體檢及醫療服務商，新推出的「陽康」安心檢標準款目前銷售了15萬5815件，單件529元，金額達人民幣8242萬元，不到兩週時間，收入已經近億元。

另一家機構「瑞慈醫療」公布，「陽康」體檢重點篩查版售價599元，深度篩查版售價則為999元。

報導指出，不止民間機構，很多醫院也推出了針對「陽康」人群的醫療服務，《澎湃新聞》不完全統計，全國已有多地開設新冠康復門診。

以上海為例，上海市第七人民醫院新冠康復專病門診已於本（1）月1日正式對外開放，上海市兒童醫院也針對仍有咳嗽、喉嚨痛、乏力、焦慮、睡不好等兒童，開設兒童新冠感染中醫康復門診。

不止一家體檢機構表示，在眾多體檢項目中，目前肺部CT檢查需求激增；「美年健康」表示1日至6日，肺部CT檢查達到18.3萬人次，預計這個數字還會持續增長一段時間。

另還有機構表示，後續也將會針對Omicron變異株XBB，推出消化系統的檢測服務。一名體檢行業人士說，內部預估體檢機構的「陽康」套餐會熱銷到今年上半年，甚至一整年。

但上海嘉定區馬陸鎮社區衛生服務中心副主任陳建新表示，感染後病毒會在體內繁殖，導致患者出現一些典型症狀，例如肺部滲出液不會那麼快被吸收，因此咳嗽會持續一段時間；若覺不舒服，還是建議到正規醫院進一步檢查。

Photo Credit: 中央社 上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」 7日發布消息表示，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院急診量達到高峰。圖為8日的上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診外觀。

上海醫院：COVID-19急診人數仍在高峰平台期

（中央社）上海市COVID-19疫情急診就診人數仍在高峰平台期，醫院急診室大廳可見張張病床，環境充斥咳嗽聲、哀號聲，單日急診量為平時工作量的3倍。

走訪位於長寧區的上海交通大學醫學院附屬同仁醫院急診大廳，現場可見擺滿病床，床上病患多為老人家，環境充斥咳嗽聲、哀號聲，醫療人員忙碌地穿梭在病床間，病床一側有表情焦急的陪病者。

上海市長寧區衛生健康委員會官方帳號「健康長寧」7日發布消息指出，伴隨COVID-19疫情發展，同仁醫院醫護人員經歷前所未有的考驗，同仁醫院急診量達到高峰，最大量1天單日超過2000人次，這是平時工作量的3倍。

上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院副院長陳爾真7日對《澎湃新聞》表示，目前急診就診人數仍在高峰平台期，以瑞金醫院來說，急診就診人數可達到單日1200人次；發燒門診人數則有明顯下降，達到單日100人次。

陳爾真指出，重症救治情況尚屬平穩有序，三級醫療機構收治重症、危重症患者為主，輕型和中型患者分流到社區，有利於大醫院集中優勢醫療資源，展開重症患者救治工作，降低死亡率。

中國防疫急轉挨批，專家稱沒有哪國敢說準備好了

（中央社）中國官媒連日為防疫政策急轉彎引發的質疑滅火。具官方身分的專家梁萬年說，之所以在冬天而非去年夏天放寬防疫，是因為那時老人的疫苗接種還不夠；外界認為中國準備不足，他說：「沒有任何一個國家敢說準備好了」。