2023年太空探索：載人登月凖備、太空旅遊、木星冰月探索，以及不能說的軍事機密！
我們想讓你知道的是
除了阿提米絲登月計劃、付費遊客乘坐飛船進入繞行地球的太空站、環月飛行等等，2023年還有許多你可能沒想到的太空探索計畫......和軍事機密？
我們都喜歡太空的報導和信息。那麼，太空迷們，凖備好迎接2023年的太空新消息吧。
2022年以阿提米絲（Artemis）1號發射結束，那是登月飛船在不載人的情況下發射進入太空並繞行月球。
在新一年裡將有很多飛船發射和太空探索，其中許多是為人類重返月球表面並返回地球的任務做凖備。
讓我們看看世界上今年的一些重大太空活動。
登月
阿提米絲登月計劃發射的獵戶座（Orion）太空船繞行月球軌道成功後，美國國家航空暨太空總署計劃進行更多的發射，測試儀器設備，進行科學實驗，凖備在2025年實現載人登月。
在眾多的太空發射中，一個就是首次發射Nova-C月球登陸器，並在月球上被稱作「風暴洋」（the Ocean of Storms）的區域安全放置五個科學設備。
這些設備上的技術儀器將來能讓地面科學家在載人登月開展前進行測試。
低頻無線電系統，傳感器和照相機將經過測試，檢驗這些設備搜集和記錄數據的效率，這將對未來的登月活動至關重要。
美國國家航空暨太空總署（NASA）將發射首枚推力巨大的火神半人馬座（Vulcan Centaur）火箭，將「遊隼」號（Peregrine）月球登陸器送上太空，這也是載人登月計劃的一部分。
這種月球登陸器有五個主要的發動機為飛船的主要飛行階段提供推力，飛船就像郵遞貨車一樣向月表運送貨物。
太空旅遊
今年還有兩次前往國際太空站（ISS）的太空發射，付費遊客乘坐飛船進入繞行地球的太空站逗留10天。
那才算是真正窗外有風景的客房！
除此之外，日本一位億萬富翁將挑選八人和他一起乘坐美國太空探索技術公司（SpaceX）的載人飛船進太空環繞月球飛行！（當然還有待美國的監管當局批准這種太空飛行）
國際太空站補償給養
近年來私營的太空探索技術公司的龍飛船（SpaceX Dragon）多次將太空人送上國際太空站，這個由億萬富翁馬斯克（Elon Musk）擁有的太空公司得到了向國際太空站往返運送人員和物資的任務。
2023年還有值得關注的消息是，美國國家航空暨太空總署的太空人也會乘飛船升空。
不過今年不僅僅有龍飛船載人升空。波音公司的CST-100星際航線飛船也會進行首次運營發射。
按照設計，星際航線飛船的一部分能夠重覆使用。飛船能把太空人送上國際太空站和其他地球低軌道上的飛行器，我們會看到首次這樣的太空發射。
星際航線飛船的一部分能夠被重覆使用10次，飛船上有許多創新技術，包括平板電腦和無線互聯網！
木星冰月
歐洲太空總署（ESA）熱衷於推進自己的太空探索行動，他們計劃發射木星冰月探測器。
這個太空探索需要有耐心，因為飛船需要八年時間才能接近木星的冰月球。那時候的我們又在哪裡？至少老了八歲。
探測器到達那裡的時候將開始探索木星和它巨大的冰雪覆蓋的幾個月球。
10月，美國太空探索技術公司的重型獵鷹（Falcon Heavy）飛船將執行美國國家航空暨太空總署的一次探索任務，即飛向一個被稱作「靈神」（Psyche）的小行星。
由於軟體和技術故障，這個發射計劃從2022年推遲到今年，相關的太空探索任務要到2029年才能完成。
探測器最後到達目的地的時候還會掠過火星。
軍事機密！
顯然我們願意提供更多事實，信息和知識……但是現在有些信息連我們都不清楚。
