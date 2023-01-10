TNL+ 2023/01/10,
美加

西雅圖公立學校控告Meta、TikTok等社群網站，危害兒少身心造成學生焦慮及憂鬱人數增加

西雅圖公立學校控告Meta、TikTok等社群網站，危害兒少身心造成學生焦慮及憂鬱人數增加
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

西雅圖公立學校學區自2009年至2019年間，由學生向校方反應自己「連續2週或2週以上，幾乎每天皆處在悲傷或絕望的情緒中」，以致於他們不得不終止一些平日習慣進行的活動，有這類情形的學生人數平均增加30％。

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國華盛頓州（State of Washington）最具規模、由97所學校組成的「西雅圖公立學校學區」（Seattle Public Schools）於2023年1月6日，針對多家跨國大型科技公司提起訴訟，稱這些公司須對危害兒少的身心健康負責。

根據《路透社》（Reuters）報導，西雅圖公立學校學區本次向美國地方法院，提出告訴的對象包括社群網路服務公司TikTok、Snapchat，以及臉書（Facebook）、Instagram母公司Meta，另擁有YouTube的跨國科技公司Google，也遭列為被告。

該份長達91頁的訴狀書提到，這些大型科技公司，將旗下的社群媒體平台，刻意形塑成對青少年極具吸引力的網路空間，結果導致孩子們的心理健康出現問題。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）轉述訴狀書的內容表示，諸多兒童及少年，在使用社群平台後，出現焦慮、抑鬱、飲食失調、遭網路霸凌等狀況，同時也造成學校的教職人員，在教育學生方面變得窒礙難行，因為大部分的教師都必須採取相關預防及治療措施，例如學校應開設數位公民與媒體素養課程、教師須接受額外的兒少網路安全課程培訓，各級教育單位也被迫雇用更多的心理輔導專業人士，來協助兒少調適心理。

「被告成功利用青少年脆弱、尚未發育完全的大腦，讓全美數以萬計的學生，陷入過度使用、濫用被告所開發的社群平台，並被困於這樣的負面循環中，更糟糕的是，被告設計和直接提供給兒少的內容，往往具有危害性與剝削性。」該訴狀如此提及。

英國《衛報》（The Guardian）也指出，學生在受社群平台影響後所出現的憂鬱問題，會使他們在學校的表現下降，甚至曾出現曠課、吸毒、極端的節食計畫、自殘以及自殺等案例，這亦增加基層教師教育兒少的成本。

西雅圖公立學校學區最終的具體訴求為何？

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。