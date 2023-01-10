巴西動亂局勢恢復穩定，美國眾議員要求拜登把波索納洛趕出佛羅里達

巴西司法部長：國家正迅速回歸制度正常化

（中央社）巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者8日入侵國會、總統府高原宮和聯邦最高法院，大肆破壞後，司法部長迪諾（Flávio Dino）今天（當地時間9日）表示巴西正迅速回歸制度正常化，叛亂分子的政變企圖沒有實現。

迪諾今天下午在首都巴西利亞召開記者會表示，維護憲法和民主至關重要，政變分子的違法企圖沒有成功，巴西正以極快的速度走向絕對的制度正常化，政府也在採取相關措施來保持這一趨勢。

迪諾說，8日巴西經歷了類似2021年1月6日美國國會入侵事件，差別在於巴西版沒有造成死亡，且被捕人數更多，顯示巴西民主機關挺過了這次事件。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天稍早召開三權機關首長會議，譴責激進的波索納洛支持者在巴西利亞進行恐怖、破壞、犯罪和政變行為。

三權機關首長在會議後發表共同聲明，表示將團結一致採取措施，呼籲社會大眾稍安勿躁，共同捍衛和平與民主，巴西需要正常化與被尊重。

第一夫人姜嘉（Janja da Silva）今天也在社群媒體發文譴責「恐怖分子」的攻擊行為，表示公眾示威是民主的一部分，但波索納洛支持者的行為不是民主示威；民主不會屈服，魯拉總統也不會低頭。

波索納洛支持者因不滿2022年10月總統選舉結果，數週以來圖謀在巴西利亞發動政變，7日、8日有數十輛載滿波索納洛支持者的巴士抵達。

過去幾天，這些激進的支持者通過即時通訊軟體Telegram和WhatsApp等策劃入侵行動，召集波索納洛的支持者前往巴西利亞進行危害民主的行為。

然而聯邦特區軍事警察未在部會大廈廣場增派警力，所以無法阻止入侵行為，警察部門因此受到批評並被指失職。

魯拉8日下令由聯邦（中央）政府介入維持聯邦特區的公共安全，政府也要求逮捕負責巴西利亞安全的聯邦特區公安廳長托瑞斯（Anderson Torres）。

聯邦特區刑警表示，在巴西利亞入侵三權機關大廈被捕的300人，至少犯下政變、損害公共利益和人身傷害等15項罪名。

聯邦最高法院大法官莫萊斯（Alexandre Moraes）今天下令聯邦特區首長羅查（Ibaneis Rocha）停職90天，他的職務將由副首長雷奧（Celina Leão）接手。

莫萊斯也下令24小時內拆除政變分子在巴西各地的營地，包括聖保羅等多個州府有些示威者被捕。

總統大選結束後就在聯邦特區軍營前紮營、試圖煽動軍人叛變的波索納洛支持者，今天也被軍事警察驅逐，至少1200人分乘50多輛巴士被帶到聯邦警察總部問話。

巴西新聞網站g1政治專欄作家薩迪（Andréia Sadi）分析，最高法院採取的措施是在殺雞儆猴，以防止其他州長對恐怖主義行為無動於衷。

《環球新聞》（GloboNews）評論家雷陶（Miriam Leitão）表示，對三權機關進行恐怖攻擊追究責任應從波索納洛開始，在過去4年裡波索納洛持續不斷地公開煽動政變和軍事干預，他的支持者至少從2個月前就獲得資助待在巴西利亞。

雷陶說，從前幾次的示威行動中可看出，聯邦特區警察內部有人與這些支持者勾結，所以拖延很久才行動，等到開始逮捕滋事分子，許多人都已逃跑；巴西利亞治安單位的「波索納洛化」顯而易見。

總統府文官廳長柯斯塔（Rui Cosa）也認為，波索納洛支持者的恐怖主義行為是在許多人默許和治安當局縱容下發生的，為阻止日後再發生冒犯民主攻擊事件，政府將禁止巴西各地存在政變分子營地，法務部也將對警察單位進行人事查核與調配。

支持者暴動巴西前總統波索納洛避走美國，眾議員要拜登趕人

巴西極右派前總統波索納洛的支持者發生暴動，波索納洛本人卻避走美國，把美國也捲入這個大難題。

《路透社》報導，去年12月30日，距離任期結束不到兩天，波索納洛飛抵美國佛羅里達州。

波索納洛雖然挑戰去年10月30日敗給左派對手魯拉的選舉結果，卻丟下大批支持者獨自出走，結果他的「鐵粉」訴諸暴力，昨天衝進國會、總統府和最高法院。

《法新社》報導，巴西總統魯拉隨後探訪暴動現場，稱這是「法西斯主義」攻擊事件。巴西利亞聯邦特區首長羅查表示，至少有400人被捕。巴西維安部隊今天已經封鎖國會、總統府和最高法院周邊區域。

2年前，美國總統拜登（Joe Biden）曾眼見前總統川普（Donald Trump）的支持者衝進國會大廈，他現在面臨愈來愈大的壓力，要他把自稱流亡佛州奧蘭多（Orlando）郊區的波索納洛踢出美國。

民主黨籍德州聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）接受《美國有線電視新聞網》（CNN）訪問時表示：「波索納洛不應該待在佛羅里達州。這個專制主義者煽動巴西國內爆發恐怖主義，美國不應該成為他的避難所。他應該被送回巴西。」

卡斯楚還說，波索納洛身為川普的追隨者，現在還跑到川普的家鄉避難，他「採用川普的劇本，煽動了國內的恐怖分子。」

同黨議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也同意卡斯楚的看法。

她昨天在推特發文表示：「美國必須停止讓波索納洛藏身在佛州。將近2年前，我們看到美國國會大廈遭到法西斯分子攻擊，現在我們看到海外的法西斯分子準備在巴西發起同樣行動。」