美國軍隊最新的分支，美國太空部隊今年也有幾次發射行動，將一些設備送進太空，原因我們無從得知，為這個所謂的星際「保衛者」添加了更多神秘色彩。
關於美國太空部隊的許多信息屬於機密，只有那些有特殊許可的人才能看到，這說明美國政府的高層不希望公開所有的行動。
我們不了解他們發射的太空飛機，該太空飛機在去年已經完成了908天軌道飛行……
以上是一些2023年我們能夠看到的部分太空探索計劃，歡迎接收BBC的節目，了解這些來自天外的消息。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
Tags：
【一圖看懂】HCG免治馬桶：全新電解除菌水潔淨科技，全方位抗菌守護屁屁
我們想讓你知道的是
居家清潔馬桶，總是讓你覺得繁瑣又疲累嗎？每天如廁的馬桶，清潔及抗菌能力可是比任何其它家具、家電更重要。選擇有效抗菌加上舒適的體驗節能的設計，就能讓你在家放鬆解放的時候，心情也一起上天堂啦！
根據BBC報導，在2010年時，英國舉辦了一次讓民眾選出史上最偉大發明的投票，其中抽水馬桶排行第九名，比引擎還高一名。
作為史上最偉大發明第九名的抽水馬桶，前身可以追溯到西元前的羅馬時代，從只是一個有排水系統的溝槽，到現代化的獨立抽水馬桶，我們觀察到除了科技的進步，以及人們對如廁時舒適度的要求之外，近年來更進化到必須具備可以主動去除病菌、維持整體潔淨的種種設計，畢竟馬桶與生活密切相關，又是與身體親密接觸的家電，要怎麼讓人用得乾淨、舒服又健康，就是身為馬桶的使命。
電解除菌水，加碼抗菌超乾淨
每天都要和屁屁親密接觸的馬桶，清潔之餘還能主動抗菌、杜絕二次污染很重要。HCG免治馬桶的抗菌潔淨科技，與工研院產研合作全球首創電化學除氯技術可以將自來水電解之後，把氯轉化成無害氯離子形成的電解水，在清除污垢的同時，也達到除菌的作用，整個過程都無需使用任何化學藥劑或清潔劑；更棒的是，電解除菌水在一段時間之後，就會自動還原成自來水。乾淨、抗菌、安心、安全，討厭的壞菌不見了，也不會對我們生活的環境帶來更多負擔。
全然的舒適體驗，屁屁最知道
每一次使用馬桶，你都花上多少時間呢？無論時間長短，HCG希望為每一次的如廁體驗，帶來純粹的放鬆和舒適。HCG使用全球唯一可促進微循環之生物能陶瓷材料製成座墊，能放射4-14微米遠紅外線光波，促進人體血液循環，預防久坐之後腿部痠麻。還有聰明的負離子循環除臭，一入座便感應啟動，不用擔心臭味擾人或自擾。
恆溫節能不浪費，對地球好對錢包更好
寒流來襲時，突然接觸到冰冷的馬桶座墊而被嚇一跳的感覺，是許多人的共同經驗。HCG免治貼心暖座功能，一坐下就好溫暖，搭載瞬熱式溫感水洗利用陶瓷瞬間加熱技術有效節能30％，不會因持續加熱浪費能源，也不會為了節能而忽冷忽熱，使用流動活水更為乾淨衛生。讓你在使用馬桶的時候，不管是肌膚接觸到的地方，或者是心裡的感受，都是恰到好處的最佳溫度。
前一陣子，公共廁所要升級成免治馬桶的議題，讓大家紛紛討論起馬桶該有哪些先進設計，才能讓人用起來舒適又安心。其中最多人在乎的，莫過於馬桶的清潔問題，HCG免治馬桶採用抗菌樹脂材質便座，免除衛生隱憂，如座更安心舒適，第二道清潔防護，利用電解除箘水，自主清潔、抗菌，整體材質都通過SGS檢驗測試，有效抗菌程度高達99%，再加上唯一落實全機台灣在地生產製造，不混充國外代工的高保障品質，全方位提升衛生標準、滿足使用者需求的HCG免治馬桶，就是新世代家庭中，守護屁屁的最佳夥伴。