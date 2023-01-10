2023/01/10,
科學

餐餐七分飽，健康活到老？陽明交大團隊在線蟲身上找到答案，有助研發抗老化藥物

餐餐七分飽，健康活到老？陽明交大團隊在線蟲身上找到答案，有助研發抗老化藥物
Photo Credit: 陽明交大官網

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許翺麟解釋，老化速度可被環境因素所調整，符合生命演化邏輯，適當限制飲食可提升細胞修復機制，資源不足，如飲食限制條件下，細胞會優先將資源用於修復，提高生存機會，而非繁衍下一代。發現機轉後，未來就有機會設計抗老化藥物標的，發展出不需節食也能延緩老化方法。

（中央社）餐餐七分飽，健康活到老，限制熱量飲食觀念與延長壽命關聯，陽明交通大學團隊在0.1公分線蟲身上找到答案，飲食限制促進細胞自噬作用及延緩老化分子機制，有助研發抗老化藥物。

主持這項研究的陽明交大生化暨分子生物研究所教授許翺麟昨（9）日透過新聞稿說明，過去知道飲食限制是延緩老化的有效方法之一，團隊研究使用平均壽命只有2週的線蟲做實驗，分析線蟲壽命長度，發現限制攝食可延長線蟲壽命關鍵，在於一種蛋白酶，可調控與細胞自噬作用有關基因表現多寡。

許翺麟的實驗室以線蟲為主要實驗動物，線蟲是一種生活於土壤中的非寄生蟲，相較於小鼠等哺乳動物較長的生命週期，牠的生命週期短又能大量繁殖，重要基因與人類幾乎無異。平均生命週期只有2週的線蟲，每天只要少吃一些，壽命就可以延長到3至4週。

許多動物實驗都證實飲食熱量限制有助提高細胞自噬作用（autophagy），同時達到延緩老化效果。陽明交大研究團隊發現，飲食限制會透過2個重要蛋白酶SAMS-1及SET-2，藉此調控自噬作用基因活性，提高線蟲肝腸細胞自噬作用表現；正常飲食的線蟲，SAMS-1蛋白酶正常表現，自噬作用不明顯。

許翺麟解釋，老化速度可被環境因素所調整，符合生命演化邏輯，適當限制飲食可提升細胞修復機制，資源不足，如飲食限制條件下，細胞會優先將資源用於修復，提高生存機會，而非繁衍下一代。發現機轉後，未來就有機會設計抗老化藥物標的，發展出不需節食也能延緩老化方法。

這項研究是由陽明交大與美國Sanford Burnham Prebys醫學研究所共同合作，研究團隊還包含陽明交大生物藥學研究所副教授金翠庭、第一作者生化暨分子生物研究所博士生林喬寅，已發表於《自噬》（Autophagy）國際期刊。

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圖片來源：陽明交大官網
上圖：正常飲食下線蟲的自噬體（綠色光點）較少；下圖：飲食限制可以增強線蟲的自噬體（綠色光點）。
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Photo Credit: 陽明交大官網
許翺麟教授（左一）與金翠庭副教授（左二）團隊從線蟲身上發現節食可以延緩老化的分子機轉

新聞來源

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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