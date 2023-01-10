2023/01/10,
國際

教宗方濟各發表世界局勢演說：譴責伊朗處死示威者，俄對烏開戰犯下「反上帝與反人道罪」

教宗方濟各發表世界局勢演說：譴責伊朗處死示威者，俄對烏開戰犯下「反上帝與反人道罪」
Photo Credit: franciscus IG

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教宗方濟各向派任至梵蒂岡的各國外交官發表年度演說，內容通常是對全球情勢概括評論，因此被外界非正式稱為他的例行「世界局勢」（state of the world）演說。當中提到如在烏克蘭戰事般平民地區成為他所稱無差別摧毀的攻擊目標，是犯下「反上帝與反人道罪」。他並譴責伊朗用死刑對付爭取女權示威者及美洲民主衰弱。

（中央社）天主教宗方濟各（Pope Francis）昨（9）日表示，如在烏克蘭戰事般平民地區成為他所稱無差別摧毀的攻擊目標，是犯下「反上帝與反人道罪」。他並譴責伊朗用死刑對付爭取女權示威者及美洲民主衰弱。

《路透社》報導，教宗方濟各向派任至梵蒂岡的各國外交官發表年度演說，內容通常是對全球情勢概括評論，因此被外界非正式稱為他的例行「世界局勢」（state of the world）演說。

方濟各提到「在烏克蘭的戰爭，隨之而來的死亡與破壞，對民間基礎設施的攻擊，造成生命不僅死於砲火與暴力行為，也死於飢餓和冰凍嚴寒」。

他接著引述一道宗座憲令表示：「目的為了無差別摧毀整座城市或有人居住的廣大地區，而採取的任何戰爭行為，都是反上帝與反人道的罪行，必須受到堅決且毫不含糊的譴責。」

方濟各援引1962年古巴飛彈危機為例，他說：「可惜的是，今日核子威脅也升高，世界再次感受到恐懼與極大痛苦。」

方濟各重申完全禁止核武的訴求，表示即使是為了發揮威懾力量而擁有核武，都是「不道德的」。

另外，方濟各譴責德黑蘭以死刑對付示威者，是伊朗因22歲庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）2022年9月在警方拘留後死亡、掀起全國示威潮以來，教宗對相關事件做出的最強力評論。

方濟各表示：「在繼續實施死刑的地方，生命的權利同樣受到威脅。例如伊朗近期出現要求女性尊嚴獲得更大尊重的示威後，近幾天所發生的（處死）情況。」

他說：「死刑不能夠被用來伸張標榜的國家正義，因為它既不構成威懾力，也不能還給被害人正義，只會激起更多報復的渴望。」

教宗並再次提出對世界各地廢除死刑的懇求，因為這種處罰「攻擊人的生命不可侵犯性與尊嚴，無論如何是不可容許的」。

《法新社》報導，方濟各還論及巴西前極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的支持者前天闖進若干重要政府機關大樓一事。他表示：「許多地區出現民主弱化的跡象，即政治與社會極端化加深，這無助於解決民眾迫切的問題。」

來自南美洲國家阿根廷的教宗接著舉例說：「在幾個美洲國家，政治危機充滿緊張情勢與不同形式的暴力，令社會衝突加劇。」他並脫稿表示：「我想到過去幾個小時在巴西的情況。」

波索納洛支持者因不滿他在2022年10月總統大選敗選，前天闖入巴西國會大廈、總統府和最高法院大樓。令人想起美國前總統川普（Donald Trump）的支持者也因反對總統選舉結果，而在2021年1月6日闖進美國國會大廈。

方濟各並點名秘魯，當地爆發的全國性示威運動至少已釀22死。他也說到海地的「情況令人擔憂」，這個貧困國家正面臨幫派暴力肆虐。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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