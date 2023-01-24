旅行與健康：長途飛行可能會給身體帶來哪些負面影響？

如果擁擠的機場可以算作一個跡象，那麼澳洲人真是特別渴望重返藍天旅行。如果你經常長途飛行，那幾年後，可能甚至會有航程更長的選擇。

澳洲航空公司（Qantas）宣布從2025年底開始將開通從澳洲東海岸直飛英國倫敦的航班，飛行時間超過19個小時。相比之下，目前的航班需要24小時，但要轉機，分成幾段較短的航程。

那麼，更長時間的飛行過程中身體可能有怎樣的變化？它會和現在的長途飛行有區別嗎？

一、可能會脫水

Photo Credit: Getty Images / BBC News 上飛機前，別忘了多喝水。

脫水是長途飛行常見的一種現象。這就是為什麼在飛機上，喉嚨、鼻子以及皮膚感覺乾燥的原因。飛行時間越長，脫水的風險就越大。

這是因為同地面上相比，機艙中的濕度較低。這主要是因為機艙中流動的空氣絕大多數是從外面進來的，而在高空中空氣中沒有太多水分。

還可能因為沒有飲用足夠的水，或是因為喝了過多的酒而脫水（酒精是利尿劑，會導致液體流失增加）。

因此，在登機前要喝水。飛行期間也要比平時喝更多的水。

二、機艙會嚴重干擾耳朵、鼻竇、腸道和睡眠

Photo Credit: Getty Images / BBC News 你會這樣在飛機上休息嗎？

隨著機艙內壓力的變化，身體內氣體也會隨之做出相應反應。它隨著飛機爬升、氣壓下降而膨脹，而在飛機下降時則正相反。這就會導致以下一些常見問題，例如：

耳痛——當鼓膜內外兩側氣壓不同時，鼓膜會受到壓力

頭疼——可能是由鼻竇內所滯留的空氣膨脹所致

腸道問題——接受可能會排氣更多的事實

可能還會比平時更昏昏欲睡。這是由於身體無法從高空機艙中吸收像平時在地面上那麼多的氧氣造成的。身體慢下來是保護自我的一種方式，它會讓你感覺困倦。

但好消息是，大多數問題不一定在更長途的飛行中更明顯，它們主要出現在飛機攀升和下降時。

三、可能會出現血栓

Photo Credit: Getty Images / BBC News COVID-19給飛行帶來更多挑戰。

對乘客來說，通常最大的擔心是由於長時間不動而形成血栓。這包括在腿部形成的血栓（深靜脈血栓，DVT），它們可以移動到肺部（形成肺栓塞）。

如果不在飛機上四處走動，那麼，你具有的以下風險因素越多，形成血栓的可能性就越大：

年紀較大

肥胖

血栓病史或家族史

某些類型的凝血障礙

癌症

最近剛剛使用固定術或是手術後

妊娠或是最近剛生過孩子

使用激素替代療法或服用口服避孕藥

根據2022年一項結合了18個研究數據的評估，飛行時間越長形成血栓的風險就越大。研究人員計算出，從四小時飛行後算起，每飛行兩小時血栓風險就會增加26%。

那在飛行時間更長的旅程中血栓風險究竟如何呢？在我們開始研究搭乘那些航班的乘客前我們將無法確認這個風險。

在獲得證據之前，目前的建議仍然適用。保持活動，多喝水和限制酒精攝入。

也有證據顯示，穿壓力襪（也稱彈力襪）也可以幫助防止血栓形成。這種襪子據稱可以促進腿部血液循環，並幫助血液回流心臟。正常情況下，這是由於移動或行走讓肌肉收縮而發生的。

2021年的考科藍（Cochrane review）回顧結合了九項試驗結果，共有2637人參加了飛行時間超過五小時的試驗，他們被隨機選擇穿或是不穿彈力襪。

沒有任何參與者出現有症狀的DVT。但有證據表明，穿彈力襪的人顯著減少了出現無症狀血栓的機率。我們知道任何血栓都有可能擴大、移動，並隨後引發症狀。

因此，如果擔心形成血栓，飛行前最好諮詢醫生。

通常，如果你確實形成了血栓當時也未必知曉，（一般）要等到下飛機後才知道，因為血栓形成和在體內移動需要一定的時間。因此，在飛行後要注意以下症狀：腿部疼痛和腫脹（往往只是一條腿），胸部疼痛、咳嗽和呼吸短促。如果需要，請尋求緊急醫療幫助。

四、時差、輻射和新冠

Photo Credit: Getty Images / BBC News 無論在飛機什麼艙位都要站起來經常活動。

當然，還有時差，只有極少數人不受時差影響。這是因為在跨越不同時區時，身體所認為的時間和當地所在時間脫節的關係。

飛行時間越長就意味著更有可能（但也不總是）跨越更多不同時區。時差通常在跨越三或四個時區時會更嚴重，尤其是如果向東邊旅行。

如果經常長途飛行，則有理由假設你在空中飛行的時間越長，身體暴露在宇宙輻射（cosmic radiation）的機率越大。顧名思義，這是來自太空的輻射，它可能會增加癌症以及生殖方面的風險。我們不知道什麼程度的輻射是安全的。

但除非經常飛行，這一般不太可能有問題。如果你懷孕了或是有其他方面的擔心，在飛行前還是最好諮詢一下醫生。

別忘了，還有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）。需要採取一些通常的預防措施，比如經常洗手、戴口罩，以及在身體感覺不適時不要旅行。

簡而言之，有關澳洲和歐洲之間更長途的直飛航班中人體可能會作何反應的研究仍處於早期階段，澳洲團隊目前正在對此進行研究。

在結果出來之前，應對長途飛行的建議相對比較簡單。

遵循航空公司的提示，如有必要，在旅行前去看醫生。

飛行期間要格外努力在機艙內走動、多喝水、戴口罩，並保持勤洗手的良好衛生習慣。

如果在飛行後出現任何令人擔心的跡象，請立即就醫，因為血栓形成、生長以及在血管中移動需要數小時，甚至幾天的時間。

注：本文作者是托尼・席默（Tony Schiemer），他是商業飛行員、航天醫學專家、阿德萊德大學臨床講師（Commercial Pilot | Aerospace Medicine Specialist | Clinical Lecturer, University of Adelaide）。原文發表在知識共享網站《對話》（the Conversation）上。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航