教宗方濟各發表世界局勢演說：譴責伊朗處死示威者，俄對烏開戰犯下「反上帝與反人道罪」

（中央社）天主教宗方濟各（Pope Francis）昨（9）日表示，如在烏克蘭戰事般平民地區成為他所稱無差別摧毀的攻擊目標，是犯下「反上帝與反人道罪」。他並譴責伊朗用死刑對付爭取女權示威者及美洲民主衰弱。

《路透社》報導，教宗方濟各向派任至梵蒂岡的各國外交官發表年度演說，內容通常是對全球情勢概括評論，因此被外界非正式稱為他的例行「世界局勢」（state of the world）演說。

方濟各提到「在烏克蘭的戰爭，隨之而來的死亡與破壞，對民間基礎設施的攻擊，造成生命不僅死於砲火與暴力行為，也死於飢餓和冰凍嚴寒」。

他接著引述一道宗座憲令表示：「目的為了無差別摧毀整座城市或有人居住的廣大地區，而採取的任何戰爭行為，都是反上帝與反人道的罪行，必須受到堅決且毫不含糊的譴責。」

方濟各援引1962年古巴飛彈危機為例，他說：「可惜的是，今日核子威脅也升高，世界再次感受到恐懼與極大痛苦。」

方濟各重申完全禁止核武的訴求，表示即使是為了發揮威懾力量而擁有核武，都是「不道德的」。

另外，方濟各譴責德黑蘭以死刑對付示威者，是伊朗因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年9月在警方拘留後死亡、掀起全國示威潮以來，教宗對相關事件做出的最強力評論。

方濟各表示：「在繼續實施死刑的地方，生命的權利同樣受到威脅。例如伊朗近期出現要求女性尊嚴獲得更大尊重的示威後，近幾天所發生的（處死）情況。」

他說：「死刑不能夠被用來伸張標榜的國家正義，因為它既不構成威懾力，也不能還給被害人正義，只會激起更多報復的渴望。」

教宗並再次提出對世界各地廢除死刑的懇求，因為這種處罰「攻擊人的生命不可侵犯性與尊嚴，無論如何是不可容許的」。

《法新社》報導，方濟各還論及巴西前極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者前天闖進若干重要政府機關大樓一事。他表示：「許多地區出現民主弱化的跡象，即政治與社會極端化加深，這無助於解決民眾迫切的問題。」

來自南美洲國家阿根廷的教宗接著舉例說：「在幾個美洲國家，政治危機充滿緊張情勢與不同形式的暴力，令社會衝突加劇。」他並脫稿表示：「我想到過去幾個小時在巴西的情況。」

波索納洛支持者因不滿他在2022年10月總統大選敗選，前天闖入巴西國會大廈、總統府和最高法院大樓。令人想起美國前總統川普（Donald Trump）的支持者也因反對總統選舉結果，而在2021年1月6日闖進美國國會大廈。

方濟各並點名秘魯，當地爆發的全國性示威運動至少已釀22死。他也說到海地的「情況令人擔憂」，這個貧困國家正面臨幫派暴力肆虐。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航